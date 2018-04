Letní drdoly: učešte se podle světových hvězd

Klasický

Jednotlivé proužky vlasů zafixujte lakem a lehce je natočte na kulmě nebo natočte na natáčky. Pak je postupně natupírujte a vyčesejte k vrcholu hlavy. Vlasy stáhněte silikonovou gumičkou do culíku. V něm je rozdělte alespoň na dva díly, ty natupírujte, přes prsty lehce uhlaďte a stočte směrem k hlavě kolem gumičky a vlásenkami připevněte. Účes ozdobte pružnou čelenkou.

A la Carmen

Vlasy bulharské herečky Niny Dobrev jsou přirozeně husté a vlnité. Podobný účes vytvoříte tak, že si vlasy rozdělíte do čtyř pruhů – dva krajní užší a širší prostřední, který v půlce hlavy rozdělíte ještě na vrchní a spodní část. Každý z pruhů připevněte k hlavě skřipcem. Pruh na vrcholku hlavy natupírujte a stáhněte do culíku. Ze zbývajících pramenů upleťte volnější cop. Připevněte květinu a zafixujte lakem.

Drdůlek s copánky

Jestli chcete účes jako britská modelka, vlasy lehce natupírujte, aby získaly objem, a lehce je zafixujte lakem. Po stranách spleťte copánky silnější i tenčí, některé proužky nechte volné. Pevně chytněte konce vlasů a otáčejte je do spirály, až si vlasy "sednou" pod temeno, a vlásenkami účes zpevněte. Zbylé tenké copánky připevněte přes drdol jako síťku.

Ležérní

Vetřete do mokrých vlasů pěnu na zvětšení objemu a vyfoukejte je. Pak je lehce poprašte lakem ze všech stran a natupírujte. Uhlaďte vlasy a oběma rukama je uchopte v zadní části hlavy a vytočte je do spirály tak pevně, až se samy začnou kroutit do drdůlku v týle hlavy. Připevněte je. Konce vlasů nemusíte nutně zapracovat pod drdol. Nechte je trčet a připevněte je skřipcem. Zafixujte lakem a v přední části uhlaďte lesklým voskem.