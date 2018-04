Morava byla nasáklá lihem bez daně, říká scenáristka filmu Metanol

Čtěte v pondělí Velký rozhovor s Lenkou Szantó čtěte v příloze MF DNES OnaDnes.

Do Tel Avivu se rodina přesunula, když manžel dostal práci zpravodaje z Blízkého východu. Jakuba Szántó můžete vídat ve zpravodajství České televize. Rozhodnutí přestěhovat se do Izraele však bylo společné.

„Přišlo to v době, kdy dětem bylo pět a tři roky. I ten mladší už měl jít do školky a já jsem si říkala: On půjde do školky, já do práce a takhle to bude až do důchodu. Anebo přesadíme náš život na jinou kolej a prožijeme ještě nějaké dobrodružství. Udělali jsme dobře, ačkoliv ze začátku to lehké nebylo,“ říká Lenka Szántó a popisuje, jak se ocitla v zemi, kde nikoho neznala a neuměla ani písmo. S manželem, který okamžitě po stěhování odjel referovat o převratu v Egyptě a z pracovního tempa už neslevil.

Lenka Szántó Narodila se před 37 lety, je novinářka a scenáristka. Podílela se na psaní scénáře filmu Metanol, který zmapoval šest let starou kauzu alkoholu ředěného metanolem. Tehdy zemřelo 48 lidí.

Vystudovala mediální studia a sociální politiku na Masarykově univerzitě a žurnalistiku na Univerzitě Karlově. Začínala v tištěném deníku, brzy přešla do televize jako krajská zpravodajka, později pracovala jako editorka ranního vysílání a vedoucí vydání zpravodajství.

Po narození prvního syna se začala autorsky podílet na seriálu Ulice, pro ČT napsala scénář dokumentárního seriálu Pot, slzy a naděje – o dětech, které se snaží uspět v náročném oboru.

Posledních šest let žije v Izraeli. Manžel Jakub Szántó je zpravodajem ČT z Blízkého východu, mají syny Eliáše (10) a Benjamina (8).

Časem se však rodina usadila, našla si přátele a také občas přivítala návštěvu z Česka. Jednou přijel známý a přivezl s sebou kamaráda, který byl obeznámený s metanolovou kauzou. Po večerech na zahradě vyprávěl, co se tenkrát dělo, a novinářku začaly svrbět prsty. Přece jen od přestěhování nepsala.

A tak začala telefonovat na všechny strany, poslouchala příběhy, mluvila i s některými příbuznými obětí. Vznikl film, jehož druhý díl uvede v neděli 29. dubna večer Česká televize. Cílem bylo popsat, co se tenkrát stalo, upozornit na lihovou mafii.

„Podhoubí na Moravě a obzvlášť na Zlínsku bylo nasáklé lihem bez daně, se kterým se tam kšeftovalo ve velkém, převážel se od jednoho překupníka ke druhému. Byly to miliony litrů, existovaly tam celé podzemní bazény napuštěné lihem,“ říká scenáristka Lenka Szántó.