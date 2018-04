Lékařka překonala rakovinu pitím vlastní moče

"Moč předá tělu signál, aby zahájilo samoozdravné procesy. Funguje to na principu izopatie, neboli stejné se léčí stejným. Nazývá se to metoda podle Bragga. Vyzkoušela jsem všechno sama na sobě. Nemám za sebou velký klinický výzkum, jako někteří lékaři v zahraničí, ale vlastní zkušenost je mnohdy cennější. Začínala jsem pitím uriny. Poprvé mi trvalo dvacet minut, než jsem se odhodlala ten hořkoslaný nápoj vypít. Ale po nějaké době to už ani necítíte. Řekla jsem si jen - chceš žít přece žít!" vzpomíná lékařka.



Historii a účinky tohoto druhu léčby popisuje doslova s nadšením. "Požívání moči je ve světě víceméně tradiční záležitostí. Pouze my, změkčilí Evropané, před tímto nesporným faktem zavíráme zhnuseně oči," tvrdí.



Například ruský doktor Zamkovov ve třicátých letech používal omlazující preparát Gravidan, vyráběný z moči těhotných žen.



Moč zachránila život tisícům lidí ve válce i v míru, kdy nebyly k dispozici účinné léky a ty dostupné neúčinkovaly. "Gangrény, kožní nemoce, paradentózu, nemoci očí a další široké spektrum potíží dokáže tato jednoduchá a každému dostupná metoda odstranit," vysvětluje Partyková, jež je autorkou několika publikací na téma urinoterapie a hladovění.



Jak dodává, vedle pití moči se aplikují urinové klystýry, nálevy do uší a nosu čistící mozek, kapání do očí, urinové masáže a kataplazmy (obklady směsí hlíny a uriny) a také urinové injekce, kdy se moč vstřikuje do lidského těla za určitých přísně stanovených podmínek.