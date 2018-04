Osvěžte se stylově: jahodová margarita, martini espresso a beton twist

Nealkoholický koktejl Philomena

Vítězný koktejl Mattoni Grand Drink podle rakouské barmanky Stephanie Sieberové



Složení:

10 cl perlivé minerální vody



1 cl meduňkového sirupu

0,5 cl mirabelkového sirupu Monin

0,5 cl domácí Chai Tea esence

4 plátky okurky

1 barová lžička okurkového freshe

na ozdobu: pomeranč, jedlý papír, jedlé květy, bobulová tráva

Způsob přípravy:



Do vychlazené míchací sklenice dáme všechny přísady mimo minerálky, přidáme led a pečlivě promícháme. Směs nalijeme přes sítko do sklenice s ledem a dolijeme perlivou minerální vodou. Ozdobíme a můžeme podávat.

Espresso Martini

0,02 l likéru kahlúa

0,04 l vodky

1,5 lžičky cukru

double espresso

led

Způsob přípravy:



Do skleničky dáme crash ice na vychlazení skla. Připravíme si všechny suroviny včetně espressa. Do shakeru vše dáme a přihodíme led, co nejrychleji shaker zavřeme a rychle a razantně vychladíme a zároveň velmi dobře promícháme. Espresso je teplé a tak musíme vše co nejrychleji zchladit, aby se nám alkohol zbytečně moc nenaředil. Ze sklenice vyhodíme led a ze shakeru přes drainer vylijeme pěnu (pokud jsme se opravdu poctivě třásli) a ta se ve sklenice pomalu odděluje a tvoří jakoby mráček.



Tip Víta Plešnera: „Kvalita drinku je přímo úměrná kvalitě vodky a kávy, v restauraci Na Golfu používáme vodku Russian Standart a kávu Vergano Crystal.“



Strawberry Margarita

hrst jahod

0,04 l tequily



lžička cukru

jedna osminka limetky - vymáčknout

na dekoraci: limetka a jahoda



Způsob přípravy:



Připravíme si pomačkané jahody o očistíme je od lístečků. Vložíme je do mixéru a přidáme tequilu, lžičku limetkové šťávy a lžičku cukru. Ideální je blender.

Rozmixujeme do hladka.

Vezmeme martini skleničku a kouskem limetky omočíme horní okraj kolem dokola, do talířku si dáme cukr (můžeme namíchat vanilkový a hnědý) a omočený okraj v něm obalíme.

Tip barmana: Použijte mix vanilkového a hnědého cukru. Díky pití přes pocukrovaný okraj si pak každý může regulovat sladkost svého drinku. Použijte kvalitní tequilu ze 100% agáve, my používáme tequilu Cabrito.

Old Fashioned Truffle Rum

4 cl rumu Zacapa

2 kostky třtinového cukru

2 kapky Angostura Bitter

2 kapky lanýžového oleje

led

na dekoraci plátek lanýže

Připravenou sklenici (ve starém styl, jak velí název koktejlu) překryjeme ubrouskem, na který položíme 2 kostky třtinového cukru a zakápneme několika kapkami Angostura Bitter, aby se kostky nasákli.



Cukr vhodíme z ubrousku do sklenice a nasáklým ubrouskem otřeme okraj sklenice. Přidáme trochu rumu a cca 2 kostky rumu (třetina panáku) a rozmícháme.



Rozmícháváme pomalu, dlouho, důkladně a postupně (klidně na třikrát) Vždy přidat trochu rumu a ledu. Poslední míchání přidáme lanýžový olej a sklenici dosypeme ledem. Na závěr dáme plátek lanýže jako dekoraci a brčko.

Beton Twist

0,04 l becherovky

kvalitní tonik

led

čerstvý citron

čerstvé ovoce



Do vychlazené sklenice s ledem nalijte panák becherovky, vymačkejte čerstvý citron a přidejte ovoce. Beton můžete osvěžit třešněmi, bezovým květem, ředkvičkou, mátou, hruškou, jahodami, melounem, rybízem, řapíkatým celerem nebo čili papričkou.

Tip barmana Jiřího George Němce: „Při servírování becherovky s tonikem se nebojte experimentovat a sáhnout po originálních nádobách. Při letních oslavách od svatby přes zahradní a narozeninové party výborně poslouží rozmanité hrnky a skleničky, vázičky nebo malé zavařovací sklenice.“

Jaký drink připravil na mistrovství světa v míchání nealko koktejlů zástupce českých barmanů? Podívejte se ve videu: