Leoš Mareš: Ve vztahu jsem ultra romantický tajnůstkář

Jak vycházíte s vaší bývalou ženou?

Skvěle. Opravdu. My jsme vždycky byli přátelé… Monika teď má novou známost, je šťastná a já jí to přeju.

Máte teď vůbec čas na syny?

Možná to bude působit jako vtip, ale já mám v podstatě pořád volno. Moderuju nárazově, většinou po večerech a ne každý den. Je sice pravda, že nové talentové show teď věnuju celou neděli, ale jinak mám dost volna. Ve tři odpoledne vyzvedávám Kubu ve školce a potom jsme spolu většinou až do večera. Jediné, co opravdu nezvládám, je vstávání s dětmi do školky. To je daň mého povolání. Už od šesti ráno jsem v rádiu a v té době prostě táta nemůže.

Takže až půjde starší syn za rok poprvé do školy, táta ho nedoprovodí?

To už jsem si zjišťoval. Kuba půjde poprvé do školy 3. září 2012, a to si určit vezmu volno. Takovou událost si ujít nenechám.

O dovolené jste byl s dětmi?

Stanovali jsme s Kubou týden na Orlíku. Byla to příjemná vzpomínka na mé dětství: s tátou jsme takhle jezdili ve škodovce po republice, a protože se daly sklopit sedačky, přespávali jsme v autě. Tentokrát jsme vyrazili ještě s mým kamarádem a mačkali jsme se jako sardinky na jedný matračce v malém stanu. Byl to skvělý zážitek. Miluju atmosféru táboření. Hlavně ta kouzelná rána, když spadne rosa a vy musíte jít přes celý kemp pro vodu a ke snídani si dáte rohlík s máslem…

I když jsou vaši synové ještě malí, dokážete rozpoznat, na co mají talent? Co zdědili po vás?

Vždycky jsem si myslel, že můj syn bude tancovat… Já byl jako dítě fascinovaný videoklipy. Nezajímal mě interpret jako zpěvák, ale soustředil jsem se na jeho taneční pohyby. Kuba ale rád maluje. Dokáže hodiny sedět a kreslit. Co se týče výtvarných schopností, jsme teď tak na stejné úrovni. Můj výtvarný vývoj skončil kolem mého šestého roku. Naučil jsem se kreslit auta a lidi a od té doby je maluju pořád stejně. V naší rodině o žádném malíři nevím, o to víc mě jeho záliba překvapuje.





Nebýt rozvodu a afér z bulváru, zdálo by se, že jste rodinný typ. Co ale dál? Hledáte novou životní partnerku a plánujete další rodinu?



Leoš Mareš v pěti číslech 34 - tolik je mu let. 2001 - debutuje s albem Tři slova a díky dlouhým kožichům se stává populárním. 2005 - narodil se mu první syn Jakub. 2008 - oženil se s dlouholetou přítelkyní Monikou na středočeském zámku Jemniště. O rok později se jim narodil druhý syn Matěj. 2010 - opustil rodinu. Jeho novou přítelkyní byla pár měsíců modelka Gábina Dvořáková, v létě se pak na Karlovarském festivalu objevil s finalistkou miss Hanou Svobodovou. Monika se nyní schází s podnikatelem Martinem Řezáčem.

S mou současnou partnerkou rodinu neřešíme, to není na pořadu dne.

Jste ve vztahu romantický?

Rozhodně ano! Dalo by se říct, že jsem ultra romantický typ. Moc mě baví vymýšlet překvapení. Stejně jako v práci, improvizuju a jsem kreativní. Nekupuju žádné drahé dárky. Jsem přesvědčený, že udělat radost není vůbec o materiálních věcech, ale o nápadu. Jsem také tajnůstkář. Naplánuju program, ale neprozradím nic konkrétního. Pak pořád jen opakuju: "Nech se překvapit…."

Působíte neuvěřitelně činorodě. Je pro partnerku náročné vám stačit?

Je sice móda říkat "nemám čas a jsem busy", ale já jsem šťastný člověk. Teď skončíme rozhovor (bylo 11 dopoledne - poznámka redakce) a já jdu spát, pak sportovat, večer se jedu podívat na fotbal. Drtivá většina lidí v téhle zemi pracuje víc než já. A respekt před nimi! Sladit si se mnou program není tak složité, jak by se na první pohled mohlo zdát.

Sršíte euforií. Je něco, co vás vyvede z míry?

Když si něco naplánuju a ono to nevyjde. Mrzí mě, když nestihnu něco, o co jsem moc stál. Například jsem se hrozně těšil na film Avatar. Koupil jsem si lístky týden dopředu, ale pak jsem se zakecal, absolvoval těžký průjezd Prahou a začátek promeškal. Celý film jsem se pak na děj už nedokázal soustředit a musel jsem na něj jít znovu. Nedávno jsem se zase koukal na fotbal a unikl mi gól. Strašně mě pak trápilo, že jsem prošvihl tu emoci, ten moment radosti.

Tipla bych si, že jste cholerik.

Rozhodně. Ale na děti se snažím nekřičet. Zvýším hlas jen když je to opravdu nezbytné, i když je to vysoká škola sebeovládání.

Máte metodu, jak se v práci zlepšovat?

Narozdíl od většiny moderátorů, kteří před vstupem řeší, co budou říkat dál, já si promítám zpětně, jak jsem zvládnul ten předchozí. Každý zážitek musím nejdřív zpracovat, uložit a teprve pak můžu pokračovat.

Jste na sebe stejně přísný jako na druhé?

Řídím se mottem "očekávej málo a budeš překvapen." Ale je těžké naplnit očekávání člověka, která jsou bezbřehá…

Jak by vypadal váš ideální den?

Určitě bych dlouho spal, aspoň do oběda, protože 13 let vstávám v půl šesté ráno. Potom bych šel na steak s někým blízkým, odpoledne s dětmi do kina. Moc rád chodím do kina a s klukama bychom šli třeba na Shreka. Později bych si šel ještě jednou lehnout a večer do klubu s kamarády.

Čím byste se živil, kdybyste se nestal moderátorem?

Asi bych pracoval jako manažer v nějaké firmě. Zabýval bych se nejspíš prodejem, byl bych v kontaktu se zákazníky. Určitě by to byla práce, při které bych se obklopoval lidmi. Kdybychom ale žili ve společnosti, kde se nemusí vydělávat peníze, pak by mě moc bavilo učit. Strašně rád mluvím k lidem. V takové práci bych si sám sebe dokázal představit.

Máte další ambice?

Jsem součástí kreativního týmu a podílím se na vzniku nové talk show, která bude mít svou českou i slovenskou verzi. Na Slovensku ji bude uvádět Adela Banášová, v Česku začne nejspíš až v únoru 2012. To potom bude už jiný druh práce, jiný životní režim.