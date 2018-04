Lenost je nemoc, míní někteří lékaři

Podle nich už Světová zdravotnická organizace rozlišuje jako chorobu třeba také obezitu, ale ta je spíš důsledkem lenosti.

Obezita je podle doktora Weilera způsobena hlubší příčinou, a to právě nedostatkem cvičení a pohybu.

"Dnes pumpujeme ohromné peníze do léčby symptomů neaktivity, do obezity, diabetu, vysokého krevního tlaku, chorob srdce, ale neléčíme přitom skutečné problémy," tvrdí doktor Weiler z Imperial College v Londýně. Podle něj by se měla léčit právě neaktivita.

Podle posledního průzkumu v západní Evropě cvičí dostatečně či se úměrně pohybuje podle zdravého životního stylu jen každý dvacátý člověk. Přitom obezita je rok od roku stále větším problémem. Nejčastější příčinou obezity je pak prokazatelně fyzická neaktivita.