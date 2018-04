Léku na ptačí chřipku může být málo

Postup je podle ní komplikovaný, zdlouhavý a je rozdělen do deseti etap

Lék proti ptačí chřipce se jmenuje Tamiflu. "Kdyby Roche vyráběl Tamiflu všemi svými kapacitami příštích deset let, dokázal by za tu dobu zásobit jen pětinu lidské populace," prohlásil Klaus Stöhr ze Světové zdravotnické organizace.

Řešení se zdá na první pohled jednoduché: Roche prozradí jiným farmaceutickým firmám, jak se lék vyrábí. Podle listu The New York Times tuto možnost při nedávné návštěvě ve Švýcarsku už sondoval generální tajemník OSN Kofi Annan.

Jenže Roche tvrdí, že to nejde. "Pokud bychom výrobní postup zveřejnili, firmám by trvalo tři roky, než by mohly lék vyrobit. Licence tedy nemá smysl," sdělila Roche.

Existují firmy, například na Tchaj-wanu, jež tvrdí, že tajemství léku znají a mohou s výrobou Tamiflu začít, jakmile dostanou svolení od vlastníka patentu. Annan již prohlásil, že není možné, aby v čase pandemie stálo duševní vlastnictví v cestě výroby léku.

Ve čtvrtek firma Roche oznámila, že nehodlá zadat výrobu Tamiflu jiným společnostem, ani se vzdát patentu. "Udělali bychom to, kdyby to mělo smysl," řekl podle agentury AP mluvčí firmy Daniel Piller s tím, že k výrobě je třeba mnoho dodavatelů.

Situaci komplikuje téměř neuvěřitelný fakt: k produkci Tamiflu je potřeba kyselina vyráběná ze zvláštní odrůdy banyánu, která roste pouze ve čtyřech čínských provinciích. To znamená, že zásoba je velmi omezená. Letošní sklizeň už proběhla na jaře.

Roche však loni objevila způsob, jak kyselinu vyrábět synteticky.

Ironií se dnes zdá skutečnost, že zájem o Tamiflu, který Roche začala vyrábět v roce 1999, byl několik let tak nízký, že byl pro firmu zklamáním.

