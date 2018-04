Letní proměna: Ivu zjemnil vzdušný účes i šaty podle Audrey Hepburnové

Nerada nakupuje oblečení, každý den se líčí stejně a účes nezměnila už několik let. Právě proto byla naše čtenářka Iva ideální adeptkou na proměnu. Chtělo by to prostě něco nového, napsala nám. A tak jsme jí zkrátili vlasy, zvýraznili rty a její typickou siluetu obrátili naruby.