Lékaři volají do světa: Sex je všelék!

Sex zlepšuje imunitní systém, prodlužuje život, je prevencí rakoviny, omlazuje, snižuje stres, léčí deprese, nahrazuje cvičení a pomáhá hubnout.

Sexuální zdrženlivost má však rovněž zdravotní základy. Osoby žijící v celibátu se totiž nemohou nakazit pohlavně přenosnými chorobami. Tomu však lze předcházet věrností jednomu partnerovi a používáním kondomu.

Studie z posledních let prokazují, že sex zlepšuje výkonnost imunitního systému. Lidé milující se jednou až dvakrát týdně mají více imunoglobulinu A v krvi. To je důležitá protilátka omezující rozvoj řady chorob.

Sex však také prodlužuje život. Zvláště muži, kteří se mu věnují častěji a do vyššího věku, se dožívají až stovky let. To je také způsobeno tím, že sex chrání tělo před rakovinou. Například muži ejakulující až pětkrát týdně do věku padesáti let ve stáří mají až o 40 procent nižší riziko rakoviny prostaty.

Skalpel a botox nedokáží zdaleka to, co orgasmus a milování. Sex v omlazování předčí i plastickou chirurgii. Lidé věnující se sexu alespoň čtyřikrát týdně vypadají až o deset let mladší než jejich zdrženliví vrstevníci.

Navíc jsou méně vystresovaní a lépe zvládají denní zátěž v práci a rodině. Sex omezuje úzkost, vyčerpání a pomáhá léčit dokonce deprese. V tomto směru působí především na ženy. Jedna studie z New Yorku prokázala, že klíčovou roli hraje kontakt ženy s mužským semenem. Není jasné, jak přesně sperma psychiku ovlivňuje, je ale jisté, že funguje.

Sex však také výborně procvičí tělo, vyloučí do těla endorfiny, spálí energii a zlepší krevní oběh. Lidé věnující se často sexu mají nižší hladinu cholesterolu v krvi a bývají jen zřídka obézní.