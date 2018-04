Letní piknik s vikslajvantem

Jak na to DĚTI, POMOZTE MÁMĚ 1. Aby vám ratolesti rády pomáhaly při servírování pití hostům, nechte je nejdřív pomáhat při tvorbě veselého tácu. 2. Dno polepte jednobarevným voskovaným plátnem, aby bylo odolné vodě i alkoholu. Potom děti vybavte vystříhanými motivy z barevného plátna a nechte je, ať tác polepí podle svého. 3. Nakonec mohou malí pomocníci tác i dokreslit třeba lihovými fixami a pak je odměňte domácími nanuky z koupeného tvořítka (viz obrázek). K dostání v IKEA. STÁLE PŘI RUCE 1. Taštička na drobnosti se hodí vždycky. Doma na kosmetiku, na pikniku třeba na vlhké ubrousky na utření rukou. Potřebovat na ni budete různobarevné kousky "vikslajvantu", zip a tenký zlatý provázek. 2. Ušijte obdélníkovou taštičku a všijte do ní zip. Pak si rozkreslete motiv, kterým ji budete chtít ozdobit. My jsme se pustili do třešňové větvičky. Lístky, pozadí i třešně jsou vystřižené z voskovaného plátna a nalepené, větvička je vyšitá tenkým zlatým provázkem.