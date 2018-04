Lékaři udělají chybu u každého desátého pacienta

Světová zdravotnická organizace (WHO) zároveň zveřejnila devět rad k prevenci těchto chyb. Sestry a lékaři by podle ní například měli dvakrát ověřovat podobně znějící a podobně vypadající jména, aby si byli jisti, že jde o správného pacienta. Měli by také více dbát na mytí rukou, aby zabránili infekcím.

"Zavádění těchto opatření je způsob, jak zlepšit bezpečnost pacientů," řekla ředitelka WHO Margaret Chanová, citovaná agenturou Reuters.

Organizace rovněž zdravotníky vyzvala, aby s lidmi více komunikovali a dbali na správné dávkování léků během změn v lékařském dohledu. Měli by se prý také vyvarovat rozpojování katétrů a dalších tub, injekční stříkačky a jehly používat pouze jednou a ujišťovat se, že provádějí správný zákrok na správné části pacientova těla. Asi 1,4 milionu lidí na světě trpí podle WHO infekcí, kterou získali v nemocnici. Například ve Spojených státech kvůli tomu vážně onemocní jeden ze 136 pacientů.

Za operace nesprávného orgánu nebo osoby, které však nejsou tak časté, může nejčastěji špatná domluva, uvedla organizace.

Opakované používání stříkaček nebo nedostatečná sterilizace jehel se týká hlavně jižní Asie, Blízkého východu a západního Tichomoří, včetně Číny, Japonska, Vietnamu a Austrálie. V subsaharské Africe dávají zdravotníci 18 procent injekcí použitými stříkačkami nebo nesterilizovanými jehlami, čímž se zvyšuje riziko šíření žloutenky a viru HIV.