Letní móda je plná romantiky

Tenké, průsvitné bavlněné šaty a tuniky v kombinaci s režnou krajkou, a to vše volné a splývavé. Taková je letní romantická móda podle návrhářky Kláry Nademlýnské. "Taková móda je trochu ve stylu 70. let a inspirovaná lidovým oblečením. Typické jsou pro ni tunikové šaty s etno-batikovým tiskem s africkými motivy. I přes romantičnost by mělo působit žensky a sexy," dodává.

Podle Nademlýnské se pro modely v romantickém stylu hodí nejlépe tenké bavlny - gáza, krep nebo jemný popelín ve spojení s krajkovými lemy nebo všivkami. Tyto tkaniny nejlépe vyniknou v bílých a režných odstínech.

Tento styl tak trochu evokuje styl venkova, který se vyznačuje zejména pohodlím a praktičností. "Myslím, že v Praze se už u většiny lidí vykrystalizoval určitý styl, který je daný životem ve městě a typem zaměstnání. Na venkově zatím moc stylovosti nevidím. Platí spíš pohodlí a praktičnost, styl nehraje žádnou roli," komentuje módní návrhářka venkovský styl.

A co si vůbec pod tím vším představit? Podívejte se...

Pruhovaná bavlněná sukně a něžný twinset s růžičkovým vzorem evokující módu konce 19. století – to je ta pravá kombinace na letní piknik.







Do horkého dne vyrazte v žensky působivém kompletu se zajímavým střihem a potiskem.







Květované šaty na ramínka lehké jako letní vánek doplňuje průsvitný top s krajkou a klobouk s náušnicemi.







Letní snídani v trávě podávejte v plátěných kalhotách a kytičkovaném twinsetu s flitry.







Na výletě do přírody vám bude skvěle ve venkovsky romantickém kompletu a dřevácích.







Dva barevně sladěné topy a nabíraná bavlněná sukně v bílo-modročerné kombinaci budou zlatým hřebem vaší prázdninové výbavy.

DALŠÍ LETNÍ ROMANTICKOU INSPIRACI NAJDETE V NAŠÍ FOTOGALERII