Létat jako pták může každý. I strašpytel

K velikým lidským touhám odjakživa patřilo prohánět se po nebi křížem krážem, vznášet se jako pírko nad krajinou či prolétávat mezi načechranými beránky. Mnohým z nás se o létání už od dětství dokonce zdálo. Jenže když jsme pak vyrostli, na svůj sen jsme zapomněli nebo se možná i trochu báli jej uskutečnit.

Létání bez motoru může zkusit každý

Tichý pohyb vzduchem, bez motoru, bez kabiny, bez letadla, s větrem ve tváři, přesně tak, jak to zažívají ptáci, už ale dávno není záležitostí jen pro odvážné dobrodruhy bez pudu sebezáchovy. Dnes si může díky moderní výbavě a odzkoušeným technikám splnit svůj sen o létání téměř každý, a to i ten největší strašpytel.

Povznést se nad pozemské záležitosti a podívat se na svět s ptačím nadhledem můžeme přitom hned na několik způsobů. Každý z nich nám přinese jiný druh nebeského zážitku. A kdo si nedokáže vybrat, může jich za dovolenkové léto stihnout klidně několik. Buď na vlastní pěst, nebo v náručí zkušeného instruktora.

1. Paragliding: vzhůru do oblak na jediném křídle

Snad nejjednodušší cesta, jak se vznést až téměř do oblak, se nazývá paragliding. Na padákovém kluzáku, alias křídle, se dá totiž jen díky stoupavým vzdušným proudům vyletět i několik tisíc metrů nad zem a dolétnout až stovky kilometrů daleko. Právě proto nejspíš tato relativně snadná možnost dostat se mezi ptáky učarovala u nás už tisícovkám mužů i žen.

+ finanční a logistická nenáročnost, pobyt v přírodě

- naprostá závislost na počasí

"Na paraglidingu se mi líbí jeho dostupnost a pocit sounáležitosti s přírodou," rozplývá se začínající pilotka, pětadvacetiletá Klára z Plzně. Ke kýženému odlepení se od země totiž "padáčkářům" stačí právě jen paraglidový padák, který se vejde do většího batohu, a nějaký ten kopec, ze kterého se dá rozběhnout a vzletět. "Jak dlouho se pak ve vzduchu udržíte a jak daleko doletíte, o tom rozhoduje momentální počasí a vaše schopnost najít a využít stoupavé proudění," vysvětluje Klára.

Jak si tento způsob letu zkusit?

Samostatně: K samostatnému létání musíte absolvovat týdenní základní kurz, během kterého se mimo jiné naučíte, jak se startuje, zatáčí a přistává, základy meteorologie či pravidla létání vzdušnými prostory (cca 7 500 Kč, výbava od 20 000 Kč).

Tandemový let: Po pár minutové instruktáži se vznesete na padáku i s instruktorem, když nefouká, budete muset sice trochu popoběhnout a také splnit váhový limit (obvykle max 100 kg, dle nosnosti padáku), zato okusíte, co to znamená paragliding na vlastní kůži (cca 1 200 Kč).

2. Skydiving: rychlost a svoboda volného pádu

+ neomezenost pohybu ve volném pádu, široké množství disciplín, kterým se dá ve skydivingu věnovat

- nutnost pokaždé platit za letenky

Úplným protipólem tichého, klouzavého letu na paraglidu je volný pád. Během něj si to svištíte k zemi klidně dvou set kilometrovou rychlostí za hodinu, naštěstí s parašutistickým padákem na zádech, který si včas otevřete a lehoučce na něm přistanete. "Ten pocit vyskočit z letadla do vzduchoprázdna je strašný, zvlášť ze začátku, ale to, co přijde potom, se nedá popsat," vzpomíná na své první volné pády dnes zkušená skydiverka, jednatřicetiletá Martina z Prahy. "S každým dalším skokem je strach menší a volný pád ještě krásnější," popisuje dál lákavě. A když pak prý začnete skákat s kamarády, kteří se na vás za volného pádu smějí a snaží se vás chytit, jste už opravdu v sedmém nebi.

Pokaždé si však musíte najít nějaké letadlo či vrtulník, které vás dopraví nahoru, třeba až do čtyř tisíc kilometrů nad zem, odkud pak volně padáte celou minutu. Dnes je takzvaných drop zone, letišť, kde pravidelně provozují skydiving, po celém Česku mnoho.

Jak si tento způsob letu zkusit?

Samostatně: Kurz AFF (accelerated free fall), při kterém s vámi skáčou dva zkušení instruktoři a drží vás za volného pádu zpočátku mezi sebou, padák si však otevíráte a řídíte sami, po zhruba deseti skocích se naučíte ve vzduchu udržet základní polohu na břiše, točit se či pohybovat dopředu (cca 35 000 Kč za 9 skoků).

Tandemový seskok: Po několika minutovém nácviku vyskočíte z letadla připnutí k tandem pilotovi, který za vás udržuje správnou polohu za volného pádu, otevírá a řídí padák, máte tak čas plně si vychutnat volný pád na vlastní kůži a křičet, co hrdlo ráčí (cca 3 500 Kč).

3. Horkovzdušný balon: tichá krása létání

+ tichý klidný pohyb vzduchem téměř odkudkoli, a to i nízko nad zemí

- závislost na směru a síle větru, finanční a logistická náročnost

V jednu chvíli stojíte na pevné zemi a v tu druhou se už z ničeho nic vznášíte několik metrů nad ní. Bez fyzické námahy, bez řvaní motoru, bez jakýchkoli křídel. Takto tiše létat se dá jen díky obrovskému balonu s horkým vzduchem. "Můžete se dotýkat vrcholků stromů, pozorovat divokou zvěř, ulice města, vesnice, mluvit s lidmi tam dole a vidět vaše oblíbená místa z ptačí perspektivy," popisuje vyhlídkový let balonem jeho velká milovnice Věra z Kunovic.

A když se chcete trochu porozhlédnout, pilot malinko přitopí a už se vznášíte o něco výš. Kterým směrem poletíte, rozhoduje však jen vítr, takže je dobré předem si rozmyslet, kde odstartujete. A přistání? Toho prý není třeba se se zkušeným pilotem bát. "Vhodná je jakákoli velká travnatá plocha," vysvětluje Věra, která s balonem zažila a přežila bez úhony přistání už mnohokrát.

Jak si tento způsob letu zkusit?

Samostatně: Získat pilotní průkaz pro létání s volnými balony trvá minimálně jeden rok, ale nakonec to určitě stojí za to (pilotní průkaz cca 250 000 Kč, balon: menší cca 1 000 000 Kč, větší cca 2 500 000 Kč).

Vyhlídkový let: Dá se absolvovat v různě velkých balonech (romanticky jen ve dvou či až v šestnáctičlenné skupině v největším balonu u nás zvaném First Class) prakticky kdekoli po republice a trvá jednu až dvě hodiny (cca 5 500 Kč/os)

4. Rogalo: skutečně jako pták

+ let ve stejné poloze jako ptáci

- nutnost použít vozidlo k dopravě rogala

Vznášet se vzduchem vleže na břiše jako ptáci, mít přitom pod sebou matičku zemi jako na dlani a dosahovat rychlosti i přes sto kilometrů v hodině, takový zážitek nabízí rogalo alias závěsný kluzák. "Pokud máte praxi, ovládáte rogalo podvědomě a vůbec ho za letu nesledujete," popisuje zkušený pilot a instruktor Karel, jak se s nabýváním zkušeností pocit "ptačího" létání na rogalu ještě umocňuje. Nakloníte se vlevo, zatočíte vlevo, nakloníte se dopředu, rogalo zamíří k zemi. V jednoduchosti je krása.

Přitom jako na paraglidu využíváte i při létání na tomto křídle stoupavých vzdušných proudů, abyste si polétali co nejdéle, nejdále a nejvýše. "Jeho pevná nosná plocha, která se v turbulencích nebortí, zajišťuje navíc i relativně vysokou pasivní bezpečnost rogala," uvádí instruktor. Na druhou stranu, drápat se s více než třicetikilovou konstrukcí na kopec, ze kterého chcete odstartovat, není žádná legrace. Je proto potřeba si ke startu vybírat místa, kam se dá dopravit autem či využít k letu do nebes vlečných zařízení na letištích.

Jak si tento způsob letu zkusit?

Samostatně: Třídenní seznamovací kurz pro prvotní nízké lety s rogalem, následně pokračovací týdenní základní kurz (trvá ale podle počasí i několik měsíců), po jehož absolvování se stáváte skutečným pilotem (cca 10 000 Kč, výbava od 20 000 Kč).

Tandemový let: Po pětiminutovém nácviku startu se rozběhnete i s rogalem a instruktorem, vznesete se do vzduchu a zakusíte pocit, který znají jen ptáci (cca 1 800 Kč).

5. Větrný tunel: volný pád v bezpečí uvnitř

+ volný pád bez nutnosti vyskočit z letadla

- hučení motoru, který žene vzduch do tunelu

A na závěr je tu něco pro všechny strašpytly, lidi se závratí a ty, co jsou raději pěkně v bezpečí někde uvnitř. I tací si totiž mohou vyzkoušet jaký je to pocit, vznášet se volně ve vzduchu. "Ve větrném tunelu můžete létat v proudu vzduchu hnaném rychlostí kolem dvou set kilometrů za hodinu až do čtrnáctimetrové výšky," uvádí třicetiletá Michaela z Prahy bezprostřední dojmy ze Skydive Areny v pražských Letňanech, zatím jediného podobného zařízení u nás.

V bezpečí budovy pevně stojící na zemi si tu mohou vyzkoušet pocity podobné volnému pádu jak dospělí, tak děti. "Ve vzduchu nepotřebujete k pohybu nohy, vznášíte se a dopředu, dozadu, nahoru a dolů nechodíte, ale létáte," líčí spojení adrenalinu a zábavy Michaela. Jediné, co prý v tunelu riskujete, je, že vám tu navždy odletí špatně zavázané boty.

Jak si tento způsob letu zkusit?

Samostatně: Přijít si zalétat do tunelu sami, bez dohledu instruktora, můžete jen jako zkušený skydiver, pokud jím nejste, vraťte se k bodu dvě (cca 300 Kč/minuta).

Funflight: Po krátké instruktáži si lehnete do proudu vzduchu pod dohledem zkušeného instruktora, který vás naučí, jak "létat" dopředu, dozadu nebo se točit (1 500 Kč za 3 minuty letu).