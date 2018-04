Letní koupání: dejte pozor na chlór i sinice a osušte dětem uši

Ve všech, a to nejen přírodních koupalištích, by se měl rodič přesvědčit o dostatečné kvalitě vody. U přírodních koupališť, že nejsou znečištěna sinicemi či jinými mikroorganismy. O chemickém znečištění ani nemluvě. Provozovatelé umělých či přírodních koupališť jsou za jakost vody i její monitoring zodpovědní. Kontroly provádějí příslušné hygienické stanice.



„Koupání zcela ve volné přírodě musí posoudit každý rodič sám. Jednoznačně by se nikdo neměl koupat tam, kde je patrno viditelné znečištění. Zakalená voda nemusí sice jasně značit, že je voda riziková, stejně jako zelené částečky plavající ve vodě také nemusí vždy znamenat přítomnost sinic. Nicméně děti by se koupání v takové vodě měly vyvarovat,“ doporučuje rodičům pediatrička Silvie Knoppová.



Jak poznáte přítomnost sinic ve vodě? Díky jednoduchému testu s PET lahví:

Do bazénu, kam již má přístup veřejnost, lékaři nedoporučují chodit dříve než před absolvováním základního očkování, tedy kolem 6. měsíce. Hygienické normy všeobecně, i co se týče obsahu chloru, jsou pro vodu, do které mají přístup kojenci, přísnější. Tedy je rozdíl mezi koupáním se v bazénu určeném pouze pro nejmenší děti a návštěvou bazénu pro veřejnost.



Potápění a dětské uši

Koupání bez namáčení uší není s dětmi dost dobře možné. Strašákem mnohých rodičů jsou pak záněty zvukovodů a středního ucha.



„U zdravého dítěte, tedy takového, které zrovna neprodělalo zánět středního ucha či jiný zánět v oblasti ucha a ani těmito obtížemi opakovaně netrpí, není třeba žádné preventivní opatření. U dětí po zánětu středního ucha, při kterém bylo třeba ušní bubínek propíchnout, popř. bubínek samovolně praskl, se doporučuje neplavat po dobu 3 týdnů po infekci,“ vysvětluje Knoppová a vyvrací i pověru, že uším škodí střídání slané a chlorované vody.

U dítěte, které má vrozenou dispozici k zánětu středního ucha (např. anatomické poměry v oblasti, oslabená imunita a další), může časté koupání v jakékoliv vodě infekci usnadnit. „Chlorovaná voda navíc vysušuje kůži, tedy opakované koupání v této vodě může vést u citlivých dětí nejen ke kožním problémům, ale také k zánětům zevního zvukovodu, neboť jeho kožní kryt je opakovaným kontaktem s chlorovanou vodou oslabován a zbavován přirozených ochranných mechanismů,“ dodává pediatrička z Canadian Medical Care.



Rodičům doporučuje uši dětí po koupání osušit cípem ručníku a setřít přebytečný maz, který vyteče ze zvukovodu. Hluboké čištění vatovými tyčinkami se nedoporučuje u dětí, ale ani u dospělých.



Dráždivý chlór

Kromě problémů s ušima může chlór způsobovat i jiné komplikace. „Častými následky koupání v chlorovaných bazénech jsou podrážděné sliznice, zejména pak oční spojivky a stoupá také riziko vzniku atopických ekzémů,“ varuje Petra Režňáková z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.



Častou komplikací při plavání v bazénu s chlorovanou vodou jsou i potíže s dýcháním. „Během plavání totiž vdechujete nebezpečné aerosoly z chlóru, které se tvoří těsně nad hladinou,“ vysvětluje Režňáková, která se na univerzitě zabývá chemickými účinky ve vodě přítomného chlóru na lidské zdraví.

Chlorovaná voda v bazénech zapříčiňuje také jedno z nejčastějších letních trápení všech žen, kterým jsou kvasinkové infekce. Chlor totiž svým účinkem zabíjí nejen mikroorganismy v bazénu, ale také ty v lidském těle, které mají normálně na starosti udržování přirozené rovnováhy v pochvě.



A ačkoliv by vás to možná nenapadlo, největší koncentrace chlóru se podle odborníků vyskytují v domácích bazénech, kde majitelé nedostatečnou péči řeší nasypáním velkého množství chlorové dezifekce. Přechod na zdravotně nezávadnou vodu bez chloru je přitom snadný i během sezony. „Bezchlorová dezinfekce funguje na bázi polymerů a je určená pro bazény s filtrací i bez ní. Výhodou přípravku je jeho šetrnost k dětské i citlivé pokožce a zároveň nezpůsobuje alergické reakce, jako je například podráždění pokožky a sliznic nebo zarudnutí očí,“ říká odborník na bezchlorovou chemii Petr Wagner ze společnosti Guapex.

Po Česku už najdete i mnoho koupališť, které ustupují od čištění vody pomocí chlóru a přecházejí na šetrnější způsoby, ať už je to využitím polymerů, soli nebo třeba použitím správné flóry, která v dostatečném množství dokáže vodu sama vyčistit jako v biotopu.