Letní minikuchařka: recepty na kompoty a šťávy, které v obchodě nekoupíte

Sirup z černého rybízu

Ingredience

* 2 kg černého rybízu

* voda podle potřeby

* cukr

* kyselina citronová

1. Rybíz omyjeme, bobule obereme a v hrnci rozmačkáme šťouchadlem na brambory nebo pomeleme mlýnkem.

2. Zalijeme vodou tak, aby byl rozmačkaný rybíz ponořený pod vodou. Necháme v chladu jeden den nebo alespoň přes noc.

3. Rybíz přefiltrujeme a vymačkáme přes síto vyložené plátnem.

4. Šťávu odměříme, na jeden litr šťávy připadá 1,2 kg cukru a 1 lžíce kyseliny citronové.

5. Rybízovou šťávu lehce zahřejeme a promícháváme s cukrem, dokud se nerozpustí. Přidáme kyselinu citronovou a sirup přelijeme do skleněných uzavíratelných lahví. Uchováváme v chladu.

NÁŠ TIP Stejným způsobem si můžete připravit i šťávu z červeného rybízu, ostružin, malin nebo višní.

Višňový kompot se skořicí

Ingredience

* 1 l vody

* 500 g cukru )

* 1 kg višní

* 1 celá skořice

1. Z vody a cukru si připravíme horký nálev na kompot.

2. Višně omyjeme, zbavíme je stopek a odpeckujeme. Naskládáme je do sklenic a do každé přidáme kousek celé skořice.

3. Zalijeme horkým nálevem, tak aby byly višně potopené, a zavařujeme 20 minut při 85 stupňů.

NÁŠ TIP Do nálevu můžete přidat šťávu nebo i trochu nastrouhané kůry z chemicky neošetřeného pomeranče.

Angreštovo-rybízový kompot

Ingredience

* 1 l vody

* 500 g cukru

* 1/4 lžičky kyseliny citronové

* 500 g angreštu

* 500 g červeného rybízu

1. Z vody a cukru si připravíme nálevna kompot. Vodu svaříme, necháme v ní rozpustit cukr a přimícháme kyselinu citronovou.

2. Angrešt omyjeme, zbavíme okvětí a stopek, červený rybíz opereme, odstopkujeme.

3. Ovoce přendáme do sklenic, zalijeme nálevem tak, aby bylo potopené, a zavařujeme při teplotě 80 stupňů po dobu 20 minut.

4. Sklenice s kompoty schladíme a před uložením lehce protřepeme.

NÁŠ TIP Nálevu si můžete připravit víc a zbytek uchovat v ledničce, někdy je těžké odhadnout, kolik ho budete potřebovat, ale jeho příprava je jednoduchá a rychlá.

Malinový kompot

Ingredience

* 600 g malin

* 1 l vody

* 500 g cukru

1. Na zavařování vybereme pevné zralé plody malin, které odstopkujeme. Pokud jsou maliny červivé, necháme je deset minut ponořené ve slané vodě a propláchneme.

2. Malinami naplníme sklenice a zalijeme horkým nálevem z vody a cukru.

3. Zavařujeme deset minut při teplotě 85 stupňů. Zavařené maliny schladíme, aby příliš nezměkly.

NÁŠ TIP Pozor, maliny ztrácejí zavařováním barvu. Před uložením do spíže sklenice občas protřepejte, aby se plody neslepily.

Broskvový kompot

Ingredience

* 1 l vody

* 450 g cukru

* 1 hvězdička badyánu

* 1 skořice

* 1,5 kg broskví

* 2 lžičky kyseliny citronové

1. Z vody, cukru a koření si připravíme nálevna kompot. Ve vroucí vodě se skořicí a badyánem rozpustíme cukr. Po vychladnutí nálevu koření vyjmeme.

2. Broskve omyjeme a oloupeme. Celé plody po jednom ponoříme do hrnce s vroucí vodou, přidáme dvě lžíce kyseliny citronové. Slupka pak jde lépe oddělit. Oloupané broskve rozpůlíme a vyjmeme pecku.

3. Půlky broskví rovnáme do sklenic řeznou stranou dolů,do menších sklenic je můžeme rozčtvrtit, a zalijeme nálevem, tak aby ovoce bylo potopené.

4. Zavařujeme 20 minut při 85 stupních.

NÁŠ TIP Broskve na zavařování vyberte raději žlutomasé.

Meruňky s vanilkou

Ingredience

* 1 l vody

* 500 g medu

* 1 vanilkový lusk

* 2 kg meruněk

1. Do vroucí vody přidáme med, rozmícháme a do nálevu vložíme podélně rozkrojený vanilkový lusk. Krátce povaříme, vanilkový lusk vyjmeme.

2. Vyzrálé pevné meruňky omyjeme, rozkrájíme na poloviny, vyjmeme pecky. Několik pecek rozbijeme a do každé sklenice vložíme jádro z pecky.

3. Meruňky naskládáme do sklenic řeznou stranou dolů, zalijeme horkým nálevem a zavařujeme 10-15 minut, podle zralosti a pevnosti meruněk, při 85 stupních.

NÁŠ TIP Jádro meruňky je v kompotu jen pro vůni, nejezte ho! Opláchnutý a osušený vanilkový lusk použijte do nádoby, ve které uchováváte moučkový cukr na pečení. Med zkuste nahradit hnědým cukrem.

Naložená rebarbora

Ingredience

* 1,5 kg rebarbory

* 1 l vody

* 500 g cukru

* 1 citron

1. Rebarboru omyjeme, oloupeme a nakrájíme na stejně dlouhé špalíky.

2. Z vody, cukru a nastrouhané kůry z poloviny citronu si svaříme nálev na kompot.

3. Špalíky rebarbory naskládáme do sklenic a zalijeme je horkým nálevem.

4. Zavařujeme při teplotě 85 stupňů po dobu 25 minut.