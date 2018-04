Dunhamová řekla, že by si přála potrat. Pak se omluvila

Podle herečky lidé mají vůči potratům předsudky a vnímají je jako něco negativního. Přiznala, že dokonce i ona k nim tak podvědomě přistupovala. Jednou jí totiž na klinice plánovaného rodičovství v Texasu oslovila ke spolupráci žena, která se věnovala problematice potratů.

„Zeptala se mě, jestli bych chtěla být součástí jejího projektu, ve kterém ženy sdílejí své příběhy o potratech. Vyhrkla jsem, že já jsem nikdy potrat neměla. Chtěla jsem, aby jasně pochopila, že ačkoliv bojuji za práva jiných žen na potrat, já jsem na něm nikdy nebyla,“ řekla Dunhamová.

Až pak jí prý došlo, že ona sama má předsudky. Přitom její matka i dobré kamarádky si touto věcí prošly a není na tom podle ní nic špatného. „Nyní mohu říci, že jsem ještě neměla potrat, ale chtěla bych.“

Její prohlášení v pořadu Women of the Hour vyvolalo na sociálních sítích vlnu kritiky. Lidé herečce vyčítali, že potrat je často bolestivá a tragická zkušenost, tedy rozhodně ne něco, čím by si člověk jen tak chtěl projít. Dunhamová se později za svá slova omluvila s tím, že se nikoho nechtěla dotknout.

Lena Dunhamová se proslavila jako scénáristka a herečka provokativního seriálu Girls: