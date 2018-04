Letní lásky: hlídejte si city, používejte kondom a nezrazujte přátele

Jednou z hlavních výhod letních lásek je téměř stoprocentní jistota, že toho švarného Anastase nebo Luigiho, který vás za šumění moře a hlaholu populárních hitů pozve na skleničku, už nikdy v životě neuvidíte. Takže kdy jindy než teď a s kým jiným než s ním byste si měla užívat absolutní romantiku, jakou jste dosud znala jen z filmů podle Rosamunde Pilcherové?

Sex na dovolené? Vede sauna, výtah či požární schodiště Dovolená a prázdniny působí na mnoho lidí jako spouštěcí mechanismus neřesti. Například průzkum Hotel Secrets odhalil, že 38 % lidí je na dovolené odvážnější v sexu, třetina turistů si během dovolené pronajme hodinový hotel a pět procent vyloženě vyhledává nevěru. Z průzkumu australské společnosti Last Minute zase vyplynulo, že turisté se na dovolené nejčastěji oddávají sexu v hotelových saunách a bazénech, na balkonech, chodbách, požárním schodišti a ve výtahu. (Zdroj: Famous)

Hlavní je, jak říkávala babička, nezapomenout na dobré vychování - a když už vás okolnosti přimějí obětovat svoji počestnost, alespoň neriskovat víc, než je nutno. Bez kondomu v kabelce do taxíka nelez a za všech okolností poslouchej svoje instinkty, dalo by se parafrázovat známé rčení.

Úrazy nejen na těle

Kromě pohlavních nemocí může být ovšem letní romance také zdrojem dalších zdravotních komplikací - nejčastějším úrazem přitom bývá zlomené srdce. Zkuste být trochu nad věcí a neberte tak docela vážně žádné sliby a žádná vyznání, zejména pokud je pronáší při západu slunce na mořské pláži osmahlý muž s postavou Romana Šebrleho, tváří Brada Pitta a vyřídilkou Roberta Beningiho...

Letní lásky jsou zkrátka o prožitcích tady a teď, nikoli o plánování budoucnosti s vidinou domku na předměstí, štěňátka kokršpaněla a kopy rozkošných dětí. Ideální je, když se oba aktéři na tomto scénáři dohodnou hned zkraje - ušetří si tím pár balení papírových kapesníků, nějakou tu vyčítavou esemesku i hysterické scény pod hotelovým oknem nebo v odletové hale. A je jedno, jestli tím, kdo "ulétl" na citech, je ona nebo on.

"Nevím, co všichni na prázdninových flirtech mají," říká dvaadvacetiletá Jana. "Já to zažila jen jednou a díky, už nemusím. Ten kluk se ze začátku zdál fajn, ale já chtěla jen tančit a bavit se. On mi za dva dny vyznal lásku a po týdnu už si mě chtěl brát. Když jsem zděšeně vycouvala, snažil se mě obměkčit pláčem a výčitkami. Poprvé jsem byla ráda, že dovolená už končí a můžu se vrátit domů."

Nezapomeňte na "své" lidi

Málokdo z nás vyráží na dovolenou sám jako kůl v plotě. Ať už s vámi hotelový pokoj a místo u bazénu sdílí kamarádka, sestra nebo dospívající syn, nezapomeňte pod vlivem endorfinů v kombinaci s míchanými nápoji na jejich existenci.

Napište BLOG Výzva nejen pro stávající blogery a blogerky OnaDnes.cz, ale i pro ty, kdo by se mezi ně rádi přidali: Napište blog o prázdninové romanci a před jeho titulek napište heslo LETNÍ LÁSKA. Tři nejlepší v průběhu července uveřejníme v rubrice Vztahy a sex a odměníme sladkým dárkem.

Je fajn, že jste se pět let po rozvodu konečně trochu odvázala a navíc vám už třetí muž za odpoledne vyznal lásku. On bude pravděpodobně zítra lichotit té prsaté Britce od vedlejšího stolu, zato "vaši" lidé pořád přešlapují opodál a chtějí si také užít léto.

"Byla jsem s kamarádkou na dovolené v Itálii, těšila jsem se, jak si spolu užijeme moře, procházky, víno... Ona se ale hned druhý den dala dohromady s barmanem z nedalekého podniku a já pak několik večerů musela trávit sama. Ona měla jiný program," vypráví třicetiletá Bára. "Její románek skončil dřív, než jsme jely domů. Ale naše kamarádství tím hodně utrpělo."

A nezapomínejte ani na ty, kdo jsou možná tisíce kilometrů odtud - zejména pokud se jedná o vašeho manžela, kterého na dovolenou nepustil zavilý šéf, nebo vážnou dlouholetou známost.

Dobrá, on si možná během vaší nepřítomnosti také občas zaflirtuje, ale líbilo by se vám, kdyby se on právě teď objímal s exotickou kráskou svlečenou do půl těla, která se s roztomilým akcentem snaží vyslovit větu "Miluju té, laskó"?