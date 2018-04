Lékaři: tuk může za většinu chorob

Nebezpečí je tím větší, pokud se vám tělesný tuk ukládá zejména kolem pasu.

Lékaři v této souvislosti stále častěji hovoří o metabolickém syndromu - tímto pojmem označují všechny faktory zvyšující riziko zmíněných zdravotních potíží.

Nejde však jen o prosté souhrnné označení, nýbrž o nový pohled na tyto problémy. "Tuková tkáň obepínající pas patří mezi významné zdroje škodlivých látek, které vedou k závažným metabolickým poruchám," vysvětluje lékař Jan Piťha z Fóra zdravé výživy.

Obezita zhoršuje hospodaření těla s inzulinem a kvůli tomu se v tepnách ukládá tuk. Metabolickým syndromem podle lékařů trpí každý čtvrtý až pátý Čech, zprvu hlavně muži, ale po klimakteriu přibývá i žen s nebezpečným rozložením tuku v těle.

Dobrá zpráva zní, že metabolický syndrom vzniká pomalu a že je v silách každého člověka s ním bojovat - zejména pomocí stravy a pohybu. Na druhou stranu lékaři se znepokojením sledují stále mladší pacienty.

"Stoupá počet dětí s obezitou, diabetem 2. typu a vysokým krevním tlakem a lze očekávat častější diagnózu metabolického syndromu také v dětském věku," obává se lékařka Zuzana Urbanová z pražské Všeobecné fakultní nemocnice. I u dětí lze podle ní nebezpečný vývoj zvrátit vhodnou stravou a dostatkem pohybu.

Jak se správně hýbat

Zdravé jídlo, dostatek vhodného pohybu. To radí lékaři již dlouho. Nyní se však jejich doporučení znovu dostává do popředí - má totiž zabránit právě postupu metabolického syndromu.

Nemoci srdce a cév jsou vůbec největším zabijákem Čechů. Ročně kvůli nim zemře více než 50 tisíc lidí. Přitom jejich výskyt mohou z 90 procent ovlivnit lidé sami svým způsobem života.

Například tím, že si budou hlídat váhu a tím i metabolismus tuků, dále se budou snažit udržet si nízký tlak, nebudou kouřit a budou dbát o to, aby se u nich nerozvinula cukrovka. Právě ta totiž často nemocem srdce a cév předchází.

Částice škodí cévám

"Zatím nejpravděpodobnějším vysvětlením mechanismu škodlivého působení centrálního tuku je jeho snížená citlivost vůči inzulinu. Následkem toho se ve větším množství uvolňují mastné kyseliny, které se dostávají do jater a ta z nich vyrábějí další škodlivé částice ucpávající cévy," vysvětlil Jan Piťha.

Zároveň s tímto procesem stoupá tvorba inzulinu, což vede k zadržování tělních tekutin a vzestupu krevního tlaku, což rovněž poškozuje tepny.

Které tuky vadí méně

Velkou roli v boji s metabolickým syndromem hraje strava. Nejenže jíme čím dál více, ale ubývá také zdravých potravin. "Obecně náš jídelníček obsahuje nadbytek masa a živočišných tuků, zejména s nasycenými mastnými kyselinami," řekla dietní sestra Tamara Starnovská, podle níž je nevhodné i časté smažení a grilování.

Strava člověka, který chce předejít výše zmíněným rizikům a zhubnout, by měla obsahovat denně půl kila zeleniny včetně brambor, deset deka ovoce, nízkotučné mléčné výrobky, libové maso, celozrnné pečivo a luštěniny. Tuky by měly tvořit maximálně třetinu veškeré přijaté energie, přičemž by mělo jít zejména o tuky rostlinné.