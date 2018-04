Lekce líčení pro amatéry i pokročilé

Začněte důkladnou prohlídkou v zrcadle při denním osvětlení a zjistěte barvu své pleti, očí, vlasů a také zubů. Od narození jste majitelkou své „charakteristické barvy“. To je ten nejdůležitější začátek, ze kterého budete vycházet při volbě odstínů make-upu, stínů a rtěnky.

Odborníci orientačně rozdělili barevné typy lidí na jarní, letní, podzimní a zimní. Správně vybrané odstíny líčidel vám rozzáří, a dokonce i omladí obličej. Nevhodně zvolené barvy vám naopak mohou přidat věk a uškodit na kráse. Pamatujte na to, že módní trendy nemusí být to pravé zrovna pro váš typ.

I. JAKÉ BARVY VÁM SLUŠÍ

* Pleť – je jemná, světlá, zlatavá, často s růžovým podtónem. Na slunci může zrudnout, ale nakonec se opálí.

* Oči – bývají modré, modrozelené, šedozelené, zlatohnědé, někdy mohou být i výrazné zelené nebo tmavohnědé

* Vlasy – jsou plavé, v barvě lnu, medu či slámy. Mohou být také rusé, jahodově červené nebo hnědé, ale vždy se zlatými odlesky.

CO SE HODÍ K JARNÍMU TYPU?

Vždy se mohou spolehnout na jemné a svěží barvy v teplých odstínech, tento typ vyzařuje teplo a světlo. Proto vsaďte na jemnost a vyhněte se bílé a tvrdým barevným kontrastům.

VHODNÉ BARVY PRO NALÍČENÍ

Oční stíny

V pastelových tónech – šedá, teplá růžová, lososová, okrová, lipově zelená, tyrkysová, zelená a indigová

Rtěnka

Lososová, korálově červená, meruňková, broskvová, humrově červená, světle hnědá, případně i hnědorůžová

Make-up

Světlý až průsvitný, vyhněte se výrazným až kontrastním barvám

Řasenka

Dovolené jsou zářivé barvy – modrá nebo světle zelená

TIP Můžete si dovolit skloubit výrazné líčení očí s výrazně nalíčenými rty

* Pleť – je velmi světlá, někdy i olivová, ale vždy s namodralým podtónem. Pihy bývají šedohnědé nebo šedorůžové a nikdy nejsou příliš nápadné. Opálí se do barvy lískových oříšků.

* Oči – bělmo je mléčné, není v kontrastu k čočce, působí trochu zastřeně. Duhovka může být šedomodrá, světle modrá, modrozelená nebo oříškově hnědá.

* Vlasy – popelavé, plavé, platinové až tmavohnědé

CO SE HODÍ K LETNÍMU TYPU?

Letnímu typu žen sluší studené jemné barvy v lehkých pastelových odstínech. Mohou si dovolit perleť v líčidlech jak u očních stínů, tak u rtěnek.

VHODNÉ BARVY PRO NALÍČENÍ

Oční stíny

Jemně našedlé, stříbřité, tlumené a pastelové

Řasenka

Kouřově modrá, šedá, černohnědá

Rtěnka

Starorůžová, azalková, fuchsiová, purpurová nebo barvy slézu

Make-up

Něžné, ledové tóny, tlumené barvy, např. béžová

TIP

Zvýrazněte vždy jen rty nebo oči, jinak budete „přelíčená“.

* Pleť – je světlá se zlatavým podtónem, meruňková či zlatavě béžová, má vždy teplý odstín. Lehce se spálí.

* Oči – vždy výrazné, zářivé, barva duhovky je intenzivní, od světle modré přes jantarovou, zelenou, olivovou po hnědou

* Vlasy – bývají rudé, mrkvové, barvy mědi či medu, kaštanové až tmavě hnědé, vždy se zlatavým nádechem

CO SE HODÍ K PODZIMNÍMU TYPU?

Ženy tohoto typu charakterizují teplé a tmavé odstíny.

VHODNÉ BARVY PRO NALÍČENÍ

Oční stíny

V barvách lilku, listová zeleň, hnědošedá, v koutku vynikne žlutozlatavý stín

Řasenka

Hnědá, hnědočerná, obočí hnědé

Rtěnka

Hnědooranžová, hnědá, na večer oranžová se zlatým leskem

Make-up

V odstínu béžové až bronzové, ale velmi jemné, tvářenka v barvě terakota nebo broskve

TIP Nepřežeňte to s líčením, cení se přirozený vzhled.

* Pleť – porcelánová, někdy tmavší s olivovým odstínem nebo snědá s modrým nebo žlutým podtónem

* Oči – jasné a výrazné, vždy mají ostrý kontrast mezi duhovkou a bělmem. Barvy jsou většinou modré, šedé, zelené, tmavohnědé nebo černé.

* Vlasy – většinou tmavé, černé, hnědé, mohou být i světle hnědé nebo popelavé

CO SE HODÍ K ZIMNÍMU TYPU?

Ženy zimního typu jsou zajímavé svými kontrasty. Mohou si dovolit kombinaci černé s nejsvětlejší bílou.

VHODNÉ BARVY PRO NALÍČENÍ

Oční stíny

Jemné růžové, šeříkové, stříbřitě šedé i černé

Řasenka

Černá, modročerná

Rtěnka

V sytých barvách červené i růžové a konturovací tužkou

Make-up

Porcelánový typ jen lehký a světlý. Snědá pleť si ale může dovolit tmavší odstín v barvě pleti. Tvářenku vybírejte podle rtěnky.

TIP Výraznému zimnímu typu nesedí příliš mnoho barev, nápadně nalíčené mohou být buď rty, nebo oči.

II. JAK NALÍČIT OČI A RTY

Oči přitahují pozornost. Nezáleží ale jen na tom, v jaké barvě si je nalíčíte. Stejně důležité je dobře upravené obočí a řasy bez žmolků.

Jaký produkt zvolit? Produktů na obočí je na trhu spousta. Gel, řasenka nebo tužka? Po čem sáhnout? Podívejte se na Arome.cz, kde najdete velký seznam kosmetiky.

Líčení očí začíná vždy úpravou obočí. Ovlivní celkový vzhled a určuje charakteristický tvar obličeje. Všechny vybočené a nehodící se chloupky musí s pomocí pinzety zmizet. Tak tvarujeme jen spodní linii, horní ne. Dnes je „in“ přirozené a plné obočí.

Pokud máte oči blízko u sebe, naličte si světle růžovými či bílými stíny vnitřní koutek a střed oka. Tmavší stín pak bude na horním i dolním vnějším okraji. Pokud máte oči od sebe, bude naopak tmavší barva ve vnitřním koutku a ty vnější stínujte světlým pastelovým odstínem.

Přirozenou linku očí zdůrazněte tekutými linkami nebo tahem kajalové tužky. Nebojte se tekutých linek a zkuste si linku vytvořit mnoha drobnými tahy těsně v linii řas horního víčka a oči rozsviťte řasenkou.

TIP ONY DNES Letos je trend přirozeného vzhledu, tzv. nahé líčení, to ale neznamená, že si obličej neupravíte. Bude vám stačit jen několik málo líčidel. Pleť sjednoťte tónovacím krémem. Vybírejte si teplé, zemité a neutrální tóny, od světle vanilkové přes mandlovou, střední odstíny terakoty a tmavší kávovou – vždy by měly ladit s barvou pleti.

I se rtěnkou se dá kouzlit. Matné a tmavé rtěnky rty opticky zmenšují. Naopak jasné a lesklé barvy je zvětšují. Upravit jejich souměrnost se daří konturovací tužkou a vyplatí se k přesnějšímu nanášení barvy použít štěteček.

Horní ret by měl být stejně plný jako spodní. Pokud máte úzká ústa, nakreslete si je o trošku větší! Použijte konturku v barvě rtěnky nebo jen o odstín tmavší a linii veďte těsně nad okrajem rtu. Aby nalíčení vydrželo déle, rty lehce přepudrujte a znovu lehce přetáhněte rtěnkou.

Nesouměrnost mezi horním a dolním rtem můžete také zamaskovat použitím dvou odstínů rtěnky. Platí tu stejná pravidla, jako u make-upu a tvářenek. Světlejší tón bude ret zvětšovat a tmavší ho opticky zmenší.

Plnější ústa pomůže vytvořit také zlatavý lesk. Ten nanášejte po běžném nalíčení rtěnkou do středu horního rtu. Této části se říká srdíčko. Zlatý lesk pak ještě přidejte na střed dolního rtu a máte ústa smyslná jako Angelina Jolie.

TIP ONY DNES S postupujícím věkem se mění barva a pružnost rtů, tvoří se okolo nich jemné a drobné vrásky, do kterých se rtěnka velmi ráda rozpíjí. Jak proti tomu bojovat? Stačí trik s konturovací tužkou, která vytvoří ochrannou voskovou linku, a rtěnka se přes ní nedostane. Rtěnky vybírejte kvalitní s obsahem výživných látek a delší trvanlivostí. Zapomeňte na letošní hit rudých úst, ale vybírejte si raději nenápadné odstíny, které odpovídají přirozenému zabarvení vašich rtů.

III. JAK UPRAVIT TVAR OBLIČEJE

Základní pravidla pro úpravu obličeje jsou, že místa nalíčená tmavou barvou ustupují do pozadí, zatímco světlejší vystupují do popředí. Nanášíme vždy jako první světlejší barvy a potom tónujeme tmavšími odstíny.

* Obličej kulatého tvaru se pomocí optického triku snažíme přiblížit tvaru ovál

* Potřebujeme potlačit postranní partie, jako první proto použijeme základní světlý odstín pudru a o odstín tmavší pudr naneseme širokým štětcem na strany

* Tvářenku nanášíme ke středu tváře a jen nepatrně kolmo protáhneme

* U hranatého tvaru obličeje chceme zmírnit ostře řezané rysy. Vždy líčíme střed tváře světlými odstíny a tmavé odstíny volíme na oblast čela a dolní linii lícních kostí.

* Růž na tváře nanášíme vodorovně podle lícní kosti, ale vždy ji pečlivě rozetřeme do ztracena. Tak dosáhneme zjemnění ostrých hran ve tváři a zmírníme přísný výraz.

* Trojhranný obličej působí velmi nesouměrně, rozdíly mezi horní a dolní polovinou jsou totiž nejvýraznější ze všech tvarů obličeje. Oblast spodní čelisti skoro až k bradě se proto snažíme potlačit tmavším pudrem.

* Tvářenku vedeme od spánků šikmo přes tvář tak, aby směřovala až ke koutku úst

* Obličej bude působit souměrnějším dojmem, pokud naneseme světlý pudr na dolní partie obličeje. Naopak boční části čela a spánky až k lícním kostem ztmavíme.

* Tvářenku nanášíme od středu lícní kosti téměř kolmo dolů na tváře. I tady je důležité rozetřít ji do ztracena.

LEKCE PRO POKROČILÉ

Jak často měnit kosmetiku

Ať už se líčíte ráno jen pár minut, nebo si na sobě dáváte záležet a nosíte s sebou nezbytnou kosmetiku v kabelce i přes den, měly byste jí věnovat patřičnou pozornost. Prošlá řasenka nebo zastaralý make-up mohou napáchat velké škody.

Pamatujte, že kosmetiku nanášíte na nejcitlivější pleť svého těla – obličej a kolem očí. Proto je dobré ji raději včas vyměnit, a to nejen kvůli novým trendům. Líčidla a kosmetické propriety mají totiž svou životnost, stejně tak jako léky. Poradíme vám, jak poznáte, kdy nastal čas zbavit se starých líčidel a vyrazit do parfumerie pro nové kousky. Vyhnete se tak ekzémům. Zároveň se dozvíte, jak co nejefektivněji tyto přípravky používat a uchovávat.

TEKUTÝ MAKE-UP

Jak ho nejlépe využít: skladujte ho mimo dosah slunečních paprsků

Vydrží: rok

Vyhodit: když změní vůni, zhoustne a jeho složky se začnou oddělovat

RTĚNKA

Jak ji nejlépe využít: po měsíci používání odkrojte lehce špičku a nanášejte rtěnku štětečkem

Vydrží: dva roky

Vyhodit: když se špatně nanáší, je suchá a změní vůni

ŘASENKA

Jak ji nejlépe využít: kartáček z řasenky vytahujte jen na nalíčení a ihned ji pevně uzavřete

Vydrží: tři měsíce

Vyhodit: když musíte řasy pětkrát pročesat, než na nich zůstane nějaká barva, nebo vám na řasách zůstávají žmolky

KOREKTOR

Jak ho nejlépe využít: nanášejte ho štětečkem, ten po každém použití vytřete ubrouskem do sucha

Vydrží: rok

Vyhodit: tekutý – když začne na tvářích vytvářet mastné skvrny a je cítit zatuchlinou. Tuhý – když je suchý a těžce se roztírá.

KRÉMOVÁ TVÁŘENKA

Jak ji nejlépe využít: setřete jednou za čas povrch krému ubrouskem, abyste se dostala ke svěží barvě Vydrží: rok

Vyhodit: když začne na tvářích místo svěžího lesku vytvářet matné skvrny

LINKY NA OČI

Jak je nejlépe využít: po každém použití tužku ořežte ořezávátkem

Vydrží: rok až rok a půl

Vyhodit: když je špička tužky jakoby vosková, špatně nanáší barvu a tahá za víčko

PUDROVÉ OČNÍ STÍNY

Jak je nejlépe využít: kupujte si malé nádobky místo velkých palet. Stihnete je lépe využít.

Vydrží: více než dva roky

Vyhodit: když lesklé stíny ztratí lesk a matné začnou vypadat jako nastrouhaná křída

TUŽKA NA OČI

Jak ji nejlépe využít: skladujte ji v místě se stabilní teplotou a buďte opatrná na nárazy

Vydrží: 2 roky

Vyhodit: když začne na víčku „drhnout“

PRÁŠKOVÝ PUDR

Jak ho nejlépe využít: opatrně na nárazy, může se vysypat. Pozor na příliš vlhké prostředí.

Vydrží: 3 roky

Vyhodit: když změní vůni

TUHÝ PUDR

Jak ho nejlépe využít: pozor na nárazy a vlhko

Vydrží: 3 roky

Vyhodit: když změní vůni, na povrchu se objeví tvrdá krusta a hrudky. Tomuto problému předejdete, pokud mezi pudr a labutěnku budete vždy vkládat fólii.