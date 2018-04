Letní minikuchařka: netradiční polévky se špekem, špaldou i gazpacho

Polévky jsou čiré, jejichž základem je vývar, nebo zahuštěné, ty vydají za samostatné jídlo. Na vývar použijte hovězí či drůbeží maso, vkládejte ho do studené vody, nezatáhne se a vypustí šťávu. Zeleninu použijte kořenovou a cibuli, z koření přidejte bobkový list, nové koření, kuličky pepře. Vývar by neměl vřít, ale probublávat na mírném ohni, a to minimálně dvě hodiny. Sbírejte lžičkou z povrchu hnědé sraženiny. Abyste měli vývar co nejčistší, sceďte ho přes mokré plátýnko.

U zahuštěných polévek bývá základem jíška, zelenina, maso. Klasikou je bramboračka, gulášovka či zelňačka. Vyzkoušet ale můžete i čistě zeleninové polévky, stačí povařit kostky brambor, mrkve, petržele, celeru, měkké je rozmixovat na kaši, zakápnout olivovým olejem a posypat parmazánem. Nebojte se také chlazených polévek.

Dršťková polévka s hovězím

Pro 4 osoby

* 400 g hovězího masa s kostí

* sůl

* 1 bobkový list

* 4 kuličky pepře

* 4 kuličky nového koření

* 1 cibule

* 1 mrkev

* 1 petržel

* 1/4 celeru

* 500 g hotových uvařených měkkých drštěk

* majoránka

* 1 stroužek česneku

* pepř

1. Hovězí maso omyjeme, zalijeme vodou, osolíme, přivedeme k varu a průběžně sbíráme pěnu. Přidáme koření a vaříme, dokud maso nezměkne. Do hovězího vývaru pak vložíme zeleninu a povaříme dalších 30 minut. Maso i zeleninu vyjmeme z vývaru, cibuli vyhodíme. Hovězí obereme a nakrájíme na kousky, kořenovou zeleninu také. Vývar scedíme.

2. Propláchnuté hotové uvařené dršťky rozkrájíme a povaříme v hovězím vývaru půl hodiny.

3. Do vývaru k dršťkám vrátíme nakrájené maso a zeleninu, společně povaříme ještě asi 15 minut a dochutíme majoránkou, utřeným česnekem, solí a pepřem.

NÁŠ TIP Přidejte do hovězího vývaru trochu čerstvého zázvoru a nastrouhaný muškátový oříšek.

Gazpacho

Pro 4 osoby

* 4 velká masitá rajčata

* 1 salátová okurka

* 1 malá cibule

* 2 papriky

* 2 stroužky česneku

* 50 ml olivového oleje

* 2 lžíce červeného vinného octa

* 200 ml vody nebo zeleninového vývaru

* sůl

* pepř

* cukr

* worchester

1. Rajčata krátce spaříme v horké vodě, oloupeme, překrojíme, vymáčkneme jádra a nasekáme na malé kostičky. Okurku oloupeme a nakrájíme na malé kousky, část si jich odložíme stranou na ozdobu. Cibuli s česnekem oloupeme a nasekáme. Papriku omyjeme, rozpůlíme, zbavíme jader a nakrájíme nadrobno.

2. Všechnu zeleninu vložíme do mísy a rozmixujeme tyčovým mixérem, přilijeme olej a ocet, znovu promixujeme, naředíme trochou vody nebo zeleninového vývaru a dochutíme solí, pepřem, cukrem a kapkou worchestru.

3. Gazpacho dáme do chladničky na tři hodiny vychladit. Podáváme s nasekanou okurkou a kostkou ledu.

NÁŠ TIP Gazpacho můžete podávat i s osmaženými plátky očesnekované bagetky, dochuťte ho balsamikem a ozdobte čerstvými bylinkami.

Zeleninová polévka s rybou

Pro 4 osoby

* 1/4 květáku

* 1 mrkev

* 1 malá kedlubna

* 50 g másla

* 1 malá cibule

* 1 stroužek česneku

* 2 lžičky rajčatového protlaku

* 1 l zeleninového vývaru

* 400 g oblíbené ryby

* 100 g zeleného hrášku

* kedlubnová nať

* čerstvá petržel

1. Zeleninu omyjeme a očistíme, květák rozebereme na malé růžičky, mrkev a kedlubnu pokrájíme na menší kousky.

2. Na másle orestujeme na kostičky nakrájenou cibuli a česnek, přisypeme zeleninu a krátce opečeme. Přidáme rajčatový protlak, promícháme a zalijeme zeleninovým vývarem. Povaříme 20 minut.

3. Rybu nakrájíme na menší kousky nebo proužky, osolíme, opepříme, vložíme do zeleninové polévky s hráškem a ještě sedm minut povaříme. Hotovou polévku posypeme nasekanou kedlubnovou natí a petrželkou.

NÁŠ TIP Přidejte do polévky 100 ml bílého vína. Podávejte s otoustovanými plátky bílé bagety potřené česnekem.

Zelná polévka se špekem

Pro 4 osoby

* 1 cibule

* 3 lžíce sádla

* 2 bobkové listy

* 5 kuliček černého pepře

* 5 kuliček nového koření

* kmín

* 200 g kysaného zelí

* 2 brambory

* 50 g hladké mouky

* 500 ml mléka

* 100 g špeku nebo slaniny

* 1 zakysaná smetana

* čerstvá petržel

1. Cibuli oloupeme, nakrájíme na menší kostičky a společně s kořením orestujeme na dvou lžících sádla.

2. Kysané zelí překrájíme na menší kousky, přidáme je k cibuli a podlijeme vodou, vaříme do poloměkka.

3. Brambory oloupeme, nakrájíme je na kostičky a povaříme do měkka v osolené vodě s trochou kmínu.

4. Ze sádla a mouky uděláme světlou jíšku, vmícháme ji do zelí, které vaříme do změknutí. Přidáme předvařené brambory, vmícháme mléko.

5. Špek rozkrájíme na malé kousky a rozškvaříme ho na pánvičce. Každou porci polévky ozdobíme lžící smetany, trochou špeku a čerstvou petrželkou.

NÁŠ TIP Zkuste přidat houby. Špek můžete vyměnit za klobásu pokrájenou na kolečka.

Zeleninová polévka se špaldou

Pro 4 osoby

* 1 mrkev

* 1/2 kedlubny

* 60 g špaldy Grünkern

* 2 lžíce oleje

* 1 l zeleninového vývaru

* 250 ml zakysané smetany

1. Mrkev a kedlubnu očistíme a nakrájíme na tenké nudličky.

2. Špaldu orestujeme na oleji dohněda, zalijeme zeleninovým vývarem, přidáme nakrájenou zeleninu a povaříme do měkka.

3. Do hotové polévky zamícháme zakysanou smetanou, dochutíme solí a pepřem.

NÁŠ TIP Přidejte rozšlehaný žloutek.

Kuřecí s kedlubnou a těstovinami

Pro 4 osoby

* 1 kedlubna

* 2 mrkve

* 1 stroužek česneku

* 1 l kuřecího vývaru

* 2 kuřecí prsa

* 100 g čerstvých zelených fazolek

* 200 g čerstvého hrášku

* 150 g těstovin

* sůl

* bílý pepř

* citron

* čerstvá petrželka

1. Kedlubnu oloupeme a nakrájíme na malé hranolky, mrkev očistíme, pokrájíme na kolečka, česnek oloupeme.

2. Do vroucího vývaru vložíme nakrájenou zeleninu s česnekem, vše vaříme do poloměkka.

3. Kuřecí maso omyjeme, osušíme a nakrájíme na proužky, které přidáme do polévky a deset minut povaříme.

4. Delší fazolky překrájíme, vyloupeme hrášek a spolu s těstovinami dáme zavařit do polévky. Polévku dochutíme solí a mletým bílým pepřem, dvěma lžícemi citronové šťávy a nasekanou petrželkou.

NÁŠ TIP Místo těstovin použijte fritátové nudle: 125 ml mléka rozšlehejte s vejcem, 60 g hladké mouky a špetkou soli. Ze směsi upečte omeletky a rozkrájejte je na nudličky, které orestujete na másle.

Cuketová s bazalkovým pyré

Pro 4 osoby

* 2 lžíce oleje

* 1 cibule

* 750 g cuket

* špetka sušené bazalky

* sůl

* pepř

* 100 g čerstvé bazalky

* 1 stroužek česneku

* 3 lžíce olivového oleje

* 3/4 l kuřecího nebo zeleninového vývaru

1. Na rozehřátém oleji restujeme pět minut cibuli nasekanou na malé kostičky.

2. Malé cukety nakrájíme na tenčí kolečka a přidáme na pánev k cibuli. Ochutíme špetkou sušené bazalky, solí a pepřem, opékáme asi čtvrt hodiny.

3. Lístky bazalky omyjeme, osušíme, většinu lístků rozmixujeme s oloupaným, pokrájeným česnekem, olivovým olejem. Dáme vychladit. Malé lístky uchováme v celku.

4. Část orestovaných plátků odložíme na talíř stranou, zbytek zalijeme kuřecím nebo zeleninovým vývarem a vaříme třicet minut.

5. Hotovou polévku rozmixujeme tyčovým mixérem, do každé porce vložíme několik plátků orestované cukety a ozdobíme bazalkovým pyré a celými lístky bazalky.