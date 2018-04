Lenčino trápení s kily ukončila až bandáž žaludku

Svou velkou nadváhu Lenka rozhodně nemůže svádět na geny. Stačí se podívat na její mladší sestru, která je štíhlá jako proutek.

Už nikdy nechci v noci brečet

První setkání: srpen 2008 Osmnáct měsíců po bandáži žaludku je Lenka Špilajová (25) z Prahy štíhlejší o 33 kg.

Zpočátku to bylo docela příjemné. Všude, kde totiž v dětství jedla, platilo přísné pravidlo: kdo nemá prázdný talíř, nesmí od stolu. Lenka s tím rozhodně problém neměla, ale některé děti kolem ní ano, a tak po nich statečně a ráda dojídala.

Hlavně doma po sestře, která trpěla spíš nechutenstvím, a ve školní jídelně po podobných spolužačkách. Důsledkem toho ale ve třetí třídě vážila skoro jako dospělá žena a nabalovala se další kila.

Lenka Špilajová před bandáží žaludku (rok 2002)

Lékaři ji varovali poprvé

"Začala jsem s mamkou chodit na obezitologii, posílali mě na různé dětské redukční pobyty. Vždycky jsem pár kil zhubla a pak je zase nabrala. V devítce, kdy jsem vážila už bez pěti kil metrák, jsem byla v lázních, kde jsem zhubla na pětaosmdesát," konstatuje Lenka, která vystudovala střední zdravotnickou školu.

Bandáž žaludku Podstatou operace je přiškrcení horní části žaludku, takzvanou bandáží. Dříve se používala bandáž fixní z tkané textílie, která se po operaci již nedala regulovat. V současnosti se používá silikonový kroužek, na jehož vnitřní straně je balonek, jehož objem lze regulovat pooperačně vpichem speciální jehlou přes kůži do komůrky v podkoží. Komůrka je spojena pomocí plastové hadičky s balonkem. Míra přiškrcení žaludku závisí na objemu balonku bandáže. Chuť k jídlu se nesníží, ale tlak balonkové manžety na nervová zakončení v horní části žaludku signalizuje mozkovým centrům pocit plného žaludku.

Při popisu dalších vzpomínek se projeví smysl pro humor: "Na zdrávce to ještě jakž takž šlo. Byla jsem sice stále dost při těle, ale držela jsem se. Chodila jsem dokonce cvičit i aerobik, i když jsem si někdy v tělocvičně připadala, jako když přijde mamut mezi srnky," pak ale zvážní. "Po maturitě jsem začala pracovat v nemocnici a všechno bylo jinak. Přes den jsem spala a na nočních jsem se cpala, abych vydržela do rána. V té době, kdy jsem se nevážila a přestala cvičit, jsem musela mít ke 120 kilům. Byla jsem obrovská a kamkoliv jsem přišla, byla jsem středem pozornosti. I když úplně jinak, než bych chtěla."

Nebylo to příjemné, ale vyrovnala se s tím po svém, navenek měla stále pusu od ucha k uchu a dělala si ze své tloušťky legraci, protože to různým vtipálkům většinou spolehlivě vzalo vítr z plachet. "Všichni se smáli, jenže já jen na oko, protože doma jsem pak brečela do polštáře."

Byly to prostě jen silácké řeči, kterými se asi chtěla zoufale ubránit před světem, který umí být k tlouštíkům pěkně krutý. Snad protože jsou kvůli své nadváze tak snadno zranitelní.

I Lence dal pár hodně ošklivých lekcí, setkala se nejednou s velmi bolavým podceňováním v partnerských vztazích, ba dokonce i s ošklivou šikanou na pracovišti. Když jí bylo nejhůř, sáhla k antidepresivům a samozřejmě zase i k jídlu.

Lenka Špilajová před bandáží žaludku (rok 2006)

Boj snad nikdy neskončí

"I když jsem byla hodně silná, vždycky jsem byla celkem dobře pohyblivá. Jednou mě jen tak doma napadlo, že zkusím, jestli ještě udělám svíčku. Povedlo se mi to, ale jak jsem vymrštila nohy do vzduchu, tak jsem se málem udusila vlastními špeky a zřejmě tehdy jsem si řekla, že už to takhle dál nejde. Musím to změnit a vytřít všem těm, kteří mi roky nevěřili, zrak."

Tehdy Lenka zašla na svém pracovišti za lékařkou a svěřila se jí. Lékařka v ní rozpoznala pacienta, pro kterého je vhodná bandáž, tedy podvázání žaludku, a poslala ji za dalším specialistou. "Tam mi vysvětlili, co to obnáší včetně možných komplikací a já jsem neváhala ani minutu. Věděla jsem, že je mi 25 let a tohle je asi poslední šance, jak se sebou něco udělat."

Šlo to pak velmi rychle, absolvovala kolečko předoperačních vyšetření a sezení s psychologem, který musel dát poslední slovo, že je to vše schopná zvládnout. Za necelé dva týdny – 3. ledna 2007 – už ležela na operačním sále. "První dny a týdny po operaci nebyly vůbec jednoduché, protože se to neobešlo bez bolesti a byla jsem schopná přijímat jen tekutou a později kašovitou stravu."

Lenka Špilajová po bandáži žaludku (červen 2008)

Operace změnila Lence život

Po počátečních nepříjemnostech se bandáží zmenšený žaludek začal Lence odměňovat. Za první měsíc zhubla sedm kilo a pak ubývala další a další. Přejídání odzvonilo.

"Jím dnes skoro úplně všechno, ale opravdu velmi malé porce. Jinak to nejde, žaludek mi prostě víc jídla nepřijme a varuje mě tím, že začnu škytat. Mí kamarádi už to znají a vědí, že mám dost," vypráví se svým upřímným a odzbrojujícím úsměvem.

"Zvykla jsem si. Už mi není trapné jít třeba do restaurace, požádat o poloviční porci a ještě si půlku z toho nechat domů zabalit. Když si výjimečně dám poloviční pizzu, tak ji do sebe soukám minimálně dvě hodiny."

Dílem náhody, nebo osudu dostala Lenka tehdy nabídku pracovat právě ve zdravotnickém zařízení, kde jí bandáž žaludku udělali. Přijala ji, a pro mnoho pacientů se tak na několik měsíců stala doslova živoucím inventářem. Většina z nich jí prý vůbec nevěřila, že by právě ona mohla mít s obezitou někdy tak závažné problémy. A když se dozvěděli, že je také po bandáži žaludku a zhubla za půldruhého roku 33 kilo, bývali prý velice překvapení a také zvědaví.

"Snažila jsem se s nimi poctivě dělit o své zkušenosti i

Lenčina chuťovka * 1 nízkotučný jogurt

* stroužek česneku

* sekané bylinky dle možnosti ( pažitka, petržel, bazalka)

* 100 g řapíkatého celeru.

* Sůl

Postup: Osolený jogurt smícháme s bylinkami a česnekem. Řapík celeru rozporcujeme na kousky, které namáčíme v lehkém jogurtovém dresingu. Získáme tak chutnou a nízkoenergetickou pochoutku vhodnou jako svačina, nebo třeba druhá večeře, když nás honí mlsná.

pocity. Myslím, že jsem těm pacientům s velkou nadváhou opravdu dobře rozuměla. Sama jsem tím přece prošla a dobře si pamatuji, jaké to bylo. I tak se mi i dneska občas stává, že někdo v mém okolí nechápe, proč jsem tu operaci vlastně podstoupila, protože je přesvědčený, že jsem mohla zhubnout tak nějak normálně, třeba cvičením, dietou, prostě tradičním způsobem. Ale ten člověk neví, o čem mluví, netuší, jaké to je žít roky s velkou nadváhou, trápit se, absolvovat kvanta nejrůznějších a neúspěšných pokusů zhubnout. Neví nic o těch nocích naplněných beznadějí, kdy člověk pro slzy nemůže spát."

Lenka, která zhubla deset konfekčních velkostí, nejen že dnes už nedojídá po nikom, ale naopak má často velký problém spořádat svou miniaturní porci. Jen pro představu: její hlavní jídlo objemově odpovídá kelímku od malého jogurtu.

Ale k tomu prožívá spoustu nových příjemných věcí. Třeba když nedávno potkala svého bývalého přítele, který ji svého času za ne zrovna nejpříjemnějších okolností opustil, tak prý na ni doslova mohl oči nechat a tvrdil, jak jí to strašně moc sluší. Poděkovala mu: "No vidíš, tohle všechno jsi mohl mít, kdybys mi tenkrát věřil."