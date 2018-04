Létání za babku

Cestování vzduchem už dnes nemá punc něčeho, o čem si obyčejný člověk může nechat leda zdát, a z reklam se na nás usmívají trojciferné částky. Jenže i přesto, že ,levné‘ letenky mají do ceny linkových letenek daleko, často nakonec zaplatíme víc, než stálo na plakátu.



1. Cena



Ta, kterou znáte z reklamy, obvykle zahrnuje jen dopravu z jednoho letiště na druhé bez dalších tax a poplatků. Přesto se i po jejich započítání můžete dostat na cenu, za jakou se vám do dané destinace nevyplatí cestovat jinak. Výsledná cena také závisí na tom, jak dlouho dopředu si svoji letenku koupíte.



Pokud tedy už teď víte, že v září chcete navštívit tetu v Miláně, vyplatí se koupit lístek už dnes. Například se společností Smart Wings zaplatíte teď za zářijovou zpáteční letenku z Prahy do Milána zhruba 1500 Kč, ale za červnovou už 4500 Kč. Samozřejmě záleží na konkrétním datu. Ceny se i u jedné společnosti průběžně mění, proto je dobré sledovat je na internetu a ,nezaspat‘. Zpravidla platí: čím dřív, tím levněji.

2. Rezervace a nákup

Nejsnadnější a nejpohodlnější je zakoupení letenky přes internet. Stránky dopravců obvykle umožňují rezervaci nebo i koupi letenky on-line prostřednictvím platební karty nebo bankovním převodem. Někdy je možné platit hotově u přepážky na letišti. Rezervovat si letenku, změnit rezervaci nebo zjistit informace můžete i po telefonu.

3. Změny rezervace

Některé nízkonákladové letecké společnosti neumožňují provádět změnu jména v rezervaci (Smart Wings), jiné tuto změnu nabízejí, ale bude to něco stát. Změnu termínu letu můžete obvykle učinit až do několika hodin před odletem, ale opět za manipulační poplatek, který se pohybuje od 25 do 45 eur. Někde je nižší cena za změnu provedenou online (Easy Jet).

4. Služby

Za zahnání hladu nebo žízně si musíte většinou na palubě zaplatit. Pokud však nechcete cestou utrácet, můžete si vzít s sebou občerstvení vlastní, kromě horkých nápojů a alkoholu.

5. Něco navíc

Aerolinky nabízejí i ubytování v hotelu nebo pronájem auta za lepší ceny nebo slevy na vybraná místa - třeba Germanwings slibují nižší vstupné do zoologické zahrady v Kolíně nad Rýnem, pivo zdarma v kolínské taverně Haxenhaus nebo slevu na vstup do tamních termálních lázní.