Letní lásky končívají špatně, protože muži chtějí něco jiného než ženy

Když se spojí exotická krajina, vlahé večery a jižanský temperament, zůstal by snad jen kámen lhostejný. Jak ale dlouho vydrží tohle vzájemné okouzlení? Dokud si ti dva nesejdou z očí? Nebo může i déle?

Návrat domů a kruté procitnutí

Pohádkových příběhů s dobrým koncem je poskrovnu. Drtivá většina letních lásek končí zklamáním.

Vášnivý sex má euforický efekt, ale hormonální koktejl, jak známo, taky řádně zatemňuje rozum. Po návratu domů často přichází vystřízlivění a rozčarování. Nějaký ten mail nebo esemeska sice ještě někdy následují, ale s emočním vlnobitím už nemají nic společného.

Pokud se jeden z „aktérů“ zamiloval, žije i nadále vzpomínkami. Prohlíží společné fotky, vybavuje si intimní chvíle, představuje si, co ten druhý asi právě dělá. Pokaždé, když v rádiu slyší šlágr, který zněl i tam, bodne ho u srdce.

Ten druhý, citově nezúčastněný, se pozvolna vypařuje, až zmizí úplně. V lepším případě. V tom horším se tak stane ihned a bez jakéhokoli zdůvodnění.

Žádné překvapení pro zkušené a připravené, velké nebezpečí pro mladé či osamělé.

Čísla z průzkumu 27% lidí se v létě cítí svobodnější

13% má v létě chuť zažít v ložnici nová dobrodružství

36% říká, že hlavním faktorem, který u nich snižuje pravděpodobnost sexu, je horko

9% se připravuje na letní sex

26% má v létě na sex větší chuť

62% si bude užívat sexu stejně v létě, jako po celý rok

47% lidí zažije v létě nové dobrodružství

Pouze 5% stráví v létě s partnerem více času

26% lidí mělo za poslední rok menší chuť na sex Zdroj: Průzkum firmy Durex mezi 2 tisíci Angličany (květen 2015)

„Jsem studentka a chtěla jsem si o prázdninách něco vydělat. Řekla jsem si, že bude nejlepší spojit příjemné s užitečným, čili moře a výuku jazyka,“ vzpomíná s pocity hořkosti na svou krátkou španělskou lovestory 23letá Lucie.

„Brigáda v baru na pláži Costa Brava se mi zdála přímo ideální. Základy španělštiny jsem už měla a těšila jsem se, jak se tam ještě zdokonalím. Nemýlila jsem se. Moji kolegové sice pocházeli z různých zemí, ale já jsem od začátku nejvíc komunikovala s klukem z Barcelony. Snad to tak mělo být. I směny jsme většinou měli spolu. Juan mě přitahoval, vrhal po mně žádostivé pohledy. Jak jen mohl, dotkl se mě. Po pár dnech mi řekl, že se mu moc líbím. Začali jsme spolu flirtovat, toužit po sobě. Těsně před mým odjezdem v noci proběhlo milování na pláži. Bylo to nádherné. Vyznal mi lásku a slíbil, že za mnou přijede do Prahy. To se bohužel nestalo. Sice mi pak ještě občas napsal, ale spíš jen aby se neřeklo. Přestože si to rozumově zakazuju, nemůžu na něj dodnes zapomenout.“

Léto je na lásku dělané

Psychologové jsou toho názoru, že veselá nálada, vlahé letní večery a sporé oblečení nažhavují romantické touhy. Hormony vřou a jejich vinou se zamlžuje náš smysl pro reálné prožívání.

Párový terapeut Klaus Heer definuje tento dovolenkový pocit jako „erotický trans, výjimečný stav vědomí, jež zvýhodňuje zamilovanost a realitu nechává odplout“.

Jiskra ovšem může přeskočit i jinde. Rozvedený Petr (44) poznal svou femme fatale Janu (38) na dovolené v Rakousku. Od začátku sice věděl, že je vdaná, ale „bylo to silnější“ než on.

Oboustranné sympatie brzy přerostly v erotickou touhu. Prožili spolu vášnivý sex a oba se zamilovali. Bylo by to jak z červené knihovny, nebýt návratu, který všechno změnil. Scházeli se, milovali se, dokonce každý týden, ale už to nebylo tak idylické. On ji chtěl vídat častěji, i o víkendech, ona nemohla. Řekla mu, že manžela, který ji už dávno nepřitahuje, není schopna opustit. Petr si pár měsíců zkoušel zvyknout na roli druhých houslí, jakéhosi čekatele v pozadí, ale trpěl čím dál tím víc. Nakonec to, ač nerad, vzdal.

Bolelo to, přesto Petr nikdy nelitoval. Zažil s Janou úžasné chvíle a věděl, že ona jeho city opětuje. Tento příběh sice také spadá do kategorie těch smutnějších, existují ovšem daleko tristnější, dokonce pěkně nebezpečné letní „lásky“. Patří k nim plážoví gigolové.

Sexuchtiví pikolíci

Plážoví gigolové představují nástrahu pro moderní, emancipovanou single ženu, která se rozhodla vyrazit sama nebo s kamarádkou k moři, zejména do Afriky. Pokud je schopna zůstat nad věcí, chránit své zdraví a dotyčného mladíka vidět realisticky, čili jako postituta, může si užít stejně, jako to už dávno dělají její kolegové v Thajsku. Problém nastane, zamiluje-li se a nechce si přiznat, že mladíkovy záměry jsou zcela jiné - racionální a materialistické.

Afričtí milenci totiž nebývají obdařeni jen velkým rozměrem v rozkroku, ale také často velkou touhou po lepší životní úrovni. Sňatek s cizinkou skýtá skvělou příležitost, jak získat občanství její země a veškeré výhody s tím spojené.

Takový pragmatický přístup však většina žen odmítá. Sex pro ně není obchod, ale potřebují cítit lásku a věřit, že to má partner stejně. A právě tohle bývá kamenem úrazu. Mnoho letních lásek totiž vzplane díky předstírání jednoho z partnerů a jsou tedy vlastně jednostranné a neopětované.

Kdo je hořkým koncem ohrožen nejvíc?

Kdo víc věří letním láskám? Jeden velký ženský časopis v roce 2007 provedl on-line anketu, jíž se zúčastnilo více než 6000 mužů a žen. Ukázala, že 66 % mužů a 54 % žen věří, že z flirtu na dovolené může vzniknout velká láska. A pak že jsou ženy beznadějně romantické pohlaví! Dle této statistiky se na dovolené zamiluje 45 % mužů oproti 24% žen. I nevěru si umí představit více mužů (59 procent) než žen (24 procent).

Jsme-li obklopeni přáteli, není konec letní lásky tak hořký, jako když doma sedíme sami. „Stejně tak rozchod více zatěžuje ty, co moc silně touží po životním partnerovi,“ uvádí německá psycholožka Doris Wolfová. Bolest v srdci způsobí tomu, kdo si už si barvitě maluje budoucnost se svou letní láskou nebo s ní prožil mnoho krásných zkušeností.

Ovšem zármutek má i své pozitivní stránky, i když to během nejvyšší emoční fáze nikdo nechce slyšet. „Většina lidí vyjde z období žalu nakonec posílena,“ zdůrazňuje Wolfová. „Přestáli krizi, načerpají z tohoto faktu sílu a hlavně zjistí, že mohou žít spokojeně a šťastně i sami...“

Občas se koná i happy end

O tom, že známosti z pláží mohou přetrvat a dokonce vydržet na celý život, píše německá novinářka Christine Dohler v článku Láska navždy (Amore für immer). Ptala se pěti Němek, které se koncem šedesátých let vydaly na dovolenou do Itálie, zamilovaly se tam a do několika let se tam odstěhovaly. Dnes je těmto šaramantním dámám kolem sedmdesátky a svého rozhodnutí odejít na prosluněný jih nelitují.

Brigitte (72) poznala svého muže Alberta (75) v roce 1964 v italském tanečním klubu a dva roky nato se za ním odstěhovala.

Jejich příběh začal vlastně zlomeným srdcem, kvůli kterému ji matka vzala do Rimini, aby se odreagovala a zapomněla. Brigitte žasla, jak vesele a otevřeně lze žít, jak dlouho mají otevřeno tančírny. Muži ji obletovali a ona se cítila jako princezna. Alberto si ji získal tím, že se choval jako pravý gentleman, při tanci se na ni netlačil jako jiní, vytrvale o ni usiloval a svým Fiatem 500 ji i její matku vyvážel na výlety.

Ingrid (74) se s Rinem (78) seznámila v roce 1962 a o tři roky později odešla do Itálie natrvalo. První rok pro ni byl sice krušný, vadil jí přeplácaný vánoční stromeček i hromadné trávení Vánoc, vyváření pro početné příbuzenstvo, konflikty se švagrovou. Manžel jí však hodně pomáhal a pláž a slunce utěšovaly. Zvykla si.

Libuše Konopová

Ulla (73) popisuje začátek své známosti s manželem Ninem (73) tak, že se opalovala na pláži, on k ní přišel a řekl, že se musí namazat, když má tak bílou pleť. Pak si k ní sedl a do písku nakreslil člun a prsten. Měla hádat, co to znamená. Později Ulla přišla na to, že měl i jiné ženy, zatímco ona byla v Německu. Našla totiž jeho korespondenci se Švédkou a Rakušankou. Nino však nic nezapíral a Ulla se nad jeho nevěru dokázala povznést. Sama mu svá tajemství nikdy nevyzradila a žijí spolu šťastně dodnes.

Uta (69) v roce 1965 pracovala v Rimini jako průvodkyně. Hledala nějaký hotel a Rino (79) se jí anglicky zeptal, jestli může pomoci. Dali se do řeči, nadšení bylo oboustranné, on jí pak chodil zpívat pod okna, zamilovali se do sebe a Uta už v Itálii zůstala, přestože její rodiče byli vehementně proti. Budoucí zeť jim připadal moc starý. Ale Uta si prosadila svou. Dnes to hodnotí tak, že nejdůležitější ze všeho je úroveň. Sex ani vizáž tak podstatné nejsou. Na Rinovi si cení inteligence a dobrého srdce. Jejich láska časem ještě zesílila a Uta se už teď bojí, že by ho jednou mohla ztratit.