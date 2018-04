Leoš Mareš díky tanci hubne a je sám překvapen svou proměnou

Ostřílený televizní profesionál Leoš Mareš v taneční soutěži zažívá něco, co už prý neznal - svazující trému. „Když jsem vstupoval před lidi, tak mi bušilo srdce, že to přes to triko muselo být vidět. Když tam pan Preiss říkal: „Prosím na taneční parket“, tak jsem měl úplně dřevěné nohy. Jak se říká, že se strachy roztřesou kolena, tak já je měl úplně kamenná,“ popisuje Mareš.

Nakonec to na parketě pořádně rozbalil a dovolil si v sambě dokonce sólo. Poctivé tréninky se mu vyplatily a mají vliv i na jeho vzhled. „Říkají mi, že jsem zhubl hodně. Já to nevnímám. Nikdy jsem neměl six pack (vyrýsované přímé břišní svaly - pozn.red.), ale spíš one pack a teď sleduji, že se mi něco rýsuje a jsem z toho v šoku,“ říká Mareš.

Jeho taneční partnerkou je slovenská tanečnice Štumpfová a Mareš ji prý poslouchá na slovo. „Ona umí něco, co já neumím, dokáže věci, které já se chci naučit, takže jsem naprosto plně k dispozici a poslouchám jak pes,“ přiznal moderátor, kterého v prvním kole soutěže přišla podpořit jeho matka i přítelkyně.