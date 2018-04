Lékařka: V Nigérii při potratu omylem vytahují střeva

Ani tato doktorka z nigerijského hlavního města Abuja si však nepřála zveřejnit jméno.

Strčili do mě železo

Když zjistila, že je těhotná, ukradla Faith několik tisíc naira (asi 600 korun) své matce, aby mohla zaplatit za tajný potrat.

Jednadvacetiletá nigerijská dívka se necítila na mateřství a také neměla dost peněz, aby se starala o dítě, když vydělává jen 300 naira denně (asi 40 korun).

"Strčili do mě železo, strašně to bolelo," uvedla do písemného průzkumu, který v Nigérii provedla britská BBC. "Zvracela jsem a bylo mi smutno."

"Doktor", který zákrok provedl, nebyl školený na provádění potratů a možná nebyl ani vystudovaný. A Faith má štěstí, že přežila. Podle dostupných údajů umírá v Nigérii každý rok 10 000 žen při nebezpečných potratech prováděných neškolenými lidmi nebo v nehygienických podmínkách. To znamená průměrně 27 úmrtí denně.

Omylem vytáhnou střeva

V Nigérii je potrat nelegální, pokud těhotenství a porod neohrožuje život ženy. Americký Guttmacherův ústav odhaduje, že ročně je v Nigérii provedeno více než 456 000 nebezpečných potratů.

Některé ženy jsou za tradičním léčitelem, aby jejich těhotenství ukončil.

Používané metody zahrnují například pokus o protržení zárodečné blány uvnitř dělohy něčím ostrým. To s sebou přináší infekce a v krajních případech začne tkáň uvnitř těla odumírat. "Někdy také omylem vytáhnou ven střeva," říká gynekoložka Ejike Ojiová z mezinárodní organizace Ipas, která usiluje o zajištění reprodukčních práv pro ženy.

Dalším způsobem je napumpovat ženám do těla jedovatou směs ostře pálivých chilli papriček a chemikálií, jako je ledek. "Ženy dostávají toxický šok a umírají," dodává doktorka Ojiová.

Bez odborníka levněji

"Lidé vědí, že se angažuji v ženských otázkách, a proto když nějaká žena přijde do jakékoli organizace poptávat se po možné pomoci, pošlou ji za mnou," říká doktorka, která se ženám snaží zajistit potrat u kvalifikovaných lékařů ve zdravotně neohrožujících podmínkách. Obává se ale, že kdyby prozradila své jméno, mohly by ji najít úřady a zabránit jí v pokračování práce, kterou, jak věří, pomáhá zachraňovat životy.

Z dvanácti žen, které v dotazníku odpovídaly, byla jen jedna vdaná a všem bylo méně než 27 let. Dvě navštěvovaly střední školu. A všechny měly příjem nižší než zhruba 950 korun týdně. Většina z nich neřekla partnerům nebo rodičům, že je těhotná, a musely si vypůjčit peníze od přítelkyň, aby mohly zaplatit za potrat.

Na lékařské klinice stojí potrat v přepočtu 2 700 korun. V nekvalifikovaných rukou se dá pořídit už za 60 korun. "Je to drahé, ale ony si uvědomují, že je lepší utratit víc než míň a pak mít trvalé zdravotní problémy," říká lékařka. Sama dává ženám pilulku používanou normálně k léčení žaludečních vředů - ta způsobí stahy dělohy a žena začne krvácet. Pak lékař po schválení dalším konzultantem může provést samotný potrat, protože když žena krvácí, ohrožuje těhotenství její život.

Potrat proti přikázání

"Tyto ženy jsou obvykle velmi mladé," říká doktorka. "Většinou nejsou vdané, občas ještě chodí do školy. Pokud by měly dítě, znamenalo by to pro ně vážné společenské důsledky a pravděpodobně by si nemohly finančně dovolit ho vychovávat." Vdané ženy se pak většinou uchylují k potratu, pokud už mají víc dětí, než kolik zvládne rodina uživit. Dva pokusy o změnu potratového zákona zastavily radikální ženské skupiny s odůvodněním, že úprava zákona by vedla k podpoře promiskuity a oslabila morální sílu Nigérie.

Ostatně společenská tabu jsou v zemi tak silná, že i kdyby byla v každém městě klinika provádějící legálně potraty, pro většinu žen by bylo nemožné tam otevřeně jít. Ze dvanácti dotazovaných žen pět uvedlo, že udělat potraty přístupnější by bylo špatné. Pětadvacetiletá vysokoškolačka Sharle, která šla na potrat, aby mohla dostudovat, napsala, že toho lituje. "Bylo to proti Božím přikázáním," uvedla.