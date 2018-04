Lékaři volí, komu dají šanci na život

Kde se musí volit mezi pacienty? Metoda, která je velmi drahá, a proto není možné s ní léčit všechny pacienty, existuje snad v každém lékařském oboru. Přinášíme příklady některých z nich. Kardiologie Pružinka vylučující léky

• Když je tepna na srdci zúžená, lékaři ji mohou roztáhnout pomocí balonku a do postiženého místa mohou vložit výztuž neboli stent.

• Drobná, čtyři centimetry dlouhá pružinka stentu stojí třicet tisíc korun. Existuje i dokonalejší varianta, která navíc vylučuje lék, čímž brání vzniku opakovaných komplikací. Stojí zhruba osmdesát tisíc korun, a proto ji lékaři používají jen u omezeného počtu nemocných. Lék účinný při srdečním selhání

• Pokud srdce přestává přečerpávat krev, může pomoci lék Levosimendan. Ten zvyšuje výkonnost selhávajícího srdečního svalu. Dávka stojí zhruba třicet tisíc korun a dostává ho jen omezený počet nemocných. Neurologie Elektroda do mozku

• Při Parkinsonově nemoci pacienta trápí nekontrolovatelný třes a svalová ztuhlost.

• U některých lidí se potíže podstatně zmírní, když se zavedou elektrody hluboko do mozku. Zákrok stojí kolem 900 000 korun. V Česku takovou operaci ročně podstoupí kolem čtyřiceti pacientů, ačkoli by mohla pomoci mnohem většímu počtu lidí. Vyšetření u epilepsie

• Epilepsií v Česku trpí na sto tisíc lidí, z toho až u třiceti tisíc z nich není tato nemoc pod kontrolou.

• Někdy lékaři musí pacienta operovat. Správně určit místo operace pomůže vyšetření, při kterém se do mozku nebo na mozek vkládají zvláštní elektrody. Vyšetření může stát až 400 tisíc korun, nechodí na ně proto každý nemocný.