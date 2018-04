Lesní Survival

Mně se to už například díky mému špatnému orientačnímu smyslu stalo a na vlastní kůži jsem vyzkoušela, co je dobré a co není dobré jíst.

Začnu tou druhou kategorií. Vždy je výhodné vyhnout se bílým, žlutým a raději i červeným bobulím, i když některé z nich můžou vypadat velmi lákavě. Pokud má rostlina ve stonku nebo v plodu mléčnou šťávu, nezkoušejte její chuť. Listy, které tvarem připomínají kopr, mrkev, pastinák nebo petržel, tak pouze vypadají a určitě nejsou jedlé. V přírodě naleznete i mnoho různých lusků, které mohou připomínat hrách nebo fazole, ale i zde platí to, že zdání klame. Také není dobré zkoušet ještě nevyzkoušené druhy hub.

Obecně platí, že většina planě rostoucích rostlin obsahuje vysoké koncentrace šťavelanů, známých jako kyselina šťavelová. Tato látka poškozuje ledviny. Možná jste už vyzkoušely ochutnat šťavel kyselý, který vypadá jako krásný trojlístek, chutná kysele, a proto dovede osvěžit. Můžete ho sníst velmi malé množství (pár rostlin), protože při větší konzumaci má neblahý vliv právě na ledviny.

A co tedy lze jíst, aby se člověk ve snaze přežít ještě neotrávil? Vedle malin, ostružin, borůvek, lesních jahod a dalších známých plodů nabízí les další lahůdky.

Nyní je období, kdy kvete bez černý a právě omamně vonící květy jsou vhodné k jídlu. Nejlepší je obalit je jako květák a osmažit je, ale to se v lese málokomu povede. Květy, které obsahují aromatické oleje, tříslovinu a některé kyseliny, lze konzumovat i syrové. Také z nich je možné připravit osvěžující nápoj, stačí je namočit na několik hodin do vody, pak je vyjmout a vodu vypít. Odvar z květů má zase močopudné účinky a podporuje pocení.

Jitrocel, který roste většinou na loukách, mezích nebo u cest, je také jedlý. Dříve se jeho listy hojně využívaly k zastavení krvácení, hojení a dezinfikování ran a tišení horečky. Z listů je výborný čaj, ale mladé lístky je možné jíst i syrové. Semena, která jsou používaná jako krmivo pro zpěvné ptáky, lze také konzumovat.

Čekanka obecná se svými modrými květy je další delikatesou. Rostlinu můžete vytrhnout i s kořeny a celou jí sníst. Tato bylina má díky obsaženým látkám příznivý vliv na činnost jater, sleziny, žlučníku, slinivky břišní a na krevní oběh. Také se traduje, že šťáva z kořenů podporuje růst vlasů. Takže jestliže se dočkáte čekanky, pusťte se do ní.

U vody můžete zase najít rákos obecný. Tato vytrvalá bylina je také vhodná ke konzumaci celá. Nejlepší částí jsou však mladé lístky, protože ty starší nebo ty pod vodou bývají dost tuhé.

Na vodní hladině někdy objevíte leknín. Tuto nádhernou rostlinu je také možné konzumovat celou, ale pozor, účinky této bílé krásy jsou sedativní a navíc je rostlina v současné době zákonem chráněná.



V lese se setkáte také s různými druhy ořechů. Z těch méně známých uvedu bukvice. Z trojúhelníkových oříšků stačí nehtem odtrhnout skořápku a máte vnitřní bílé sladké jádro, které je jedním z nejchutnějších přírodních ořechů.

Lesy a háje nabízejí ještě mnoho dalších pochoutek a léčivých bylin a občas je příjemné je vyzkoušet. Je ale pravda, že po několika dnech na této alternativní stravě dostanete obrovskou chuť na pořádný kus masa.