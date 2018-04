Léky nachlazení neléčí, jen tlumí projevy

Virům, které akutní respirační onemocnění, jak těmto potížím říkají lékaři, způsobují, se nejlépe daří od podzimu do jara. V těchto měsících s prvním špatným počasím začínají lidé vytahovat kapesníky. A vzájemně si předávat nákazu v podobě kapének rychlostí blesku. V divadle, obchodě, autobuse, ve škole. Prostě všude tam, kde se scházejí v uzavřeném prostoru.

Podle toho, kde ve vašem těle viry „řádí“, dostaly nemoci svá jména. Můžete mít například rhinitidu. Zní to nebezpečně, ale je to rýma. Nebo sinusitidu, zánět ve vedlejších cestách dýchacích. Či faryngitidu, neboli zánět hltanu. Případně bronchitidu, to když se infekce posune na průdušky. Komplikovanější a někdy životu nebezpečná je laryngitida, česky zánět hrtanu.

Někdy se k virové nákaze přidá i infekce bakteriální. Rýma zezelená a posune se do dutin nebo do středního ucha, krční mandle se potáhnou bílým hnisem a vznikne angína. V takových případech je na místě uvažovat o použití antibiotik. Vždy pod dohledem lékaře, jinak hrozí, že tělo si proti těmto preparátům vytvoří odolnost.

Pro všechny případy platí: ideální je vydržet několik dní v klidu, nejlépe pod peřinou. Stranit se ostatních, protože zejména v začátku nemoci jste nejvíce nakažliví. Užívat léky a nezříkat se „babských“ rad. Někdy fungují téměř zázračně. Hodně pijte, spěte a jezte lehká a zdravá jídla, abyste organismus nepřetěžovali.

Poradíme vám, jak přesně postupovat v případě konkrétních obtíží.

RÝMA

Rýma je obvykle součástí zánětu horních cest dýchacích. Někdy začíná šimráním v nose a vodovým výtokem. Po několika dnech obvykle začnete vysmrkávat husté bílé, žluté nebo zelené hleny, což svědčí o tom, že se k virové infekci přidala i bakteriální. Po několika dalších vám opět z nosu teče průhledná tekutina a potíže zmizí. To celé trvá obvykle sedm až deset dní. Rýmu můžete vyřešit doma. Lékaře vyhledejte v případě, že se přidá vysoká teplota, která trvá déle než tři dny, nebo rýma neustává ani po deseti dnech, případně se „zarazí“ v dutinách (přestanete smrkat, ale bolí hlava a tváře).

Léky

Nosní kapky uvolňují ucpaný nos, stahují překrvené cévy a snižují otok sliznice a tvorbu hlenu. Ale pozor, neměli byste je užívat bez porady s lékařem déle než zhruba sedm deset dní a jen v množství doporučeném na příbalovém letáku. Jinak hrozí, že si poškodíte nosní sliznici. Na uvolnění překrvených cév v nose existují i tablety. Takřka bez omezení můžete používat i kapky nebo spreje obsahující mořskou vodu nebo koncentrovaný solný roztok, které pomáhají uvolňovat nos, zvlhčují sliznice a zlepšují jejich funkci (například Sinomarin, Sterimar, Vincentka).

„Babské“ rady

* Když rýma začíná, zkuste viry „vyhnat“ horkým vzduchem, například inhalací, saunou nebo fénem, kterým si budete foukat do nosních dírek.

* Koupele rukou a nohou v teplé vodě roztahují cévy na prohřívaných končetinách. Tím se odkrví překrvené nosní sliznice a uvolní ucpaný nos.

* Mějte čelo v teple, noste například čelenku, šálu nebo čepici.

* Smrkání by nemělo připomínat troubení jelena, naopak smrkejte jemně, jinak hrozí, že si infekci přenesete do dutin a ucha.

KAŠEL

Od kašle spojeného jen s nemocemi dýchacích cest si můžete pomoci sami. Nemoci dýchacích cest rády sedají na průdušky, případně ještě níž, na plíce, ale to už je vždy práce pro praktického lékaře nebo jiného odborníka.

Léky

Kupte si sirup, kapky nebo tablety proti kašli. Pozor, pokud máte kašel suchý a dráždivý, užívejte léky s tlumicími účinky na tento typ kašle. Jestliže trpíte kašlem vlhkým a vykašláváte hleny, potřebujete léky na vlhký kašel, které vám odkašlávání usnadní. Léky na odkašlávání používejte zhruba do pěti odpoledne. Jinak se kvůli kašlání nevyspíte.

Babské rady

* Zejména dětem uleví, pokud jim při kašli pomažete hrudník sádlem nebo mastí, která se v lékárně přímo pro tento účel nabízí.

* Pijte cibulový čaj s medem – cibuli nakrájenou na kolečka přelijte horkou vodou a oslaďte, uleví se vám.

BOLEST V KRKU

Pokud cítíte spíš škrábání, pálení nebo bolest, která je sice nepříjemná, ale ještě snesitelná, nejspíš máte zánět nosohltanu. Jestliže téměř nemůžete bolestí polknout a krk máte oteklý a rudý, půjde s velkou pravděpodobností o angínu. V takovém případě budete potřebovat antibiotika, ale ta vám musí předepsat lékař. S nekomplikovaným zánětem nosohltanu si naopak můžete poradit sami.

Léky

V lékárně si můžete vybrat hned několik forem léku, podle chuti a způsobu užívání, které je vám milejší. Můžete je cucat jako pastilky, kloktat nebo stříkat ve formě spreje. Tyto přípravky mají obvykle desinfekční a protizánětlivý účinek a snižují počet škodlivin v krku (například Strepsils, Septolete, Jox, Septisan, Septofort). V některých jsou i lokální anestetika, která rychle ulevují od bolesti (například Strepsils Plus). Na místní zánět by měl pomáhat například i benzydamin obsažený například v Tantum Lemon nebo flurbiprofen ve léku Strepfen.

Babské rady

* Dejte si na krk Priessnitzův obklad: mokrý a studený ručník nebo kapesník převažte suchým ručníkem nebo šálou (navíc můžete mezi obě vrstvy přidat i igelit).

* Kloktejte sůl – dvakrát denně půl lžičky soli rozpuštěné ve dvou deci vlažné vody.

* Pijte teplý čaj s citronem a medem, pomáhá zvlhčovat krk.

* Pokud sípáte – máte zánět hrtanu nebo potíže s hlasivkami – zkuste ohřátou vincentku s mlékem (půl na půl).

TEPLOTA

Teplota a bolest hlavy jde s rýmou, kašlem a škrábáním v krku často ruku v ruce. Jenže teplota, pokud není hodně vysoká, není nepřítel. Naopak, je to jedna ze zbraní, kterou tělo proti virům má. Srážejte ji tedy jen v případě, že překročí zhruba 38 stupňů.

Léky

Můžete použít například léky s paracetamolem nebo ibuprofenem. Zároveň by vám měly pomoci od bolesti a celkového stavu, kdy „vám není dobře“.

Lék na nížení teploty lze užívat každé tři hodiny. Pouze ale jen za předpokladu, že střídáte léky se dvěma účinnými látkami. Příklad: léky s obsahem paracetamolu a ibuprofenu, které snižují teplotu, lze skutečně (hlavně u dětí) podávat jen jednou za šest hodin. Můžete však dát dávku léku s paracetamolem a za tři hodiny dávku léku s ibuprofenem a za další tři hodiny opět léčivo s paracetamolem. Tak je šestihodinová lhůta zachovaná, ale lék na snížení teploty podáváte každé tři hodiny.

Babské rady

* Při vysoké teplotě zkuste studené zábaly. Používají se hlavně u dětí. Tělo se zabalí do mokrého prostěradla a zchladí nebo osprchuje ve vlažné vodě. Poté se osuší a nemocný si může zase lehnout pod peřinu. Postup je možné opakovat.

* Místo zábalů si můžete na nohy natáhnout ponožky namočené v octovém roztoku.

* Vypoťte se. Tím se sice ještě víc zahřejete, ale když se pot spustí, uleví se vám.

* Hodně pijte, nejlépe vlažné čaje oslazené medem, například z černého bezu, jitrocele, lipového květu, máty peprné. Čaje je vhodné střídat a prokládat minerálkami, protože tělo ztrácí při nemoci (a pocení) nejen vodu, ale i ionty. Ale pozor na čaj z třezalky – s některými léky se nesnese. Pokud ho pijete, zeptejte se v lékárně, zda lékům, které budete užívat, nevadí.