Udělejte si domácí koktejlovou party s těmito úžasnými drinky

Okurkové perlení s bezinkou

Ingredience na jeden drink:

3 kostky ledu

1,5 cl likéru z bezového květu (Saint Germain)

1,5 dl Freixenet ICE

2 plátky okurky

Postup:



Do velké vinné sklenice vložte 3 kostky ledu. Přidejte 1,5 cl likéru z bezového květu, např. likér Saint Germain, a dolijte Freixenetem Ice. Na závěr přidejte 2 stočené plátky okurky.

Whiskey Sour

Ingredience na jednu porci:

5 cl Johnnie Walker Black Label

2,5 cl citronového džusu

1,75 cl cukrového sirupu

kostky ledu

Postup:

Naplňte shaker kostkami ledu. Přidejte Johnnie Walker Black Label, citronový džus (ten můžete jednoduše koupit nebo vyrobit i doma) a cukrový sirup. Vše protřepte a přelijte do sklenice přes síto.

Na cukrový sirup budete potřebovat:

400 ml vody

500 g krystalového cukru

Do hrnce nasypte cukr, přilijte vodu a cukr v ní nechte rozpustit. Potom hrnec postavte na mírný oheň a za občasného míchání vařečkou pomalu přiveďte k varu. Pěnu, která se tvoří při vaření na povrchu, odstraňte. Vařte asi 5 až 6 minut. Takto upravený sirup přes plátýnko prolijte do skleněné nebo porcelánové nádoby a nechte vychladnout.

Ice and fire coffee

Ingredience pro dva:



6 čajových lžiček instantní kávy



400 ml vody

vanilkový cukr

několik lžic zmrzliny s příchutí likéru Malaga

několik lžic oříškové zmrzliny

4 lžíce rumu nebo koňaku

4 kostky cukru

Postup:

Kávu oslaďte vanilkovým cukrem. Připravte si 2 vysoké sklenice, do každé z nich střídavě pokládejte zmrzlinu malaga a oříškovou, naplňte pohár a pak zalijte kávou. Na lžíci dejte 2 kostky cukru, jemně zalijte 2 lžícemi alkoholu, opatrně zapalte a dejte do sklenice na led. Opakujte i s druhým pohárem.

Šampaňská káva

Ingredience:

2 lžičky instantní kávy Jacobs

šálek vody

1/4 šálku šampaňského nebo šumivého vína (může být sladké)

1 čajová lžička cukrového sirupu

tonik

kus citronu

kostky ledu

Postup:

Kávu rozpusťte ve vodě. Led dejte do vysoké sklenice a zalijte kávou.

Přidejte šampaňské nebo šumivé víno a nalijte cukrový sirup. Nemíchejte.

Sklenici doplňte tonikem a ozdobte kouskem citronu.



Tip: Recept na cukrový sirup najdete u drinku Whiskey Sour.



Agua de Valencia

Ingredience:

70 cl Cava Mediterrania

5 cl Ferdinand`s Gin

5 cl Stolichnaya Vodka

20 cl pomerančové šťávy

Postup:



Proslulý typ Spritze jménem Agua de Valencia namícháte nejlépe přímo do většího džbánu. Nejprve do něj vymačkejte 200 ml pomerančové šťávy, popřípadě použijte kvalitní 100% džus. Přidejte větší množství Cavy Mediterrania nebo můžete od stejného vinařství vyzkoušet i luxusní Cavu Anna de Codorníu. Do džbánu poté nalijte většího panáka německého ginu Ferdinand`s a stejné množství legendární ruské vodky Stolichnaya. Dle vlastních preferencí koktejl dochuťte cukrem a nechte pořádně vychladit v lednici. Výsledek můžete také vylepšit kousky ovoce, například broskvemi a jahodami.

Paloma Spritz

Ingredience:

10 cl Cava Mediterrania

3 cl Joseph Cartron Pampelemousse Rose

2 cl Belvoir Mango & Peach Cordial

5 cl soda

Postup:



Vysokou sklenku s ledem nejdřív doplňte o 2 cl přírodního ovocného sirupu neboli cordialu s příchutí manga a broskve. Poté přilijte 3 cl francouzského likéru Joseph Cartron Pampelemousse Rose, který vzniká z růžových grapefruitů. Ani tento Spritz se neobejde bez šumivého vína, dolijte 10 cl španělské Cavy Mediterrania. Zakončete 5 cl sody, plátkem grapefruitu nebo lístkem máty.



Yellow Basil

Ingredience:



2 dl Fernet Stock Citrus

1 dl cukrový sirup

0,5 dl čerstvé citronové šťávy

4 dl sody

15 lístků bazalky

Postup:



Do džbánu, který jste před tím naplnili ledem, nalijte Fernet Stock Citrus, cukrový sirup, citronovou šťávu a sodu. Přidejte lehce promnutou bazalku a dobře promícháme.



Tip: Recept na cukrový sirup najdete u drinku Whiskey Sour.

Fernando

Ingredience:

0,04 l Altfernet Spiced

0,15 l fritz-kola

Plátek citronu nebo limetky

Postup:



Do sklenky vložte několik kostek ledu a přidejte panáka kořeněného Altfernetu Spiced. Až po okraj sklenice přilévejte fritz-kolu, která obsahuje více kofeinu než většina prodávaných kol. Na závěr znovu zakápněte několika kapkami Altfernetu a ozdobte plátkem citronu. Fernando perfektně spojuje hořké bylinky s jemnou chutí vanilky a svěžestí citrusů. Pokud preferujete říznější chuť, vyzkoušejte místo Altfernetu Spiced spíše Altfernet Original.

Bohemic Exotique

Ingredience:

0,04 l Altfernet Original

0,15 l Thomas Henry Mystic Mango

Plátek pomeranče

Postup:



Trefně pojmenovaný koktejl Bohemic Exotique nabízí příjemnou a přesto velmi intenzivní hořkou chuť fernetu v doprovodu jemného mangového aroma. Skleničku s ledem doplňte o panáka Altfernetu Original a zbytek následně dolijte sladkou limonádou s příchutí Mystic Mango. Nedílnou součást tvoří ozdoba v podobě plátku nebo měsíčku pomeranče.

Summer Brise

Ingredience:

3 cl St. Nicolaus Jubilejná Hruška

3 cl jablečného džusu

1,5 cl čerstvé limetové šťávy

1 cl vanilkového likéru / lze nahradit čajovou lžičkou vanilkového cukru rozmíchaného v 1cl vlažné vody

Sodovka

Příprava:



Veškeré ingredience smíchejte rovnou v předem vychlazené vinné sklenici s ledem. Ozdobte sušeným jablkem a celou skořicí.

Koktejl Hugo

Ingredience:



2 cl bezového sirupu

limetku

mátu

Bohemia Sekt demi sec / Bohemia Sekt nealkoholický

Postup:



Do skleničky vložte kostky ledu, zalijte Bohemia Sektem demi sec či nealkoholickým Bohemia Sektem, přidejte bezový sirup a trochu vymačkané limetky. Na závěr ozdobte mátou.

BBQ Surprise

Ingredience:

8 kostiček červeného melounu

1 stonek rozmarýnu

Pár kapek Tabasca dle chuti (pozor, pálivé)

Mattoni s příchutí grapefruitu na dolití

Rozmarýn na ozdobu

Postup:



Kostky ledu a melounu vložte do sklenice společně s rozmarýnem, přidejte pár kapek tabasca a dolijte Mattoni s příchutí grapefruitu. Ozdobte rozmarýnou.

Exotický ledový čaj

Ingredience:

4 sáčky zeleného čaje Pickwick s mangem a jasmínem

200 ml ananasového džusu

1 zralé manga

1⁄2 čerstvého ananasu

1 karambola

500 ml horké vody

Led

Postup:

Čaj s mangem a jasmínem zalijte 500 ml horké vody a nechte vylouhovat 2-3 minuty. Dejte vychladit. Mango a ananas nakrájejte na menší kostičky, karambolu na plátky ve tvaru hvězdiček. Do vychlazeného čaje přilijte ananasový džus a přidejte ovoce a led.

Kokosové frappé inspirované Bali

Ingredience:



2 lžičky kávy Nescafé Classic

75 ml studené vody

100 ml kokosového mléka

4 kostky ledu

Kokosová zmrzlina

Strouhaný kokos na ozdobení

Postup:

Jako první krok šejkrujte 2 lžičky instantní kávy se studenou vodou, poté přilijte kokosové mléko a ještě několikrát protřepejte. Nalijte do vysoké sklenice na ledové kostky a kopeček kokosové zmrzliny. Zasypte strouhaným kokosem.

Koktejl z meruněk, jogurtu, kokosového mléka s medem a rakytníkem

Ingredience na 4 porce:

400 g vyzrálých vypeckovaných nebo kompotovaných meruněk bez nálevu

150 ml kokosového mléka

300 g jogurtového nápoje



4 lžíce rakytníkového sirupu

2 lžíce medu

hnědý cukr podle chuti

Postup:

Meruňky nakrájejte na kousky a dejte do mísy. Přilijte kokosové mléko, jogurt, rakytníkový sirup, přidejte med a ponorným mixérem rozmixujte do hladka. Podle chuti přislaďte a znovu rozmixujte. Podávejte vychlazené.