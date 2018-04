Letní nástrahy na dětské zdraví: extra pozor dejte u vody i na kole

Během léta mohou být děti paradoxně mnohem méně fyzicky aktivní než během školního roku. Týká se to zejména dětí z měst, které se rodiče bojí pouštět samotné na hřiště nebo ven s kamarády a zabavují se proto spíš před obrazovkami počítačů, tabletů a dalších elektronických zařízení.



Bez dozoru rodičů si pak málokteré dítě dobrovolně zvolí ke svačince jablko, pokud ví, že ve spíži najde kolu a křupky. Myslete proto u menších i větších dětí třeba v péči babičky nebo chůvy i na zdravé svačiny a přesnídávky, svou porci cukru si dostatečně užijí z oblíbené zmrzliny a limonád.



Pozor na bazény a další vodní plochy

Každoročně odborníci varují rodiče před nebezpečím spojeným s pobytem dětí u vody, přesto utonutí patří stále po dopravních nehodách k druhé nejčastější příčině úmrtí dětí. Ročně u nás podle Světové zdravotnické organizace utone až 25 dětí do patnácti let věku, nejohroženější jsou pak předškoláci do pěti let, kteří ještě neumí plavat. Největší pozor by si samozřejmě měli dát majitelé domácích bazénů, ale stejná pravidla platí i pro pobyt na plovárně nebo na dovolené.

„Důrazně jim opakujte, že do bazénu smějí pouze za vaší přítomnosti. Starší děti pak naučte, že do bazénu můžou jen tehdy, pokud vás o svém úmyslu předem informují. Důležité je mít o svých dětech neustále stoprocentní přehled a nikdy je nenechat v bazénu bez dozoru. Stačí 5 minut nepozornosti, kdy se třeba zapovídáte se sousedkou nebo se věnujete návštěvě – a může dojít k tragédii,“ připomíná Štěpánka Štrougalová z Baby Clubu Juklík, která je sama maminkou čtyř dětí.



I při koupání v menším bazénu děti naučte, že se před samotným vstupem se musí nejprve vodou osvěžit, a ne skočit dovnitř, když mají tělo rozpálené od slunce, nebo jsou uřícené po divokém dovádění na zahradě. Další zásady, které je důležité dětem odmalička vštěpovat, se týkají skákání do vody.



V dnešní době se valná většina dětí učí plavat v bazénu. „Bazénové děti“ jsou fenoménem dnešní doby. Pokud tedy půjdete v létě s předškolním „bazénovým“ dítětem k rybníku či jiné přírodní nádrži, můžete být překvapeni jeho vyděšenou reakcí na vodní plochu. Dítě má na respekt z tmavé vody právo. Na rodičích pak je, aby mu tyto obavy pomohli překonat. Ale jak?



„Především tím, že nepodceníme přípravu na břehu, a také tím, že na něj nebudeme spěchat,“ doporučuje Štěpánka Štrougalová a radí: „Věnujte s radostí větší časový úsek pohybu na břehu u vody. Stačí zapojit aklimatizační hry, kdy je dítě ve vodě pouze po kotníky. Můžete na sebe stříkat vodu, hrát na honěnou, vyprávět si, co je na druhém břehu, pozorovat vážky či hnízdící kachny. Nechte dítěti čas a nepopohánějte ho. Zapojujte hry postupně do hlubší vody a dítě tak formou zábavy samo udělá pokroky.“

Helma na kolo i odrážedlo

Léto je jako stvořené pro vyjížďky na kolech, odrážedlech, bruslích i koloběžkách. Rodiče by měli v každém případě pořídit dítěti kvalitní a padnoucí přilbu. Ještě lepší je, když jdou sami příkladem a mají také přilbu, i když to u osob nad 18 let není povinné. Zvážit můžete i další ochranné pomůcky. Dítě by Nemělo vyrážet do náročnějšího terénu a pokoušet se o „frajeřinky“, které často vedou k úrazům.



Podle zkušeností z pražské Thomayerovy nemocnice patří většina dětských cyklistických úrazů ke středně závažným či závažným zraněním a vyžaduje hospitalizaci. Nejčastější jsou zlomeniny dlouhých kostí horních končetin, hlavně v okolí loketního kloubu.



„Převládají pády z kola při smyku, najetí do prohlubně, na obrubník chodníku, zídku a podobně. Mezi dopravními úrazy máme i sražení cyklisty osobním automobilem, srážku dvou cyklistů, cyklisty s motocyklistou i náraz do chodce,“ popisuje profesor MUDr. Petr Havránek, přednosta Kliniky dětské chirurgie a traumatologie Thomayerovy nemocnice. Mnoho úrazů se stane také na horských kolech v terénu, u starších dětí pak dochází ke zraněním při cyklotrialu, jízdě na kolech typu BMX. Cyklistické úrazy potkávají děti nejrůznějšího věku, nejčastěji na této klinice ošetřují zraněné mezi šestým a devátým rokem a mládež v pubertě.



„Typickým úrazem z kola je poranění nadbřišku, kdy cyklista narazí břichem na čep řídítek a poraní si slinivku břišní, játra či žaludek. Tyto úrazy mohou ohrozit život dítěte. Naštěstí roste počet dětí, které nosí helmu, a proto zásadně klesá počet úrazů hlavy a centrální nervové soustavy. U dospělých zatím osvěta tak účinná nebyla,“ upozorňuje profesor Havránek.



Ochrana před spálením, úžehem a úpalem

Nejen citlivá dětská pokožka je v silném letním sluníčku zejména kolem poledne náchylná ke spálení. Používejte krémy a oleje s dostatečným ochranným faktorem nejen proti UVA a UVB záření, ale zkontrolujte i jejich voděodolnost a případně i hypoalergenní vlastnosti. Krémy je navíc po koupání, pocení a otírání se nutné aplikovat znovu. Dermatologové radí se v ideálním případě přímému slunečnímu záření vyhnout mezi 11. a 15. hodinou, s dětmi si na tu dobu prostě naplánujte polední klid na pokoji nebo v herně.



Dříve bylo zvykem oblékat malým dětem u vody jako ochranu před sluncem bílá bavlněná trička. Tuto jednoduchou metodu nahradilo v posledních letech mnohem sofistikovanější řešení, kterým je UV oblečení.



„Porovnáváte-li obyčejné bílé bavlněné tričko s kvalitním UV oblečením, je to jako když srovnáváte trabanta s mercedesem. V obou případech jde o auta, ale diametrálně se liší ve svých vlastnostech a schopnostech. To samé platí o oblečení chránícím proti slunci. Bavlněné tričko dítě ochrání faktorem 5 až 10, oproti tomu nejkvalitnější UV oblečení má ochranný faktor 50+. Navíc je prokázáno, že UV oblečení nabízí mnohem dokonalejší ochranu před slunečním zářením než opalovací krémy a zároveň samozřejmě odpadá i riziko kožní alergické reakce,“ říká Kateřina Princová ze specializovaného serveru Skibi.cz, který se zaměřuje na oblékání a obouvání dětí.

Působení UV záření může způsobovat také záněty spojivek i vážnější poškození oka, což se může projevit ve vyšším věku. Dětské oči je třeba důsledně chránit před slunečními paprsky, zvláště neposedná batolata je třeba vybavit kromě kvalitních brýlí i kloboučkem, neboť se slunečních brýlí při první příležitosti rády zbavují.

Větší děti pak snáze přesvědčíte k nošení takových brýlí, které si samy vybraly, doplnit je můžete i stylovou kšiltovkou, která chrání oči před přímými slunečními paprsky shora. Dobré je také pořídit jim rovnou i atraktivní pouzdro, díky tomu brýlím zvýšíte životnost.

Při nákupu slunečních brýlí je důležité zaměřit se na UV filtr, rozhodující není ani barva skel. „I čiré sluneční brýle mohou zrak před škodlivým slunečním zářením dostatečně chránit. Naopak tmavá skla bez dostatečného filtru mohou víc ublížit než pomoci. Pod tmavými skly totiž dochází k rozšíření zornic a do očí tak, nejsou-li chráněny UV filtrem, proniká více škodlivých paprsků, které mohou vést k trvalému poškození zraku. Kategorie slunečního filtru je u dětských i dospělých slunečních brýlí značena čísly od nuly do čtyř. Obecně platí, že čím vyšší je kategorie filtru, tím je čočka tmavší a méně světla propouští. V letním období bývá nejčastěji užívána kategorie číslo tři – ať už pro dospělé či dětské sluneční brýle,“ vysvětluje Pavel Stodůlka, přednosta sítě očních klinik Gemini.

Na závěr jedno z nejdůležitějších doporučení pro teplé letní dny. Abyste se vyhnuli probdělým nocím s dítětem postiženým úpalem nebo úžehem, vedle pokrývky hlavy myslete i na jeho příjem tekutin. Například dítě ve věku od 7 do 10 let by mělo denně vypít přibližně dva litry vody.