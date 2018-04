Jak postupovat

Nabízený kus oblečení vyfoťte digitálním fotoaparátem, a to buď na sobě, na kamarádce, dceři či figuríně, rozložený na podlaze, případně na stole. Záběr by měl být co nejostřejší.

1. Snímek nám zašlete ve formátu JPG o velikosti nejméně 200 kB na e-mailovou adresu: ZDE.



2. Připište:

• cenu, za kterou chcete věc prodat

• v případě oblečení a bot nezapomeňte uvést velikost

• svůj e-mail, na který se vám mohou zájemci ozvat

Snímky nabízeného oblečení zveřejníme ve fotogalerii s popisem, kontaktem a cenou.

V případě, že vaše zboží najde svého kupce, informujte nás o jeho prodeji, a my obrázek stáhneme z fotogalerie.

Loňský bazar najdete ZDE.

Předloňský bazar najdete ZDE.