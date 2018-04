Léky na rakovinu mohou někdy vyhladit otisky prstů

Jednoho muže, který užíval lék na rakovinu, držela americká imigrační služba na letišti čtyři hodiny, než ho pustila do země. Nešlo mu totiž odebrat otisky prstů, protože tam žádné nebyly, informoval o případu odborný časopis Annals of Oncology.

Pacientův lékař Eng Huat Tan z Národního střediska pro léčbu rakoviny v Singapuru uvádí, že i několik dalších pacientů na internetových blozích napsalo, že jim zmizely papilární linie. Zjistili to také až tehdy, když měli problémy se vstupem do Spojených států.

Tanův pacient, dvaašedesátiletý muž, měl rakovinu v hlavě a krku, která se ještě rozšířila, ale na chemoterapii reagoval velmi dobře. Aby se zabránilo návratu nemoci, lékaři mu předepsali lék, který se běžně užívá na léčbu řady druhů rakoviny. Po třech letech užívání jel do USA navštívit příbuzné.

"Na hranici ho drželi čtyři hodiny, protože mu nedokázali odebrat otisky prstů. Dovolili mu vstoupit do země až poté, co byli celníci ubezpečeni, že muž nepředstavuje hrozbu," uvedl Tan.

Poté mu doporučili, aby si na cesty bral s sebou dopis od svého onkologa, v němž bude uveden jeho zdravotní stav a to, že jeho léky mohou vést ke ztrátě papilárních kreseb na rukou. Usnadní mu to příště vstup do zemí, kde se na hranicích vyžadují otisky prstů.

Lék, který užíval Tanův pacient, může v některý případech způsobit chronický zánět dlaní nebo chodidel, může vést k blednutí kůže či k jejímu olupování. Na to pacienty upozorňuje příbalový leták, o ztrátě papilárních linií se v něm ale nepíše, uvádí agentura Reuters.