Letěla jsem balonem s nejmladší českou pilotkou a rekordmankou

Domluvily jsme se na ranní let, to znamená, že jsme se na letišti v Bubovicích sešli i s fotografem a kameramanem v půl šesté. Letiště bylo tiché a opuštěné. Pak přijelo auto s přívěsem a samolepkami a s balonem. Vystoupila mladá usměvavá dívka.

Kdybych o Zuzaně nic nevěděla, její mládí by mě asi znervóznilo. Je jí teprve devatenáct. Vím ale, že je držitelkou českého rekordu v délce letu a že má odlétáno mnoho hodin.





Mlha nás zdržuje

Nastoupili jsme do auta s mladíkem, který bude řídit vůz, až my poletíme vzduchem. Rozjeli jsme se hledat příhodné místo ke startu, protože okolní krajina byla ponořená v mlze.

Po hodině jsme zastavili na louce v malé vesničce. Čekali jsme ještě asi půl hodiny, dokud Zuzana neměla jistotu, že se do našeho přistání mlha rozplyne.

Létat v mlze je nebezpečné, varovala Zuzana. Můžete vletět třeba do drátů elektrického vedení, při přistání nevíte, co je pod vámi. Jinak je ale podle Zuzany let balonem v podstatě nejbezpečnější letecká disciplína.





Bezpečný výtah do nebe

"Nikdy jsem neslyšela o nikom, že by se někdo v balonu zabil," ujistila nás. Když začnete ztrácet výšku, balon funguje jako padák a zpomalí pád. Navíc jste v proutěném koši, který vás chrání při dopadu na zem, protože je pevný, ale zároveň i pružný.

Zanedlouho jsme konečně začali chystat balon. Z přívěsu jsme nejprve všichni společně vynesli velký koš s tlakovými lahvemi s propanem. Zuzana namontovala tlakové hadice a připojila je k hořáku, který postavila na tyče nad prostředek ratanového koše a vyzkoušela, jestli jsou lahve dobře připojené. Tím mě dost vyděsila: zničehonic vystřelil z hořáku oheň jako z plamenometu.

Pomohli jsme jí položit koš na bok a ona s kolegou připravila balon a ocelová lanka, která ho spojují s košem. Prostředkem balonu jde nejdůležitější provaz, který pilotovi umožňuje uvolnit látku tak, aby se z balonu vyvalil horký vzduch a mohlo se klesat





Když byl balon připravený k naplnění vzduchem, přinesla Zuzana obrovský větrák, který nasměrovala do balonu. Já a kameraman jsme dostali za úkol držet balon dole u koše tak, aby do něj šel vzduch co nejlépe a nezamotal se. Zuzana zapnula hlučný a výkonný větrák a balon se pomalu plnil vzduchem. Jak se látka postupně zvedala a začala mít tvar, Zuzana zapnula hořák a podruhé mě polekala. Z hořáku se opět vyvalil oheň, tentokrát ale nemířil do výšky, ale do balonu. S kameramanem jsme se na sebe trochu postrašeně podívali, pak jsme ale museli odvrátit obličej, protože z ohně sálalo neuvěřitelné teplo.





Krajina na dlani

Za chvíli se balon začal zvedat s větší silou, jeho vrchol teď téměř mířil vzhůru. Pustili jsme látku a balon pomalu otočil ratanový koš.

"Tak pojďte," pobízela nás Zuzana z koše a ukázala stupátko, bez kterého by byl nástup pro mnoho lidí značně obtížný. Nedočkavě jsme s kameramanem a fotografem naskočili.

Zuzana začala do balonu pěkně "topit" a pomalu jsme se vznesli. Stoupali jsme pomalu a koš se zdál naprosto pevný, žádný adrenalin oproti ostatním leteckým sportům. Připadala jsem si spíš jako v pomalém výtahu do nebes.

Po chvíli jsme měli celé okolí jako na dlani. A byl to pohled, co bral dech. Z mlhy kolem Berounky se vynořovaly zalesněné kopce. Zuzana nám vysvětlila, že se balon sice nedá řídit, ale dá se "mu trochu pomoct". V jednotlivých výškách vanou větry jinými směry a silou. Podle toho, kam vystoupáte, tedy můžete ovlivnit, kam se bude balon pohybovat. Byli jsme asi ve třistametrové výšce, ale ani se to nezdálo. Zuzana nám prozradila, že pokud se bojíte výšek, je nejlepší trik nekoukat dolů, ale jen kolem sebe. S lidmi, co mají z výšek strach, prý také létala. A nejlepší je stoupat pomalu, takže si to vlastně ani neuvědomíte a nevyděsíte se.





Putování vzduchem trvalo asi hodinu, Zuzana se průběžně domlouvala vysílačkou s doprovodným vozidlem: "Balon volá doprovod. Přeletěli jsme dálnici a přistaneme za Točníkem."

"Doprovod rozumí, už vás vidím," hlásil řidič auta. Na silnici pod námi vypadalo jako angličák.

Přistáváme na včelím úlu

Přeletěli jsme kopec s hradem Točník a nad loukou za ním začala Zuzana vypouštět z balonu horký vzduch. Dole si nás všimlo několik místních obyvatel a zvědavě si nás šli okouknout. V poslední chvíli jsme si všimli, že přímo pod námi je včelí úl a Zuzana připustila horký vzduch.

"Balon volá doprovod. Pojď sem, hodím ti lano a odtáhneš nás." Doprovod se už za chviličku řítil loukou pod námi. Chytil široké modré lano. Stále jsme viseli ve vzduchu, ale mladík táhnul lano a tím i nás do bezpečí od včelích žihadel. Zuzana vypustila víc horkého vzduchu a poradila, abychom se při kontaktu se zemí drželi lana vevnitř koše a pružili v kolenou.





Dosed na zem byl ale víceméně hladký. Zuzana vypustila další horký vzduch, abychom mohli vylézt z balonu, aniž by odletěl. A pak už jsem byla nohama zase na zemi. Přišlo na řadu vypouštění a skládání balonu a rozebrání konstrukce na hořák.

Zuzana ochotně odpovídala na zvědavé dotazy místních . Bylo jasné, že je na podobnou pozornost zvyklá.

Pak jsme se my dvě chopily kovové zatočené trubky, kterou jsme postupně z balonu vytlačovaly vzduch. Musím uznat, že to byla docela dřina. Zuzana sice tvrdila, že normálně to tak špatně nejde, nevím ale, jestli to nebylo tím, že jsem jí pomáhala já.

Balon jsme pak napěchovaly do velkého vaku. Proti padákům mají tu výhodu, že se nemusí nijak přesně skládat, musí se dát akorát pozor na lanka, aby se nezamotala do sebe. Nakonec jsme si na vak s balonem všichni sedli a snažili se vytlačit zbytek vzduchu. Připadala jsem si jako na skákací nafukovací kouli a dobře se bavila.

Když jsme všechno uklidili do auta a přívěsu, zavelela Zuzana všem kleknout na zem. Protože jsme balonem letěli poprvé v životě, museli jsme být pokřtěni.





Hoří mi vlasy

Zatímco jsme klečeli na louce, vyprávěla pilotka příběh o začátku balonového létání. Francouzský král prý tehdy chtěl do vzduchu poslat nejprve vězně odsouzeného na smrt, protože se nevědělo, co se nahoře může stát. Proti tomu se ale postavili někteří aristokraté, podle kterých není možné, aby kriminálník byl prvním člověkem ve vzduchu. Úkolu se proto nakonec dobrovolně zhostil jeden aristokrat spolu s přítelem lékárníkem. Let balonem byl úspěšný a z nich se stali hrdinové, lékárník byl poté povýšen do šlechtického stavu.

"A proto vám dnes dám nové balonářské jméno, které se skládá z křestního jména a místa, kde jste přistáli. Křtím vás ve jménu země, kterou rádi opouštíme a na kterou se vždycky rádi vracíme," pronesla Zuzana a nasypala nám na hlavu kousek hlíny z louky. "Ve jménu větru, který nám dává sílu pohybovat se z místa na místo. Ve jménu ohně, který nám dává sílu vzlétnout." Pak nám zapalovačem zapálila malý pramínek vlasů. Protesty byly zbytečné, tradice je tradice. "A ve jménu vody, kterou rádi pijeme v jakékoli podobě." Nalila nám všem na hlavu kapku sektu.





Jsem Magdalena z Točníku

Byla jsem pokřtěna jako Magdalena z Točníku a Zuzana nalila sekt do skleniček, abychom si všichni připili na náš premiérový let a bezpečné přistání. Pak nám vypsali a předali Křestní listy vzduchoplavce.

Zuzana nám cestou zpět na letiště ještě vysvětlila, že pokud se nás nějaký jiný vzduchoplavec zeptá, jak se jmenujeme, musíme říct své vzduchoplavecké jméno. Pokud se spletete a neřeknete ho celé, musíte koupit pro partu bednu sektu. "A to je potom veselo," smála se.

Přiznám se, že jí trochu závidím, že si tu krásu tam nahoře může vychutnávat každý den.