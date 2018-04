Léky podraží už potřetí v letošním roce

V první den voleb chce totiž ministerstvo zveřejnit novou vyhlášku, která mění ceny, jež pojišťovny za lék zaplatí, a tím i určuje, kolik si na lék doplatí pacient.

Podle informací MF DNES by měla podražit více než polovina léků, mimo jiné například antidepresiva. Naopak léky na cystickou fibrózu zlevní.

"Dopad na pacienty co se týče větších doplatků tam určitě bude, ale nejde o částky, které by lidé nemohli zaplatit. Rozhodně nejde o nic, kvůli čemu by museli nespokojení pacienti vyrazit do ulic," říká Jana Hodíková ze Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra, která se na přípravě nové vyhlášky podílí.

Z porovnání s ostatními zeměmi Evropy však plyne, že už teď Češi doplácejí na léky prakticky tolik, kolik je evropský průměr.

"Spoluúčast pacientů je v Česku spolu s Lucemburskem ze zemí OECD nejmenší – 10 procent, ale lidé u nás doplácejí vlastně jen na léky. Jenže ty nejde zdražovat donekonečna," míní Josef Suchopár ze společnosti InfoPHARM, která se trhem s léky zabývá.

"Z nejčerstvějších čísel plyne, že jsme v roce 2004 hotově zaplatili 20 miliard ve zdravotnictví. Tři u zubařů a zbytek šel hlavně na léky," dodává.

Doplácejí ti nejchudší

"Špatné je, že doplácejí lidé, kteří by neměli. Ti, co mají nejméně. Spočítali jsme, že za posledních osm let vzrostly doplatky na léky o 60 procent, přitom v nemocnicích nikdo žádné připlácení nežádá," kroutí hlavou lékárnice Leona Štěpková.

Za léky průměrně Češi doplácejí 700 korun ročně. Nejméně přitom platí zaměstnanci, v průměru 400 korun, nejvíc důchodci, v průměru 1800 korun. U zubaře necháme v průměru 220 korun za rok.

Ministr David Rath odmítá, že na vině jsou pravidelné zásahy ministerstva. "Kdyby lékaři nepodléhali tlaku farmaceutických firem a nepředepisovali drahé léky s vysokými doplatky, mohla by být u nás spoluúčast pacientů dokonce jen okolo tří procent," prohlásil.

V současné době patří Češi k největším spotřebitelům léků v Evropě. Každý Čech a Češka včetně batolat spotřebuje průměrně za rok třiatřicet krabiček léků. Za největšími spotřebiteli léků, Francouzi, sice ještě o patnáct krabiček zaostáváme, ale i tak patří Česko k evropské špičce. Vyplývá to z analýz mezinárodní společnosti IMS Health.