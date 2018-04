Lesba Andrea ve Výměně manželek prohrává. Jitka je prý líná mrcha

Registrované partnerky Sylva a Andrea žijí v malém domku na severní Moravě v obci Rohle. Společně vychovávají pět dětí. Sylva má tři vlastní v rozmezí 6 až 15 let. Andrea má dvě dcery: třináctiletou Nikolu a jedenáctiletou Sáru.

Šestatřicetiletá Sylva Mokrášová je vyučená švadlena a pracuje jako dělnice. Doma zastane kuchyň a domácí práce. Rázná, o čtyři roky mladší Andrea je nezaměstnaná a na ní leží všechny "chlapské" práce.

"Díky Výměně se náš vztah upevnil, za to jsem velmi ráda. Více si říkáme, co cítíme," šla od Výměny do sebe Andrea. "Na náhradní manželku Jitku ale moc ráda nevzpomíná: "Dobrovolně už bych se s ní nesešla."

Radovan: Buzna nebo lesba, nějak to přežijem

Šestatřicetiletá Jitka Dobrovolná žije s o osm let starším manželem Radovanem v severních Čechách ve vesnici Zdislava v půdní vestavbě v domku manželových rodičů. Jitka má sice dětí pět, ale dvě prostřední žijí s jejím bývalým manželem. Do televize se přihlásili prý proto, aby vyzkoušeli něco nového, což se jim splnilo.

Radovan "vyfasoval" jako naschvál lesbičku v situaci, kdy ještě docela není smířený s tím, že před léty od něj manželka odešla právě k ženě. "Protože žijeme na malé vesnici, tak jsem se s tím pral mnohem dýl," vypráví Sylvě, když na to přijde řeč.

"Když jsem přišel do hospody, tak mě chlapi vyhazovali: ,Co tady děláš? Jdi do pr...., ty máš doma lesbu. Co jsi to za chlapa,‘ Ještě před Výměnou jsem manželce říkal, že jestli mi sem někoho takového přivezou, tak končíme s natáčením. Jak mi sem někdo takovej vleze přes práh, tak už mě tu neuvidí. Ale člověk s tím musí počítat. Přijede buzna nebo lesba, tak co, no. Nějak to těch deset dnů přežijeme."

Andrea: Takovou línou mrchu jsem ještě neviděla

V obou rodinách postupně roste napětí. Sylva zjistila, že v nové rodině se všechno točí kolem dvou a půl leté dcery, která si tátu omotala kolem prstu a vyřve si, co potřebuje. Dětem podle ní chybí řád. Sama nemá s nejmenšími problém, ale Radovan si vzal na dobu Výměny dovolenou a děti zlobí jen tehdy, když je doma. Proto si ve druhé půlce svého pobytu přeje, aby tatínek na celý jeden den odešel.

Příště uvidíte Daší díl Výměny manželek představí na jedné straně 38letou Martinu, která se pokusí žít s despotickým manželem, který je zvyklý řídit svou vlastní ženu pomocí sms. Na druhé straně se 47letá temperamentní Jitka pokusí rozhýbat líného manžela Bóďu.

Napětí vrcholí i na Moravě. Andrea není spokojená s tím, jak Jitka plní uložené úkoly. "Ještě nikdy jsem neviděla takovou mrchu línou! Nic nedělá. Přihlásila se jen kvůli penězům. Kdy jsi tu vysávala? Proč nejsou umytá ta okna i zvenku?" Peskuje svou náhradní partnerku a sem tam nezapomene dodat: "Zlatá Sylva!"

Jitka se nehodlá nechat peskovat. Podobné chování totiž zažila u svého bývalého manžela. "Zalezu a nevylezu," říká se slzami v očích na kamery, ale nakonec se převálcovat nenechá a splní si úkoly podle svého. "Je to diktátor. I kdybych tu podlahu vydřela, tak stejně bude něco špatně," ironizuje na adresu Andrey.

Napětí se dá krájet i při závěrečném setkání. Andrea křičí, Sylva opakuje, že Radovan je jen loutka v rukou své dcery a manželky. Jitka nakonec od stolu vstává: "Tohle nemá cenu, kde mám kabát?"

Zeptali jsme se psycholožky: Andrea je ze studeného odchovu

Gradace napětí v obou rodinách rychle stoupá a v druhé polovině Výměny je pro všechny napětí těžko únosné, přesto to Sylva s Radkem ustojí s důstojností. Tím, kdo prohrává, je Andrea. Ta sice v polovině pořadu říká: My nechceme život umírat, ale prožívat, ve skutečnosti je to jen obranné heslo, protože předvádí pravý opak. Život v jejich rodině je o tvrdé práci a dodržování řádu, který stanovila.

Je zvyklá být nekompromisní hlavou rodiny a není-li po jejím, jde do tvrdé opozice. A to ve všech ohledech. Podle ní funguje jak řád domácnosti s dělbou mužských a ženských prací, tak chce mít po svém i partnerský vztah a množství lásky, které je schopna pojmout. Neumí projevit vřelost a pozitivní city, se Sylvinou láskou si nejspíš neví rady, neumí ji přijmout, ani ji své partnerce předat (alespoň to tak vypadá). Emočně se neprojevuje ani jako matka. Myslím, že vyrostla v rámci původní rodiny ve studeném odchovu.

I Jitka, s níž Andrea bojuje, je silná osobnost. Její zbraní je pasivní resistence. Slabá osobnost by Výměnu buď vzdala, nebo by se se zaťatými zuby podřídila všem požadavkům.

Po skončení natáčení, po výrazně nové zkušenosti, vyznává každý tomu druhému lásku až za hrob a slibuje, že se polepší. Jenže to není láska, ale stesk z odloučení v cizím "nepřátelském" prostředí a stres z natáčení. Podstatné je, jak v budoucnu všechny sliby dopadnou...

Šanci mají oba páry. Radek a Jitka mohou dál žít ve spokojeném vztahu, tak jako dřív. U dvou žen si nejsem vůbec jista, zda jim vztah bude láskyplně klapat a bude vyvážený.

PhDr. Jitka Douchová