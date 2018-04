Lékaři už při operaci srdce nemusejí sekat kosti

"Zákrok se tak podobá laparoskopické operaci břicha," vysvětluje.

Špatná zpráva však je, že většina operace srdce se bez rozseknutí hrudní kosti neobejde.

Novou metodou lze totiž zatím operovat jen dvojcípé a trojcípé srdeční chlopně, síňové přepážky a poruchy srdečního rytmu. Ale ani to nemusí jít u všech pacientů.

Šedesátiletý Karel Kusník z Havířova měl smůlu. Po dvou infarktech mu začala špatně pracovat dvojcípá srdeční chlopeň a v prosinci musel na operaci. Za štěstí považuje, že mu lékaři v Nemocnici Podlesí nabídli novou metodu.

"Před operací jsem se při každé námaze hned zpotil a rychle se zadýchal. Na schodech jsem musel každou chvíli stát. Měsíc po zákroku se cítím dobře. Už jsem například doma věšel záclony, což předtím vůbec nepřicházelo v úvahu," líčí spokojeně Kusník.

"Byl jsem v době hospitalizace jediný pacient, který neměl přeseknutou hrudní kost a nemusel nosit hrudní pás na stažení hrudníku," pochvaluje si.

Kardiocentrum v Podlesí už novou metodou operovalo čtyři lidi. Zákroky trvají stejně dlouho jako klasické operace, tedy od dvou do pěti hodin. Přístroj, který po dobu zákroku nahrazuje činnost srdce a plic, pacientům lékaři zavedli do těla pomocí vpichů do třísla.

Místo dlouhého podélného řezu na hrudníku mají pacienti jen tři dírky po nástrojích a kameře a další, zhruba pěticentimetrovou jizvu na pravé straně hrudníku.

"Malý řez je nutný k tomu, abychom mohli do srdce vložit novou chlopeň nebo kroužek, kterým stáhneme nedomykavou chlopeň pacienta. Stačí nám k tomu však malý prostor mezi žebry. Není nutné rozříznout hrudní kost a rozevřít hrudník," vysvětluje Branny.

Metodu používají už několik let lékaři v zahraničí. Někteří čeští lékaři ji považují za riskantní. Pražský kardiochirurg Petr Křiváček z Nemocnice Na Homolce vůči metodě výhrady nemá.

"Lékaři v Česku jsou při zavádění nových metod možná až příliš opatrní, ale je to taky otázka peněz. K takové operaci srdce je totiž nutné speciální vybavení," vysvětluje.