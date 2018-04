Triky pro lepší sex. Naučte se dýchat, kupte si vibrátor a zpomalte

1. Nikam nespěchejte

"První zásadní trik je zpomalit," radí sex koučka Julie Gaia Poupětová. "Většina žen miluje velmi pomalé zasouvání penisu do pochvy i pomalý pohyb směrem ven z pochvy. Zpomalení se týká i osvobození se od cíle ve smyslu orgasmu a užívání si erotiky jako hry bez konkrétního cíle."

Také Lucie Hejbalová z webového Sexshopu pro ženy apeluje na to, abychom si na milostné hrátky udělaly čas. "Spoustu aktivit lze urychlit a nemá to vliv na jejich výsledek. U sexu to ale většinou neplatí," upozorňuje.

"Nečekaný a rychlý sex sice někdy může být vzrušující, ale podle mne se vyplatí nikam nespěchat, vypustit vše ostatní, nechat prožitky volně plynout a nehnat se za výsledkem."

2. Naučte se dýchat

Další důležitý stavební kámen kvalitního sexuálního prožitku je dýchání. "Uvolněný a trochu rychlejší dech může být tím, co zásadně změní prožitek vzrušení nejen u žen," připomíná Julie Gaia Poupětová.

"Důležité je si uvědomit svůj stereotyp, často to bývá zadržování dechu při vyšším vzrušení a nahrazení tohoto stereotypu vědomým dechem. Cílem ale není dýchat "usilovně" nebo "správně".

Budete-li se o dech příliš usilovně snažit, vzrušení se také může ztratit. Jde tedy spíše o vědomý dech, který pomůže přesměrovat pozornost od rušivých myšlenek zpět do těla a přímo ke zdroji vzrušení.

3. Zjistěte, co vám dělá v sexu dobře

Neexistuje žádná šablona nebo tabulka, která by určovala, co dělá ženě dobře. Každá z nás má ráda něco jiného a nezbývá nic jiného, než to prakticky zjistit. Třeba za pomoci vibrátoru.

"Snad každá žena je vzrušivá na klitorisu, ale spousta z nás si třeba myslí, že není schopná dosáhnout vaginálního orgasmu. Pokud to chceme zjistit, je nejlepší otestovat to o samotě, v klidu a bez stresu," radí Lucie Hejbalová.

4. Překonejte předsudky

Na vibrátor nedá dopustit ani Julie Gaia Poupětová a doporučuje jej používat nejen v rámci autoerotiky, ale také při souloži. "Pokud překonáme své předsudky a dokážeme přizvat klitoris do hry způsobem, který nám umožňuje prožívat orgasmus, zásadně se tím mění celé pojetí sexu ve vztahu," říká sex koučka.

"Chce to ale i trpělivost, ochotu a upřímné sebevědomí na straně partnera, který může ženu povzbudit a pomoci jí se osvobodit, nebo jí naopak držet v kleci mýtů, pověr a vlastního studu."

5. Vylaďte polohu

"Každá žena má trochu jiné uspořádání vnitřních genitálií, jiný sklon pochvy a jinou vzdálenost pochvy od prostaty (ne nejedná se o omyl, existenci tzv. ženské prostaty potvrzují odborníci u nás i v zahraničí, viz např. tento článek, pozn. red.) a klitorisu," upozorňuje sex koučka. "A tak u některých žen může podložení pánve nebo bříška usnadnit přístup ke G-bodu či k děložnímu čípku, který může být také orgasmický, nebo to jiným ženám umožní pozice s nohama vzhůru či kolem partnerova krku. Tyto pomůcky určitě rozšiřují variabilitu možností při sexu a mohou mít i zdravotní aspekty využití."

6. Trénujte poševní svaly

Speciální cvičení nebo joga mohou výrazně zlepšit sexuální prožívání žen, některé dokonce popisují příjemné až orgasmické pocity už při samotném cvičení (více v tomto článku). "U mne jednoznačně vítězí Venušiny kuličky," prozrazuje Lucie Hejbalová.

"Pevnost poševních svalů zlepšuje prožitky při milování, a když jsou posílené, tak s nimi lze při milování i vědomě pracovat. Ve Švédsku se kuličky prodávají i v lékárnách. Na výběr je mnoho druhů a jejich použití je jednoduché. Zavedou se do vaginy a žena s nimi může dělat běžné činnosti nebo si je užívat třeba i při cvičení či běhání.

7. Zkuste nejít rovnou na věc

V sexu má mnoho z nás sklony hnát se přímou cestou za uspokojením, to se ale nemusí vždy u muže a ženy vzájemně "setkat". Zkuste změnu a místo toho, abyste šli rovnou na "to", si naplánujte vzájemné hýčkání.

"Když si partneři vyhradí čas na masáž,mohou mimo jiné zjistit, co jim dělá dobře na jiných tělesných partiích než na těch nejintimnějších. A asi se při tom každý z nás podiví, jak moc krásný je lidský dotek a že jej není nikdy dost," připomíná spolumajitelka sexshopu zaměřeného na ženy Lucie Hejbalová.