Leoš není můj psík, říká Marešova partnerka

Rozhovory moc nedáváte. Proč?

Stává se, že dám rozhovor, vyjde to v pořádku, ale jiné noviny si pak z textu vyzobou větu, překroutí ji a použijí v kontextu, jaký se jim hodí a já jsem pak za...nechci říkat co. To mě vždycky naštve a říkám si, že to bylo opravdu naposledy.

Co kdybyste s nimi nemusela mluvit, ale dostala nabídku na focení erotických aktů?

Erotických? Tak to jste mě pobavila! Tak do toho bych rozhodně nešla, protože jsem strašně stydlivá.

A Leoš by souhlasil?

Nemluví mi do mých rozhodnutí, maximálně řekne svůj názor, ale tohle fakt nevím. Ale asi by se mu to nelíbilo, protože je dost konzervativní...Možná ještě tak nějaké akty pro soukromé účely...

Na podzim jste si nechala upravit prsa. Čí to bylo přání? Vaše, nebo Leošovo?

Moje. Po porodu a kojení už nebyl můj dekolt to, co dřív. O zvětšení mi ale nešlo, i když i na zpevnění byl silikon zapotřebí.

Aféra s luxusní prostitutkou je definitivně za vámi?

Jo, už je klid.

Psalo se i o tom, že Leoš bere kokain...

Tak to už jsou úplné nesmysly, výmysly, když není o čem psát.

Spekulovalo se, že aféra byla šikovně sehraná reklama, která měla pomoct televizi Nova.

Jestli to bylo nahrané, pak je to dost šílené. Rozhodně jsme ale ani já, ani Leoš o ničem nevěděli. A měl by na to někdo žaludek? Myslím si, že spíš ne.

Jenže Leoš nikoho nežaloval, k lékaři nešel...

Zachoval se tak, jak by se zachovali všichni, kdyby se někde opili a druhý den by nevěděli, co se stalo. Napadlo ho, že mohlo dojít k něčemu nepříjemnému. Měl samozřejmě výčitky svědomí, ale nenapadlo ho, že ho někdo omámil. Až potom, když mu volali z novin, že mají ty fotky, říkal si: Panebože, o co jde? Mluvili jsme o tom a bylo divné, že si nic nepamatoval, nic nevěděl. Proto nás napadalo, že mu musel někdo něco hodit do pití. Volali jsme známému doktorovi, jestli by mělo smysl si nechat udělat rozbor krve. Jenže třetí den už by prý nic nenašli.

Je pravda, že po večírcích Leoš chodí léta a nikdy se mu nic podobného nastalo. Nicméně důsledný slušňák asi nebude.

Leoš je jen hodně na očích, takže když se mu něco přihodí, smlsnou si na něm.

Psalo se i o milostných aférách... a zdá se, že u Vás mu všechno prochází.

Co by mu mělo procházet? Kdo se nikdy neopil nebo nenaboural? A o milostných aférkách se vždycky jen psalo a tomu se musím smát. A jestli ho někdy někdo vyfotil, jak se baví s nějakou fanynkou u baru? Proč by se nebavil? Vždyť je to jeho práce. Když bude lidi od sebe odhánět, přijde o jejich přízeň i o práci. Vždycky šlo jenom o spekulace a to já neberu. Kdyby mi chtěl být nevěrný, udělá to tak, abych nic nevěděla. Opravdu jsem v tomhle v pohodě. Leoš je opravdu bezvadnej. Jen má možná divnou image, ale je skvělej táta i partner.

V čem je jeho mediální obraz divný?

Dělá z něj nevěrného nespolehlivého blázna, ale takový vůbec není.

A jaký je?

Velmi zodpovědný, tichý, hodně konzervativní, má rád klid. Na pódiu takový být nemůže, to by nebyl tam, kde je. A že si třeba koupí drahý telefon nebo auto? Proč ne, když opravdu maká, vydělá si na to a má to rád. Kdyby se nepostaral o rodinu, pak bych se zlobila, ale nám nic neschází a já mu nemám co vyčítat.

Co by mu u vás rozhodně neprošlo? Co třeba nevěra?

Nedokážu na to odpovědět. Myslím, že odpustitelné je úplně všechno, ale záleží na okolnostech.

Očima autorky

Když už konečně Monika s rozhovorem souhlasila, Leoš jí naplánoval jiný program. Monika tedy naši schůzku posunula a pak na ni dorazila na minutu přesně. Je taková, jak napovídá její příjmení. A poslušná zůstane, i když se v půlce července provdá. Je pragmatická, jak nakonec ukázala i Leošova aféra. Racionální byla i její odpověď na mou poněkud nesmyslnou otázku: "Neměla jste někdy chuť vzepřít se významu svého příjmení?" "Ne, nic takového mě nikdy nenapadlo," řekla.

Působíte jako ta rozumnější a Leoš jako kluk, kterého usměrňujete. Je to tak?

Jsme vyrovnaní. On není zrovna pejsek, který by se nechal vést, ale na druhou stranu nemá problém se přizpůsobit.

Čeká vás svatba, chcete druhé dítě a opět se zdá, že vy jste ta iniciátorka...

To dělají média! Protože jim toho moc neřekneme, vymýšlejí si. Podle nich už jsem byla stokrát těhotná, několikrát už jsme se brali. Pravda je taková, že on sám mě požádal o ruku, aniž bych ho do něčeho nutila. Leoš je takovej, že se nikam tlačit nenechá, musí chtít sám, a pokud se nerozhodne, tak ho nikdo nezlomí. Vím to, a tak jsem si počkala a dočkala se. A druhé miminko také není má iniciativa. Kdyby bylo na Leošovi, tak už ho máme dávno. O druhém dítěti mluví od chvíle, kdy se narodil Kubík. Jenže s dvěma dětmi už to není tak jednoduché a navíc Kuba je hodně živé dítko, takže já chtěla čekat.

Sama často zmiňujete Leošův temperament. Necítíte se vedle něj uštvaná?

Já jsem někdy temperamentnější než on. Jsem na rychlý způsob života zvyklá a vyhovuje mi.

Neumím si Leoše představit, že třeba jen tak proleží víkend u bazénu na chalupě.

Tak to si klidně představte, protože tam on nic jiného nedělá.

Opravdu dokáže takhle pasivně odpočívat?

To jo, je neuvěřitelný lenoch, ono se to nezdá, ale hodně energie vydá v práci. Jinak se rozvalí v trávě u televize, zahraje si ping-pong. Chodí s Kubou na procházky a teď si spolu začali kopat, takže tatínek je nadšenej.

Často si za vás jiní kladou otázku: Stačí Monice, že je Leoš kvůli práci tak málo doma?

Co to znamená málo doma? Není klasický zaměstnanec, který má práci od osmi do šesti, ale odejde sice v šest ráno, ale třeba už v půl desáté je doma. Mívá někdy přes den sem tam nějakou schůzku, ale často jsme přes den spolu a až večer má nějakou akci. Takže bývá s námi i víc, než jiní muži se svými rodinami.

Pomáhá doma s něčím?

Domácí práce po něm ani nechci, ale venčí psa, vynáší odpadky...Zapojuje se podle možností.

Máte hospodyni nebo paní na hlídání?

Jednou týdně nám chodí paní uklízet. Pro Kubu hlídání nepotřebujeme, protože nadšených tet a babiček máme v příbuzenstvu dost. Navíc chodí už od dvou let třikrát týdně na dopoledne do anglické školky.

Do anglické?

Potřeboval mezi děti a Leoše napadlo, že by bylo fajn, kdybychom mu dali šanci přijmout s češtinou i druhý jazyk. Chodí tam české děti, ale mají anglické učitele.

Připravujete svatbu, začala jste chodit do fitka, rekonstruovali jste statek v Jižních Čechách, do toho malé dítě. Není toho na vás moc?

Mě to baví, realizuji se tím.

Jenže zadarmo. Jste na Leošovi finančně závislá. Nevadí vám to?

A ani o žádné vlastní kariéře zatím nepřemýšlím. Chci se rodině věnovat co nejvíc. Kdybych dělala kariéru, tak už Leoše vůbec neuvidím, takže dělám všechno proto, abychom byli spolu co nejvíc a aby domácnost fungovala včetně zázemí, na které fakt nemá Leoš čas. Občas tedy zastávám i chlapské práce, objednávám řemeslníky, měním žárovky. Ale mě to baví.

O peníze na větší výdaje si Leošovi říkáte?

Abych řekla pravdu, nechtěla bych neomezený přístup na společné konto. Jsme domluveni na určitě částce, kterou mi Leoš každý měsíc posílá na domácnost, a ta mi stačí. Pokud by šlo o nějaký větší výdaj, proberu to s ním a vyřešíme to.

A pokud byste ho chtěla třeba překvapit luxusní dovolenou?

Dovolené většinou zařizuje Leoš. Jeho to strašně baví. A zvlášť, když jde o překvapení, jako tenkrát, když jsme letěli na Seychely a já o ničem nevěděla. Nevypadá na to, ale on je neuvěřitelnej romantik. Vůbec rád dělá lidem radost a překvapení, ať jde třeba o moji maminku, nebo třeba o soutěžící v X Factoru.

Má sám rád překvapení?

Má, ale je vždycky hodně nervózní. Říká, že je až nepříjemné, když neví, co ho čeká. Je ale pravda, že nejlepší překvápka umí vymyslet jen on. My ostatní na něj v tomhle nemáme.

Je něco na čem se neshodnete?

Teď fakt nevím. Jasně, že se občas pohádáme kvůli běžným věcem, protože já jsem horká hlava a on už teď docela taky. Vykřičíme se a za pět minut už jsme zase v pohodě. Objímáme se, pusinkujeme a všechno je dobrý.

Lítají u vás i talíře?

Ne, to zas ne, těch by byla škoda.