Léky letos už počtvrté podraží

8:34 , aktualizováno 8:34

Už od 1. srpna budou muset lidé v lékárnách sáhnout hlouběji do kapsy. Letos přitom už počtvrté. Ministr zdravotnictví David Rath totiž včera podepsal novou vyhlášku o lécích, která v řadě případů zvýší doplatky za ně. Mohlo by se to týkat například epileptiků.