Lenku beránek nepokaká

"Mohlo by to ostatně platit i před Vánocemi," pousmála se Hornová.

Lze čekat, že ji nemine velikonoční výplata pomlázkou od jejího syna Míši a přítele Libora Kodada, šéfa ranního vysílání TV Nova.



Velikonoce prý už od útlého dětství oslavovala zcela běžným způsobem. "My ženské jsme malovaly vejce a pak jsme dostaly přes prdel," konstatovala moderátorka otevřeně.



Na velikonoční pondělí byla Lenka rok co rok, podle vlastních slov, dost otrávená. "Hrozně ráda totiž spím a to už odmalinka. Šíleně mě proto otravovalo, když jsem musela být ráno ve střehu. Jinak by mi - tátou počínaje - vlítli do pokojíku kluci, hlavně spolužáci, a zmlátili by mě přes pyžamko," zavzpomínala Lenka Hornová s úsměvem.

Moderátorka Lenka Hornová.