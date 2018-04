Letní inspirace z módních metropolí světa

DO PAŘÍŽE







V létě nesmí ve vašem šatníku chybět lehké sáčko s tříčtvrtečním rukávem. Balerínky jsou pohodlné a taky krásné, zvláště ty zdobené kameny a dalšími zajímavými detaily. Bekovka dodává modelu uličnický vzhled, zatímco saténová sukně ve švestkové barvě naopak působí velmi elegantně.

DO NEW YORKU







Do města mrakodrapů se výborně hodí páskové boty na vysoké plastové platformě. Navíc jsou barevně sladěné s kostkovanou objemnou košilí s balonovými rukávy a úzkou bílou sukní. Barevný akcent celému modelu dodávají nápadné vzorované náramky.

DO ŠANGHAJE







Pohodlný model se skládá z lesklých šedých kalhot a nápadného tříčtvrtečního trenčkotu z bavlny. Bílé barvě zdatně sekundují velké černé knoflíky. Do značkové tašky Marc Jacobs, která připomíná tu z asijské tržnice, se vám vejde vše, co potřebujete (i nepotřebujete) na dalekou cestu.

DO LONDÝNA







Ve městě módních trendů (ale klidně i jinde) si můžete hrát se styly. Bílé volánové šaty a bílé legíny doplňuje elegantní sako. Zajímavým protikladem jsou robustní šedé mokasíny a výrazná taška s puntíky.

DO PRAHY







Do muzea, na výstavu, na oběd nebo do klubu se v našem hlavním městě vydejte v tom, v čem se budete cítit uvolněně a pohodlně. Bavlněné minišaty s geometrickým vzorem ve stylu 60. let vás nebudou omezovat v pohybu. Nezapomeňte na lesklé doplňky, třeba mohutný náramek.

DO MILÁNA







Ve městě módy se blýsknete v trendy metalické bundičce s balonkovými rukávy, která překvapivě skvěle ladí s klasickou úzkou černou sukní ke kolenům. Na nákupy vyrazte s velkou sportovní kabelou v kontrastní bílé barvě s nápadnými detaily.