Létat se tu bojím, píše z Ruska přítelkyně hokejisty Romana Červenky

Pětadvacetiletý český hokejový reprezentant hraje za Avangard Omsk už dva roky a s Veronikou se znají bezmála rok. "Samozřejmě se teď létání bojím ještě víc, jenže v Rusku není jiná možnost dopravy a pro Romana je hokej jeho práce, obživa," píše blonďatá kráska, která vloni získala titul Česká Miss World. V Rusku Veronika zdaleka není poprvé. Odtud totiž pochází její matka.

Veronika Machová Narodila 17. srpna 1990 v Praze.

Vystudovala střední školu Oděvní obor Modelářství a návrhářství oděvů.

Vyzkoušela modeling, pracovala jako moderátorka v rádiu.

V roce 2010 získala titul Česká Miss WORLD a reprezentovala ČR v mezinárodní soutěži MISS WORLD 2010, která se konala v Číně.

Vztah s hokejistou Romanem Červenkou přiznala začátkem letošního roku.

Kromě módy a umění se zajímá také o tanec a hudbu. Ráda si zahraje volejbal nebo basketbal.

Máte z létání v Rusku sama nějaký nepříjemný zážitek?

Ve vzduchu ne, ale při cestě z Omsku do Moskvy a z Moskvy do Volgogradu, kdy jsme letěli vnitrostátní linkou, se s námi letadlo rozjelo, ale pak zabrzdilo. Řekli nám, ať si vystoupíme, že je technický problém. Čekala jsem na letišti pětadvacet hodin.

Přijal hokejový klub Avangard Omsk po té tragédii ohledně létání nějaká bezpečnostní opatření?

To nevím, ale myslím si, že bude probíhat více kontrol a všichni budou mnohem opatrnější.

Změnila ta událost vaše a Romanovy plány? Nechcete se třeba co nejdříve vrátit z Ruska?

To je otázka spíše na Romana. Tam, kde bude chtít hrát, ať hraje. Věřím mu, že ať se rozhodne pro cokoliv, jeho volba bude vždy správná.

Máte v Omsku práci?

V Omsku modelingové agentury nejsou a do Moskvy je to daleko. Chci se tady věnovat návrhářství.

Máte tam přátele?

Nepotřebuji mít v Omsku kamarády, nenudím se tu. Jsem s Romanem vždy, když je to možné. Když odjede, kupuju látky a přemýšlím nad kolekcí.

Když Roman trénuje a hraje, často nebývá doma. Není vám smutno bez rodiny, českých přátel?

Žijeme v době, kdy není nic problém: existuje skype, máme telefony. Vše si sdělíme, pokud potřebujeme. Když pocítím nějaký výrazný smutek, sednu na letadlo a za pár hodin jsem doma.

Jaké jsou vaše osobní plány: kariéra modelky, moderátorky nebo rodina?

Modeling v Rusku nepřipadá v úvahu, pokud nebydlíte poblíž velkých měst (Moskva, Petrohrad), moderátorka je zavázaná rádiu či televizi na každý den. Já cestuji, musím brát práci, která je jednorázová. To, co můžu dělat všude a potřebuji na to jen tužku, šicí stroj a nitě, je návrhářství. V Rusku mě ještě víc pohltilo, protože tu mají zajímavější látky i galanterii. V tom vidím svoji budoucnost. Kdy plánuji rodinu a jak velkou, to nelze říct. Až budu cítit, že ji chci, přijde.

Kde byste jednou chtěla mít domov?

Nezáleží na tom, kde budu žít. Hlavní je, abychom byli zdraví, šťastní, abych viděla často svou rodinu. To mi ke spokojenému životu stačí.