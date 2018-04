Čtenářský recept: Letní rolky s vepřovým masem a zeleninou

Doba přípravy

3 hodiny

Množství

4

Náplň:

1 kg vepřové plece

sůl

pepř

4 stroužky česneku utřené se solí

Omáčka:

250 ml bourbonu

120 g cibule

120 ml vody

70 g cukru

1 celá konzerva krájených rajčat

2 lžíce balzamikového octa

30 ml worcesterské omáčky

½ lžičky sladké papriky

Zelenina do rolky:

1 červená cibule

kapie, cuketa (jiná oblíbená zelenina)

Wonton těsto:

300 g hladké mouky

1 vejce

¼ až ½ hrnku vody

½ lžičky soli

kukuřičný škrob

Masová náplň:

Rozehřejeme troubu na 170 °C. Maso nakrájíme na kostky o straně cca 5 cm, naskládáme do pekáčku, osolíme, opepříme a vetřeme česnek. V hrnci přivedeme k varu bourboun s jemně nakrájenou cibulí, vaříme asi 7 min., až se tekutina redukuje. Poté přidáme všechny ostatní přísady na omáčku, promícháme a pár minut povaříme. Připravenou omáčkou zalijeme maso v pekáčku a promícháme. Pekáček zakryjeme alobalem a dáme na 2 hodiny péct. Následně směs pečeme ještě asi 30 min. bez alobalu. Maso by mělo být tak měkké, že půjde vidličkami rozdělit na vlákna. Většina omáčky se nám vypeče a dobře se vstřebá do vláken masa.

Těsto:

Čtverečky z wonton těsta si můžeme zakoupit na vietnamské tržnici. Domácí příprava je ale velmi jednoduchá. Z mouky, vejce, vody a soli vypracujeme pružné nelepkavé těsto. Asi hodinu necháme uležet přikryté potravinářskou fólií. Poté po částech vyválíme na co nejtenčí plát. Na podsypání používáme kukuřičný škrob. Dosud nerozválené těsto necháváme stále přikryté, aby neoschlo a neztvrdlo. Rozválené těsto rozkrájíme na čtverečky o straně 10 cm.

Čtverečky můžeme hned použít, nebo je zamrazit. Pro přípravu rolek použijeme asi třetinu připraveného těsta. Při zamrazování jednotlivé čtverečky prokládáme potravinářskou fólií, jdou při rozmrazování dobře od sebe.

Závěr:

Nakrájíme na půlkolečka červenou cibuli a na jemné proužky kapii a cuketu. Cuketu posolíme a necháme vypotit.

Čtverečky těsta rozložíme na plech a naplníme připravenou směsí masa a nakrájenou zeleninou. Čtvereček sbalíme do rolky tak, že dva protější volné rohy čtverečku navlhčíme prstem namočeným ve studené vodě a spojíme k sobě. Vzniklé rolky pokapeme omáčkou z masa a jemně potřeme olejem. Pečeme 10 – 15 min. na 150 °C, až nám konce těsta zezlátnou.

Poznámka

Těsto i masovou směs si můžeme připravit den předem. Poté nám příprava trvá pouze půlhodiny.

Velikost rolky by měla být „na dvě kousnutí“. Rolky jsou dobré teplé i studené, tudíž jsou vhodné také jako občerstvení pro návštěvu.