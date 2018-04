Lepší je být příjemná, než nutně krásná jako obrázek

ANKETA: JAKÝ VÝZNAM MÁ PODLE VÁS VNĚJŠÍ KRÁSA ŽENY PRO PARTNERSKÝ VZTAH?



Květa, 40 let, prodavačka ze stánku rychlého občerstvení, vdaná

Význam má obrovský, jenže problém je v tom, že každý má jinou představu o tom, co je krásné. Například mně se líbí dlouhé štíhlé nohy a můj manžel miluje celulitidu. Bohužel, já přesně jeho vkusu vyhovuji. Pokud bych nebyla podle něj krásná, ale jen by si se mnou třeba rozuměl intelektuálně, zřejmě by si za chvíli našel milenku a mě by měl za kamarádku. I ošklivé ženy se ale mohou vdát, asi proto, že ty hezké se na všechny nedostanou. Marcela, 36let, pošťačka, rozvedená

Dle mého názoru hraje krása ženy důležitou roli při lovu potencionálního životního partnera. Seznamování s krásným protějškem je jistě mnohem příjemnější než naopak. Dlouhodobý partnerský vztah pouze na zevnějšku stavět nelze. Vždyť ne krása, ale peníze jsou největším afrodisiakem. Marta, 44 let, kadeřnice, vdaná

Mužům se líbí ženy milé, příjemné, které o sebe přiměřeně pečují, umějí se hezky obléknout, z tohoto hlediska může být každá žena krásná. Ovšem vyzývavé krasavice, které jsou posedlé jen sebou a svým vzhledem, mají určitě v partnerství nevýhodu. Muži se jich buď bojí, nebo si s nimi chtějí jenom užít. Pokud přeci jenom nějaký muž začne s takovou kráskou žít, dlouho to nemůže vydržet, vždyť každý chlap především touží po tom, aby žena pečovala o něj a ne o sebe. Michala Marková, 33 let, redaktorka

Krásná žena odpoví, že žádný, neboť jí se krásy dostává, a ošklivá, že žádný, neboť to ví :-) Karolína, 21 let, studentka, svobodná

Krása je pojem hodně individuální, určitě podle mě neexistuje "jedna krása". Pro vztah, který by asi nevzniknul, kdyby se jeden druhému nelíbil, je asi důležitější péče o zevnějšek, kterým druhému dáváme najevo, že nám záleží na tom, abychom se mu pořád líbili - a platí to jak pro ženy, tak i pro muže.