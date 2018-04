Lékaři začali české dívky očkovat proti rakovině

Ta u nás každoročně zabíjí téměř čtyři stovky žen a lékaři označují vyvinutí protilátky za obrovský průlom.

"Maminka mi vysvětlila všechna rizika této nemoci a já jsem si řekla, že je to dobrý nápad, aspoň budu mít klid," řekla Anna.

Podle její matky Kateřiny Jičínské je dobře, že každá žena má možnost nechat se naočkovat. "Stojí to za to investovat do zdraví dcery," řekla.

Lékárny vakcínu pro zájemce objednají

Investice je to přitom nemalá. Aby byla účinná, musí být očkovací látka aplikována ve třech dávkách a před začátkem sexuálního života. Jedna injekce stojí tři a půl tisíce korun.

"Ceny v jednotlivých lékárnách se mohou lišit, ale mělo by se to pohybovat kolem deseti tisíc," uvedl mluvčí lékárníků Jan Horáček.

V lékárnách však dosud látka není. "Distributoři nám ji ještě nenabídli, ale pokud by nějaká žena přišla s receptem od svého lékaře, tak můžeme vakcínu objednat," řekla lékárnice z brněnské lékárny Adonis.

Očkování si musí ženy platit samy. Zda bude později přispívat stát nebo pojišťovny, se podle mluvčího ministerstva zdravotnictví teprve uvidí.

"V žádném státě není zavedené plošné očkování hrazené z rozpočtu. Ale je to úplně nová vakcína a je třeba teprve vyhodnotit její efektivitu," říká mluvčí ministerstva zdravotnictví Tomáš Cikrt.

Zatím není jasné, zda by z čistě ekonomického hlediska bylo pro stát výhodnější investovat peníze do očkování, nebo platit léčbu již nemocných pacientek.

Všeobecná zdravotní pojišťovna o proplácení vakcíny neuvažuje. Jiné pojišťovny se však alespoň částečnému hrazení očkovací látky nebrání.

"Ještě uvidíme, ale počítáme s tím, že bychom to částečně hradili. Nemáme ale bližší informace. Pro mě je překvapivé, že už teď je vakcína na trhu," podivil se ředitel pojišťovny Metal-Aliance Vladimír Korhera.

Část lékařů je přesvědčena, že by se měly očkovat plošně všechny dívky mezi 11 a 13 lety.

"Pokud to má fungovat stoprocentně, musí to proběhnout před začátkem jejich sexuálního života," řekl zastánce této varianty gynekolog Lukáš Rob.

Jiní gynekologové se však bojí, že by takhle mladé dívky mohly předčasně začít svůj sexuální život a zanedbávaly by preventivní prohlídky. Očkovali by proto až starší dívky.