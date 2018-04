Lékaři varují ženy: Neodkládejte mateřství

"S věkem klesá plodnost," upozorňuje pražský gynekolog Pavel Čepický.

Zatímco ve dvaceti potřebuje zdravá žena k otěhotnění v průměru čtyři menstruační cykly, ve třiceti šest a ve čtyřiceti už dvacet.

Jinými slovy: čtyřicetiletá zdravá žena může intenzivně sexuálně žít, a přitom čekat v průměru rok, než přijde do jiného stavu.

Češky v posledních letech intenzivně dohánějí své vrstevnice ze Západu. Loni podstatně přibylo žen, které si pořizují dítě až po třicítce. Takto se narodilo dvakrát více dětí než před deseti roky.

Nejnovější výzkum ve Velké Británii, kde si ženy pořizují dítě průměrně až v devětadvaceti, však dospěl k varovnému závěru: polovina žen, které se rozhodly odložit dítě na dobu, kdy jim bude třicet a víc, se dítěte vůbec nedočká.

Ne že by snad byla polovina třicátnic neplodná. Některé jen prostě své rozhodnutí stále a stále odkládaly, až vhodný termín propásly. A další zase neměly v tu pravou chvíli partnera, s nímž by dítě chtěly mít.

Experti proto apelují, aby se děti ve školách učily nejen to, jak nepřijít předčasně do jiného stavu, ale také to, kdy je nejnadějnější otěhotnět a kdy už naopak šance klesají. "Do třicítky není problém, ale pak už to může být o ústa," říká Čepický.

S postupujícím věkem klesají i šance na umělé oplodnění. "Měl jsem pacientku, která se rozhodla pro dítě ve čtyřiceti sedmi letech. Říkala, že už si vydělala dost. Do umělého oplodnění investovala desítky tisíc, ale bezvýsledně."

Profesor Ladislav Pilka, odborník na umělé oplození, potvrzuje: "Žen, které si nestihly pořídit dítě do pětatřiceti, přibývá. Mnohé pak už potřebují i darovaná vajíčka. Ve světě si už některé ženy dávají zmrazit část vaječníku, aby mohly otěhotnět, až to uznají za vhodné," řekl.

Čeští lékaři však podle něj zmrazují vaječníky jen v případě, že žena onemocní rakovinou a musí brát cytostatika.

Ve třiceti je žena sama

Plodnost ženy podle Pavla Čepického končí zhruba deset let před poslední menstruací. Ta u devadesáti procent žen přichází v rozmezí 45 až 55 neboli: některé ženy mohou být už v pětatřiceti letech neplodné.

A z čistě medicínského hlediska je optimální věk pro porod prvního dítěte dvacet až dvacet pět let. Je nejméně novorozeneckých úmrtí, nejméně samovolných potratů. I tak se v Česku loni podle statistik narodilo ženám po čtyřicítce 888 dětí. A třicet dokonce až po pětačtyřicítce.

"Myslím, že porod do pětatřicítky je v pořádku," říká demografka Jitka Rychtaříková z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. "Člověk přivede dítě do rozumných podmínek, má ukončenou školu, začal si budovat kariéru. Ne jako dřív, kdy konec školy, svatba i děti přicházely najednou," míní Rychtaříková.

Připouští však, že moderní životní styl má svá rizika. "Lidé dnes stále častěji žijí dlouho nesezdaní a pak se najednou vztah rozpadne, když je ženě kolem třiceti. A ta pak za zvuku biologických hodin začíná znova od začátku hledat vhodného otce svých dětí."