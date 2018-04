Lékaři varují: Porod doma je riskantní

"Neumím si představit, že by mě něco podobného potkalo doma. Byli tady doktoři, kteří se dokázali rozhodnout během pár minut," chválí porodníky. I kvůli nedávno prožité zkušenosti je velkou odpůrkyní porodů doma. "Absolutně to neuznávám, je to zbytečný hazard se životem dítěte i maminky," míní.



Stejně se na porody mimo nemocnice dívají lékaři. A na pomoc si berou odborné studie. Podle nich je úmrtnost novorozenců, kteří přijdou na svět doma, dvakrát až třikrát vyšší než u těch, kteří se narodili v nemocnici.

"Pravděpodobnost, že rodička bude muset být převezena do nemocnice, ačkoli plánovala porod doma, se pohybuje mezi 12 a 32 procenty," uvedl Jiří Zach, vedoucí Ambulance pro rizikové novorozence Thomayerovy nemocnice v Praze.

Jedno z dětí, které navždy poznamenal nepovedený porod doma, leží v této nemocnici právě teď. "Narodilo se na začátku roku, ale ještě pořád je na přístrojích. Téměř mu nefunguje mozek," říká porodník Tomáš Peterka. Při porodu totiž matku zaskočila relativně častá komplikace, která rodičky postihuje: výhřez pupečníku. "Hlavička dítěte přitlačila pupečník, čímž se zastavilo zásobení organismu vzduchem," popsal lékař.

Domácí porody hájí porodní asistentky, které obvykle matkám rodícím mimo nemocnice pomáhají. Podle prezidentky Unie porodních asistentek by každá z těchto "pomocnic" měla takové komplikace předvídat.

Počet porodů doma stoupá

"Zkušená asistentka ví, jaký je proces porodu, a dokáže včas zareagovat," říká Suchá. Domácí porody nepovažuje za vhodné pro všechny rodičky. "Ale některé ženy tak těžce snášejí stres z nemocnice a neznámého prostředí, že je pro ně mnohdy bezpečnější rodit doma," říká.

Své o tom ví jednatřicetiletá Martina Dbalá z Prahy, která doma odrodila dvě dcery. "Odjakživa mě rozhodí každá návštěva nemocnice. V porodnici bych se prostě bála," říká. Navíc si chtěla celý porod řídit sama, k čemuž by podle svých slov v porodnici neměla prostor.



Mimo porodní sály podle odhadu lékařů přijde plánovaně na svět asi 50 dětí za rok. Dagmar Suchá předpokládá, že počet porodů doma je vyšší. "Nedokážu říct o kolik, ale odhaduji to podle rostoucích požadavků na porodní asistentky," vysvětluje.