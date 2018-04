Maxišaty v létě nesmí chybět. Chce to dobrý střih a doplňky

4:44 , aktualizováno 4:44

Doteď byly dlouhé šaty hlavně společenskou záležitostí. Stále častěji se ale objevují i v denním šatníku. Nosí se nejen k vodě, ale i do práce. Splývavý materiál a volná silueta dělají z maxišatů to, co chceme od každého oblečení: pohodlí, eleganci a šmrnc. Chce to ale najít vhodný střih a doladit vše správnými doplňky.