Letní rýma a kašel? Nic neobvyklého

Je každá bolest v krku angína? Také věříte, že angína je z toho, když někdo sní spoustu ledové zmrzliny? Omyl, pravda je trochu jinde. 1. Kdo jí moc studenou zmrzlinu, užene si angínu

Nikoliv. Ani zmrzlina, ani třeba ledová limonáda nemohou samy o sobě způsobit angínu. Je však pravda, že časté pití ledových limonád a dalších studených tekutin příliš zdravé není, protože skutečně mohou člověka podchladit a on pak snáze chytí třeba virovou infekci v podobě rýmy. Navíc - ač se to nezdá - osvěží méně než nápoje vlažné. 2. Kdo má jen trochu rýmu, měl by být doma

Není důvod. Je totiž velký rozdíl, zda jde o vodovou rýmu nebo o rýmu, k níž se již přidružila bakteriální infekce, případně dokonce teplota. V případě slabé rýmy není důvod k pobytu doma, přesto by měl člověk zvolnit tempo. 3. Kdo se chce zbavit rýmy, má jít na sluníčko

Naopak. Člověk s rýmou by se měl prudkému slunci vyhýbat, protože mu hrozí, že se rýma změní v zánětlivou, jejíž léčba bude trvat mnohem déle. Alespoň většinou tomu tak je. Nicméně někteří lidé si ověřili, že jim sluníčko na rýmu pomáhá - pak není důvod, aby se mu vyhýbali. 4. S bolestí v krku je třeba jít k lékaři, je to angína

Nemusí tomu tak být. Na angínu potíže ukazují v případě, že má člověk teplotu či horečku a zvětšené podčelistní uzliny. Úporná bolest v krku při polykání může provázet i nachlazení. 5. Nejlepším lékem je acylpyrin

Raději ne. Ačkoli v mnoha domácích lékárničkách zůstává některý lék na bázi kyseliny acetylsalicylové lékem první volby při nachlazeních, není to volba ideální. Tyto léky jsou účinné, ale mají nežádoucí účinky. Zejména časté užívání silnějších dávek dráždí sliznici, způsobuje vnitřní krvácení. Pro děti se nehodí vůbec.