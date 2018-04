Pupínky i přecitlivělost. Napravte hříchy léta dříve, než bude pozdě

Vysušená pokožka může být mastná i suchá jako poušť

Vysušenou pokožku můžete mít bez ohledu na její typ. Klimatizace, vzduch v letadle, nedostatečný a nesprávný pitný režim, to vše se na celkové kondici kůže neblaze podepisuje.

Pomoc je přitom velmi jednoduchá: zapojte do každodenní péče hydratační sérum s lehkou texturou, které můžete nanést pod denní i noční krém či rovnou pod BB a CC krém. Hydratační sérum dodá vrchním vrstvám kůže potřebnou vlhkost na několik hodin a vaše pokožka bude v krátkém čase vypadat a cítit se dobře.



Dehydrataci předejdete úpravou jídelníčku. Jezte hodně vodnatého ovoce a zeleniny (meloun, okurky, cukety, rajčata atd.). Pitný režim si také pohlídejte a vyhýbejte se všemu, co vaše tělo vysušuje. Alkoholické koktejly a ledová káva sice dobře chutnají, ale vaší pokožce rozhodně neprospívají.

Ucpané a zvětšené póry chtějí důkladné a jemné čistění

Rozšířené a ucpané póry netrápí pouze pubertální dítka, ale většinu dospělé populace. Co se týče pórů, máme pro dobrou a špatnou zprávu. Tou špatnou je, že se póry s věkem a povadlostí pokožky ještě více zvětšují. Tou dobrou je, že s pomocí nejmodernější kosmetiky je můžete držet pěkně čisté, a tím pádem i výrazně méně viditelné. Čisté póry prakticky nejsou vidět, netlačí na ně maz ani nečistoty, a proto se nikterak nápadně ani s roky nezvětšují.



V zájmu zachování jejich čistoty nesahejte po agresivních přípravcích, raději si vezměte na pomoc šetrnou kosmetiku, kterou vaše pokožku bude snášet každý den či několikrát do týdne i v dlouhodobém horizontu. Na trhu najdete šetrné peelingy, čisticí krémy i masky. A nemusíte je používat na celou tvář, u smíšené pokožky stačí zvýšená pozornost na oblast nosu a brady.

Podrážděná, přecitlivělá kůže potřebuje jemné zacházení

Není ničím výjimečným, že se kůže na těle v létě „zblázní“. Během tohoto období je totiž namáhaná mnohem více. Svou roli hraje sluneční záření, vysoké teploty, klimatizace, koupání v chlorované vodě, znečištěný vzduch ve městech a zvýšené vystavování všem těmto vlivům. Horko a pot citlivé kůži nijak nepomáhají a ona se brání ve zvýšené míře.



V první řadě ji musíte zklidnit a dostat co nejrychleji do pohody. To znamená vyrovnat hladinu hydratace, obnovit lipidovou bariéru a chránit ji před dalším podrážděním. Po každé koupeli a sprše ji hýčkejte jemným tělovým mlékem, či přírodními oleji bez přídavku chemických látek a konzervantů. Oblékejte se do přírodních materiálů a pokožku celého těla chraňte před okolním světem oblečením a UV ochranou.

Krepaté vlasy zkrotí správný střih i péče

Krepaté, rozlítané vlasy nejsou v létě žádný neobvyklým úkazem, naopak se objevují poměrně často a to i u těch, kdo jimi během roku nijak výrazně netrpí. Co s tím? Nejprve se objednejte do kadeřnického salonu na nový střih, ten udělá hodně. Správně zvolený střih podle přirozené textury vlasů je základem pro krásný a snadno udržovatelný účes. A za druhé se zaměřte na regeneraci vlasového vlákna.



Vyberte si péči v podobě kondicionéru či masky určenou na krepaté vlasy. Ty totiž během pár minut kštici zkrotí. Pokud jsou vaše vlasy opravdu hodně krepaté, sáhněte i po speciálním vlasovém séru proti krepatosti. Ta se neoplachují, a tak účinkují mnohem déle.

Pupínky na těle. Pleťová kosmetika si s nimi rychle poradí.

Pupínky a uhříky netrápí pouze v pubertě a už vůbec se neomezují jen na tvář. S radostí se objevují na pažích, zádech a dalších částech těla, které v létě odhalujete. Co s nimi? Netrapte se a vytáhněte na ně účinné zbraně v podobě čisticí a antibakteriální kosmetiky, která si s nimi rychle a jednoduše poradí. Zejména pupínky na horní části paží rychle mizí a vy můžete v klidu nosit tílka a šaty bez rukávů.



Na tělo můžete zvolit silnější přípravky. Kůže je zde silnější, a proto i více koncentrovanou kosmetiku snáší lépe než tvář. Neznamená to však, že si musíte hned nakoupit celý nový kosmetický arzenál. Ve sprše sáhněte po antibakteriálním mýdle a poté použijte přípravky, kterými ničíte uhříky na obličeji.

Dvakrát až třikrát do týdne na příslušné partie naneste speciální masku na problematickou pokožku, okamžitou obranu poskytnou speciální vysoce koncentrovaná séra. Pokožka na těle reaguje na péči rychle, výsledky se proto dostaví v krátkém čase.

Chytrý make-up zkrášlí pokožku i ji ochrání

Make-up k letní péči o pleť patří. Ne však ta hutná pasta plná pigmentu, která vytvoří na tváři efekt masky a problémy s pokožkou spíše zhorší. Nejnovější novinky však pokožku okamžitě zkrášlují, chrání ji před nepříznivými vlivy okolí a ještě vylepší její fungování. Navíc je na pleti ani neuvidíte, ani neucítíte. Jediné, co uvidíte vy i vaše okolí, bude přirozeně krásná pleť.



Make-up vybírejte podle typu své pokožky. Na toto období se skvěle hodí lehká pudrová líčidla. Nenechejte se mýlit, moderní pudr si poradí s mastnotou, dokáže přirozeně krýt drobné nedostatky, vyhladí jemné vrásky a dodá pokožce dokonale přirozený sametový efekt.

Unavené oči, vrásky a tmavé kruhy ze sluníčka

Oči dostávají právě nyní pořádně zabrat a s nimi trpí i delikátní pokožka očního okolí. Otoky, tmavé kruhy, na dotek citlivá pokožka, drobné vrásky a navíc větší množství UV paprsků rozhodně na kráse nepřidávají.

Přitom zbavit se všech vad na kráse očního okolí je velmi jednoduché. Sáhněte po lehkém očním krému, či gelu, které v jemné pokožce kolem očí vyrovnají hladinu hydratace.



Tmavé kruhy se nemají v lásce se slunečním zářením, proto oči chraňte kvalitními slunečními brýlemi a ochrannými krémy. Pozor si dejte na hutné korektory, ty zejména v letním období na kráse očí nepřidají. S oblibou se totiž usazují v mimických vráskách a ještě více zdůrazňují veškeré nedokonalosti. Spíše než na kamufláž se raději soustřeďte na pravidelnou každodenní péči.

Ochrana před sluncem – absolutní nutnost i mimo dovolenou

Velmi důležitou součástí letní i podzimní péče je bezesporu ochrana před slunečním zářením. UV paprsky ničí krásu a zdraví pleti a neblaze se podepisují i na kvalitě vlasů. Proto se před nimi musíte chránit i mimo pláž.

Každodenní ochrana kůže se vám v dlouhodobém horizontu rozhodně vyplatí. Oddálíte stárnutí, které je z více než 70 procent způsobeno právě každodenním UV zářením, a samozřejmě tu jsou i zdravotní benefity důkladné sluneční ochrany.



Na trhu najdete obrovské množství ochranné kosmetiky na tvář, tělo i vlasy, vybere si opravdu každý. Berte ohled na typ své pokožky, její citlivost na slunce i svůj životní styl. Pokud jste neustále ve spěchu, hledejte takové přípravky, které vás nebudou zatěžovat ani zdržovat, ale stanou se přirozenou součástí vaší každodenní péče o svůj zevnějšek.



Zbavte se nečistot a make-upu rychle a jednoduše

Efektivní očista pokožky nemusí být zdlouhavá, složitá a časově náročná. Klasická odličovací mléka vám připadají moc těžká a zatěžující? Gel a voda naopak vysušují a dráždí? Nemáte čas na pleťovou vodu? Řešení je jednoduché: odličujte se micelární vodou.

Obrovská popularita tohoto pleťového produktu po celém světě má své opodstatnění: rychle a důkladně čistí, tonizuje a odstraňuje líčidla v jediném kroku. Navíc se hodí pro všechny typy pokožky, včetně té velmi citlivé.

Stačí nanést na vatový tampon, vyčistit celou tvář, krk i dekolt a hotovo. Takto jednoduché a rychlé čistění pleti zvládnete i v tom největším ranním spěchu i když jste večer velmi unaveni. Po použití micelární vody již nepotřebujete dočišťovat či tonizovat pokožku pleťovou vodou, micelární voda zastoupí dva kroky v péči o pleť.

Během letních měsíců ji oceníte i na cestách a především pro její lehkost, vaše pokožka nebude zatížená hutnými přípravky a nebude pod jejich nánosy trpět.